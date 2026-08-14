Mi encuentro con Carlos el Chacal, el primer terrorista famoso del mundo

Carlos el Chacal lideró en Viena el asalto a la sede de la OPEP en 1975 y tomó 62 rehenes durante una crisis que duró tres días (Wikicommons)

Guardar

Viena, Austria: 21 de diciembre de 1975

El plan de los terroristas era llegar a su objetivo en tranvía. El sigilo era fundamental, y el ruidoso tranvía rojo remolacha que avanzaba lentamente sobre las vías heladas ofrecía una especie de anonimato, una forma para que seis asaltantes fuertemente armados y con abrigos de invierno se mezclaran con los turistas y compradores de Viena.

Entre los seis, uno ya era buscado por la policía en toda Europa, por lo que debía pasar desapercibido. Aunque solo tenía 26 años, era el líder y permanecía sentado en silencio mientras el tranvía avanzaba traqueteando, vigilando a los demás desde debajo de una elegante boina negra. En cuestión de horas, el hombre conocido simplemente como Carlos dejaría de ser anónimo.

PUBLICIDAD

Tras recorrer el barrio medieval de la ciudad, el tranvía se detuvo y los seis bajaron, cada uno con una pesada bolsa de lona. Caminaron penosamente entre la nieve hasta la sede mundial de la OPEP, el cártel petrolero internacional, donde decenas de funcionarios y dignatarios se habían reunido para la conferencia anual del grupo. Al pasar junto a un solitario guardia de policía en la entrada, uno de ellos saludó amistosamente en alemán: «Hola, señor inspector». El agente asintió en respuesta.

Una vez dentro, los terroristas subieron por una escalera y se detuvieron frente al vestíbulo de la OPEP para abrir sus bolsas. Se cubrieron el rostro, se guardaron granadas en los bolsillos y colocaron cargadores en sus subfusiles.

PUBLICIDAD

Entonces irrumpieron en el centro de conferencias disparando sin cesar.

En cuestión de segundos, los terroristas tomaron el control de la recepción y asesinaron a tres personas. Luego irrumpieron en la sala de reuniones, donde los ministros allí reunidos ahora se escondían aterrorizados. Los funcionarios, 62 en total, entre ellos algunos de los magnates petroleros más ricos del mundo, fueron rápidamente declarados rehenes, prisioneros de una banda desconocida que acababa de perpetrar un audaz e inaudito ataque contra líderes mundiales a plena luz del día en el corazón de Europa.

PUBLICIDAD

¿Quiénes eran esos terroristas? Pasaron horas antes de que los rehenes comprendieran del todo lo que les estaba sucediendo, y los verdaderos motivos de sus secuestradores permanecieron sin resolver durante décadas. Pero el líder, el joven de la boina negra, se mostró bastante dispuesto a revelar su identidad.

Tras colocar su arma sobre una silla, repartió cigarrillos, contó chistes y se disculpó con los rehenes por el incidente. Luego, con una amplia sonrisa, anunció su identidad.

PUBLICIDAD

“Soy el famoso Carlos”, dijo. “Ya saben quién soy”.

Poissy, Francia: 13 de marzo de 2025

El ataque a la OPEP comenzó con seis terroristas armados que llegaron en tranvía y asesinaron a tres personas al irrumpir en el centro de conferencias

Pero, ¿quién era Carlos en realidad? Me planteé esta pregunta en una húmeda mañana de marzo mientras me dirigía a la prisión francesa donde ahora reside el criminal conocido como Carlos el Chacal.

PUBLICIDAD

Habían transcurrido 50 años desde su acto más impactante: la captura de toda una conferencia de ministros de la OPEP, que lo hizo tristemente célebre a nivel mundial. Más de 30 años habían pasado desde el día en que fue secuestrado en Sudán en una operación conjunta de servicios de inteligencia franceses y estadounidenses. En el momento de su captura en 1994, había desaparecido de la vida pública, pero seguía siendo una figura mítica en el imaginario colectivo, en parte porque, asombrosamente, había logrado eludir a las fuerzas del orden occidentales durante dos décadas.

En su apogeo, fue un forajido arrogante y enigmático cuya afición por el lujo y las mujeres hermosas lo convirtió en una estrella de la prensa sensacionalista. Más tarde, sirvió de inspiración para villanos ficticios en novelas y películas, como la serie “El caso Bourne” de Robert Ludlum, “Los seis arcoíris” de Tom Clancy y el thriller de espías “La misión” del director Christian Duguay.

PUBLICIDAD

Con una reputación que mezclaba realidad y ficción a partes iguales, fue el primer terrorista famoso, con un nombre e imagen reconocibles al instante en todo el mundo.

Luego vinieron los ataques del 11 de septiembre de 2001, que redefinieron el terrorismo para siempre. Comparado con los extremistas suicidas de Al Qaeda, Carlos, el terrorista laico, parecía casi pintoresco, y pronto cayó en el olvido.

PUBLICIDAD

Mi carrera como periodista se transformó tras los atentados de Nueva York y Washington, y dediqué las dos décadas siguientes a escribir sobre Al Qaeda y su rama más violenta, el Estado Islámico, viajando extensamente por Oriente Medio para The Washington Post y como autor de tres libros de no ficción. Pero no me había olvidado de Carlos.

Yo era adolescente cuando cometió sus infames crímenes, y recordaba vívidamente los secuestros y tomas de rehenes de la primera y sangrienta ola del terrorismo internacional moderno en las décadas de 1960 y 1970. Sabía, por mis investigaciones, que Al Qaeda había estudiado los ejemplos de aquella generación anterior y comprendía el poder del terrorismo para captar la atención del mundo. Incluso la idea de secuestrar varios aviones a la vez había sido inspirada por militantes de la generación de Carlos.

PUBLICIDAD

¿Qué pensaría Carlos de todo aquello ahora?, me pregunté mientras me acercaba a la prisión aquella mañana.

Apenas llevaba unos minutos sentada en la diminuta sala de visitas de la prisión central de Poissy cuando oí el alboroto de los guardias y alcancé a ver por primera vez al famoso recluso siendo conducido por un pasillo.

—¡Señor Carlos! ¡Bonjour! —gritaron los guardias, usando su nombre de guerra en lugar de Ilich Ramírez Sánchez, el nombre que le dieron sus padres venezolanos. El recluso asintió a un guardia en señal de saludo. A otro le ofreció un golpe de boxeo de sombra.

Caminaba despacio, pero sin encorvarse, y saludaba a sus visitas con una sonrisa divertida. Incluso como prisionero, vestía con elegancia: pantalones caqui, un suéter y una chaqueta bomber de cuero marrón. Llevaba una gorra de taxista de cuero a juego con la chaqueta, y cuando se la quitó cortésmente, se alisó el cabello blanco y ralo con la otra mano. Me saludó en un inglés perfecto y se disculpó por su barba incipiente. Luego comenzó a coquetear descaradamente con una funcionaria de prisiones francesa, que casualmente era la única mujer en la habitación.

—¿Eres rubia de verdad? —preguntó.

Cuando finalmente logré entablar una conversación, el desgaste de la edad y sus muchos años de relativo aislamiento se hicieron más evidentes. Carlos se repetía y a veces perdía el hilo al relatar una historia de hacía años. Una estadística de su pasado —cuya veracidad era cuestionable— seguía presente en su mente. «Maté a 83 personas con mis propias manos», dijo el viejo recluso, respondiendo espontáneamente a una pregunta que yo no le había formulado.

También se mostró bastante dispuesto a hablar de aquella lejana mañana en Austria. «Oh, Viena», comenzó, sumido en sus pensamientos. Le pregunté por las tres muertes ocurridas en los primeros minutos del ataque, incluyendo la de un hombre libio al que había ejecutado a sangre fría. Me miró con expresión inexpresiva.

“¿Sabes?”, dijo, “no teníamos intención de matar a nadie”.

Viena: diciembre de 1975

Carlos el Chacal se presentó ante los rehenes como “el famoso Carlos” y convirtió la toma de la OPEP en el episodio que lo hizo conocido en todo el mundo (REUTERS/RTV/Thierry Chiarello)

Para los 62 rehenes hacinados en la sala de conferencias de la OPEP, el terror inicial pronto se transformó en desconcierto y, para muchos, en una peculiar fascinación. Carlos, con su ego desmesurado y su talento para el espectáculo, rápidamente se convirtió en el centro de atención. Al final de la terrible experiencia —que duró tres días y abarcó tres países— algunos le pedían autógrafos.

En la penumbra de la sala de conferencias, los rehenes se percataron de que su captor era joven. Su abrigo de cuero, su barba rala y su boina ladeada con aire desenfadado le daban un parecido más que casual con Ernesto “Che” Guevara, el icónico revolucionario argentino, un efecto que parecía calculado.

A pesar de las ejecuciones de su banda en los primeros instantes, habló con sus cautivos con optimismo, ofreciéndoles palabras de consuelo en un inglés y francés impecables, para luego alternar ocasionalmente con el árabe y el español. Mientras lo hacía, su atención se vio interrumpida en un momento dado por fuertes sollozos provenientes de un rincón de la habitación.

Una joven secretaria, aterrorizada, había estado llorando desde que comenzó la terrible experiencia, y ahora luchaba por recuperar el aliento. Carlos se acercó al lugar donde yacía la joven y se inclinó hacia ella.

—Puedes irte a casa. Eres demasiado hermosa para morir —le susurró. Ella se levantó y echó a correr, y nadie se movió para detenerla.

Sin embargo, los demás permanecieron como rehenes durante días, amenazados a punta de pistola y con dispositivos explosivos colocados alrededor de la sala de conferencias. Carlos explicó que su grupo —al que llamó el Brazo de la Revolución Árabe— luchaba por la causa de una Palestina libre.

Mientras hablaba, uno de los secretarios de la OPEP, reclutado por los terroristas para que actuara como su taquígrafo, mecanografiaba una lista de exigencias. Entre ellas, se incluía que Austria se comprometiera a emitir una declaración propalestina por televisión y radio cada dos horas. Luego, por la mañana, las autoridades tendrían que entregar un autobús con conductor en la sede de la OPEP para trasladar a los terroristas y rehenes al aeropuerto. Allí, un avión de largo recorrido con su tripulación debería estar esperándolos en la pista para llevarlos a donde quisieran ir.

Carlos prometió ejecutar a los rehenes a intervalos de 15 minutos si los austriacos no obedecían.

Pero, ¿por qué terroristas abiertamente propalestinos atacarían a la OPEP, una organización internacional cuyos miembros incluían estados árabes que figuraban entre los principales partidarios de los palestinos? Esta fue la pregunta que planteó el jefe de la diplomacia iraquí en Viena, Riyadh al-Azzawi, quien se ofreció como mediador, transmitiendo mensajes entre los terroristas y el gobierno austríaco. Cuatro horas después de iniciado el incidente, a Azzawi se le permitió entrar en el edificio de la OPEP para reunirse con Carlos, quien explicó las intenciones de los terroristas con su habitual elocuencia.

“¡Somos revolucionarios, no criminales!”, le dijo Carlos al embajador. “¡Somos el brazo de la Revolución Árabe!”

—Pero usted no es árabe —observó Azzawi.

Carlos se negó a mencionar otro de los objetivos del ataque. El joven de 26 años tenía órdenes estrictas, dadas por el patrocinador secreto de la misión, de asesinar a dos de los representantes de más alto rango de la OPEP. Los objetivos eran Ahmed Zaki Yamani, el carismático y joven jefe de energía del gobierno de Arabia Saudita, y Jamshid Amouzegar, ministro del Interior y embajador designado de la OPEP en Irán, país entonces gobernado por el sha Mohammad Reza Pahlavi, de tendencia prooccidental.

Los asesinatos tendrían que esperar hasta las etapas finales del drama de los rehenes, y sin embargo, el joven terrorista decidió que sería humano avisar a las víctimas con antelación.

Yamani fue el primero en enterarse de su destino. El funcionario saudí se asustó cuando Carlos lo tomó del brazo y lo acompañó desde la sala de conferencias hasta una oficina contigua. Pero en lugar del tiroteo que esperaba, Yamani fue colmado de halagos, seguido de una disculpa. Carlos tenía órdenes de matar a Yamani, dijo, pero no quería hacerlo. El terrorista sentía un gran respeto por “un hombre tan inteligente” y esperaba que el saudí comprendiera sus “nobles objetivos e intenciones” y no guardara rencor.

Yamani sintió que la ira le subía. ¿Acaso era una broma cruel? Observó el rostro que tenía delante, el de aquel audaz joven de 26 años con la sorprendente habilidad de ser cruel y encantador a la vez; un desconocido que ahora tenía la vida de Yamani en sus manos pálidas y sin callos.

“¿Cómo me informas de tu intención de matarme y luego me pides que no guarde rencor contra ti?”, preguntó con vehemencia.

Impasible, Carlos continuó con su monólogo. Suponiendo que los austriacos proporcionaran el avión según lo exigido, dijo, los terroristas trasladarían a sus cautivos a varias capitales árabes, liberando rehenes y haciendo declaraciones políticas por el camino. En la última parada, en Yemen, el funcionario saudí, lamentablemente, tendría que ser fusilado.

“Simplemente les estoy informando de los hechos”, dijo.

Poissy: marzo de 2025

Carlos el Chacal reveló que tenía órdenes de asesinar a Ahmed Zaki Yamani y a Jamshid Amouzegar, dos altos funcionarios de la OPEP (AP Foto/Michel Lipchitz, Archivo)

Carlos, sentado a mi lado, de unos 75 años y visiblemente deteriorado, a menudo tiene dificultades para recordar. Es evidente que muchos datos ya no están a su alcance.

Volví a preguntarle sobre la muerte del economista libio al que él mismo disparó en los primeros momentos del atentado en Viena. «No lo recuerdo», dijo, con una expresión de genuina confusión.

En cuanto a algunos de sus actos, a menudo le ha resultado conveniente olvidarlos. Durante su primer juicio en Francia tras su detención —cuando aún tenía cuarenta y tantos años y la atención mediática era máxima— no recordaba nada sobre el asesinato de dos policías y un informante en el centro de París, un crimen que le valió la atención del mundo occidental y un apodo pintoresco.

En dos juicios posteriores, afirmó no saber nada sobre el lanzamiento de una granada en un centro comercial abarrotado de París en 1974, ni sobre la campaña de atentados con bombas y tiroteos en Europa Occidental y el Líbano tras la detención de dos miembros de su banda en 1982. Los juicios resultaron en tres cadenas perpetuas, lo que prácticamente garantiza que nunca volverá a ser un hombre libre.

Aun así, insisto. ¿Qué detalles recordaba sobre la OPEP? ¿Quién, exactamente, lo había instigado a tomar rehenes en Viena y exigió la ejecución de los altos funcionarios árabes?

El autor intelectual del ataque nunca se identificó, y las especulaciones se dispararon inmediatamente después de los hechos y durante los años posteriores. Una teoría destacada, defendida por autores y cineastas durante décadas, señalaba al responsable como Saddam Hussein, de Irak.

Las pruebas que han salido a la luz más recientemente apuntan en una dirección diferente. Carlos, durante mi reunión, confirmó la verdad: el mortal atentado terrorista contra la OPEP en 1975 fue ordenado por uno de los propios miembros del cártel: Muamar Gadafi, el impetuoso líder autocrático de Libia.

A partir de mi encuentro y de conversaciones telefónicas grabadas en secreto, facilitadas por el abogado de Carlos en nombre del cineasta israelí Yaron Niski, fue surgiendo gradualmente una historia auténtica. Comienza en el verano de 1975, cuando un furioso Gadafi se quejaba de la disminución del impacto del embargo petrolero árabe de 1973.

Los países de la OPEP asestaron un golpe demoledor a las economías occidentales al cortar el suministro de petróleo, demostrando por primera vez el poder del bloque sobre Estados Unidos y otros países occidentales cuyo apoyo a Israel había provocado la ira árabe. La escasez mundial provocó enormes subidas en los precios de la gasolina y obligó a los automovilistas estadounidenses a hacer colas interminables para repostar. Los países productores de petróleo, incluida Libia, empezaron a obtener beneficios de una magnitud que difícilmente habrían podido imaginar en los años previos al embargo.

Dentro de la OPEP, Libia abogó por aumentar aún más los precios, intensificando así la presión sobre las potencias occidentales y los antiguos países colonizadores que despreciaba. Sin embargo, otros, principalmente los saudíes e iraníes, favorecieron la moderación, temiendo las repercusiones económicas que podría acarrear una recesión global. Cuando las voces moderadas comenzaron a imponerse, Gadafi tramó un plan para contratar a un grupo de comandos terroristas con el fin de atentados contra ellos.

El plan para asesinar a los ministros saudíes e iraníes era algo personal de Gadafi, y fue ordenado por el propio líder libio. Pero utilizar libios para llevar a cabo el complot era demasiado arriesgado, así que Gadafi encontró un sustituto: un joven terrorista con fama de asesino llamado Carlos el Chacal.

Carlos acabaría pasando la mayor parte de su carrera delictiva de forma similar: como terrorista a sueldo, llevando a cabo atentados con bombas y tiroteos en nombre de clientes poderosos que mantenían en secreto su patrocinio.

El tipo de terrorismo mercenario que practicaba creó un modelo que otros seguirían.

En los últimos años, tanto Irán como Rusia han sido vinculados a numerosos actos terroristas e intentos de asesinato perpetrados por sicarios modernos. Entre estos sicarios se encuentran delincuentes comunes, mafiosos y contrabandistas profesionales, muchos de los cuales utilizan plataformas de comunicación encriptadas para aceptar encargos en lo que los expertos describen como la violenta economía colaborativa. Un caso reciente particularmente impactante ocurrió en territorio estadounidense: según funcionarios de EE. UU., Irán reclutó a un fontanero de Brooklyn, condenado por asesinato, para un intento fallido de asesinar a un disidente iraní que había provocado la ira de Teherán. El acuerdo fue negociado por un agente iraní que entabló amistad con el aspirante a asesino en una prisión de Nueva York.

La etapa de Carlos como mercenario terrorista al servicio de Gadafi no terminó bien. Como revelo en mi nuevo libro, “El Chacal”, Gadafi parece haber cambiado de opinión sobre la operación de la OPEP y abandonó a Carlos y a sus cinco compañeros incluso cuando la crisis de los rehenes aún estaba en curso.

Carlos finalmente huyó, llevándose consigo millones de dólares en rescates, pero posteriormente fue rechazado por Gadafi y abandonado por sus antiguos aliados palestinos. Durante el resto de su carrera criminal, Carlos estaría prácticamente solo. Un profundo y arraigado rencor contra el libio lo acompañaría incluso después de décadas en prisión.

“Un tipo loco”, dijo Carlos sobre el dictador que finalmente fue asesinado por su propio pueblo durante el levantamiento libio de 2011. “Por culpa de Gadafi”, dijo, “casi todos morimos”.

Viena: diciembre de 1975

En aquel día invernal de finales de 1975, todo estaba aún por venir. Carlos tenía a sus 62 rehenes, muchos de ellos personalidades importantes a las que podría intercambiar por dinero más adelante. Doce horas después del secuestro, también tenía el mando de un avión de pasajeros DC-9 fletado, que pronto se llenó de ministros de la OPEP y sus asesores.

De los múltiples peligros que se avecinaban, algunos eran evidentes en el propio avión. Manfred Pollak, un piloto austriaco que se ofreció voluntario para pilotar la aeronave, se alarmó al ver los tanques de oxígeno que habían subido a bordo para ayudar a un terrorista herido. Preocupado por el riesgo de una explosión, Pollak llamó a Carlos a la cabina para darle una seria advertencia. Incluso una pequeña chispa —por ejemplo, la de encender un cigarrillo, algo común en los aviones comerciales antes de la prohibición de fumar— podría provocar una catástrofe tanto para los pasajeros como para los terroristas, dijo el piloto.

“¡Lo sé, lo sé!”, respondió Carlos, visiblemente molesto. “¡Este no es el primer avión que he secuestrado!”

“¡Pero para mí es la primera vez!”, replicó Pollak.

Carlos había mentido. En su breve trayectoria terrorista, había hecho muchas cosas, pero secuestrar un avión no figuraba en la lista. Su primer intento no sería nada fácil. Inicialmente, su intención era volar a Trípoli, la capital libia, pero el avión no tenía suficiente combustible. Así que, en su lugar, puso rumbo a Argel. Más tarde, decidió que debería ser Túnez. O tal vez Bagdad.

El mundo exterior observaba, hipnotizado, para conocer el destino de los rehenes y de su peculiar captor. Carlos, el joven asesino narcisista que había soñado con alcanzar fama internacional como revolucionario, por fin había conseguido su momento de gloria. Los demás detalles los inventaría sobre la marcha.

© 2026, The Washington Post.