La infraestructura de misiles de Irán se encuentra gravemente afectada tras semanas de ataques

Personas caminan cerca de misiles iraníes en un parque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán, el 26 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Cuatro de las principales instalaciones de fabricación de misiles balísticos de Irán y al menos 29 plataformas de lanzamiento de misiles balísticos han sufrido daños durante las primeras cuatro semanas de la ofensiva estadounidense-israelí, lo que socava la estrategia militar central de Irán, según un análisis del Washington Post realizado por expertos.

Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos e Israel han llevado a cabo miles de ataques contra diversos objetivos militares. El análisis del Post ofrece un informe exhaustivo sobre los daños a las plataformas de misiles balísticos, así como sus implicaciones para el futuro del programa en general.

Los ataques han destruido instalaciones de lanzamiento en superficie, bloqueado temporalmente el acceso a los misiles almacenados bajo tierra e impedido que Irán fabrique nuevos misiles de inmediato, según imágenes satelitales y expertos militares y de defensa iraníes que revisaron los hallazgos. Pero los expertos advirtieron que el programa de misiles balísticos de Irán no ha sido destruido.

“Siguen lanzando misiles. Ese es un indicador clave”, dijo Tom Karako, director del Proyecto de Defensa Antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de investigación con sede en Washington, refiriéndose al uso continuado de misiles por parte de Irán.

Algunos expertos expresaron sus dudas sobre la posibilidad de que el programa de misiles pudiera ser destruido por completo, citando el historial del régimen de reconstrucción tras ataques anteriores y su acceso a cadenas de suministro extranjeras que pueden reponer los equipos de fabricación destruidos. También se están utilizando lanzadores de misiles móviles, aunque se desconoce su número.

“No veo que Irán vaya a realizar un cambio fundamental en su estrategia de misiles si el régimen sobrevive”, dijo Nicole Grajewski, investigadora no residente de la Fundación Carnegie. “Los misiles seguirán siendo el elemento disuasorio definitivo contra los atacantes y la base de su estrategia militar”.

La administración Trump ha identificado la destrucción del programa de misiles de Irán como un objetivo central de la guerra.

En una rueda de prensa el 19 de marzo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que los ataques estadounidenses destruyeron “las fábricas y las líneas de producción que alimentan sus programas de misiles y drones”. Por separado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró ese mismo día que los arsenales de misiles y drones de Irán se han visto “masivamente reducidos” y que estos ataques, en comparación con los de junio del año pasado, están destruyendo las fábricas que “producen los componentes para fabricar estos misiles”.

Estados Unidos e Israel no han identificado públicamente todos los emplazamientos de misiles específicos que han atacado.

En su comparecencia, Hegseth indicó que los ataques iraníes de represalia con misiles contra sus vecinos se habían reducido en un 90% desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, reconoció que Irán aún conserva capacidades misilísticas.

Israel afirmó el 21 de marzo que, por primera vez, Irán disparó misiles balísticos de alcance intermedio contra la base conjunta Reino Unido-Estados Unidos. Base militar de Diego García en el Océano Índico, a casi 3.200 kilómetros de distancia.

Ataques a las instalaciones de producción

Según expertos militares iraníes, la fabricación, el desarrollo y las pruebas de misiles balísticos se llevan a cabo mediante una red de complejos supervisados ​​por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el Ministerio de Defensa de Irán.

Cuatro de las instalaciones más importantes, donde se produce el combustible para los misiles balísticos, sufrieron graves daños en ataques de Estados Unidos e Israel, mayores que los infligidos durante la guerra de 12 días con Israel en junio pasado y en octubre de 2024, cuando Israel atacó Irán.

Los complejos militares de Khojir, Parchin, Hakimiyeh y Shahroud albergan la producción de propelentes críticos para misiles y el ensamblaje de las armas.

“Sin propulsión, los misiles no llegan a ninguna parte”, afirmó Jim Lamson, investigador principal del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación. Cuatro expertos que revisaron imágenes satelitales de los sitios a petición del Washington Post afirmaron que los daños probablemente han paralizado la capacidad de Irán para producir misiles balísticos de corto y medio alcance hasta que se puedan reconstruir las instalaciones.

Las imágenes satelitales muestran que cuatro áreas principales del complejo de misiles de Khojir, al este de Teherán, fueron alcanzadas por Estados Unidos o Israel. Los ataques se dirigieron a complejos sistemas de producción que fabrican el combustible sólido y líquido necesario para propulsar los misiles balísticos, según Sam Lair, investigador asociado del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación.

Los misiles balísticos se disparan a kilómetros de altura antes de regresar a tierra a velocidades extremadamente altas. Los del arsenal iraní se alimentan con propelentes sólidos o líquidos, según los expertos. El combustible sólido es el más común, generalmente utilizado para municiones de menor alcance y más eficiente en tiempos de guerra. Los propelentes líquidos suelen impulsar los misiles de mayor alcance, pero requieren procesos de carga de combustible más lentos, lo que los hace menos eficientes y más vulnerables a los ataques.

En total, al menos 88 estructuras fueron destruidas en Khojir, según imágenes satelitales tomadas el 24 de marzo.

El complejo de producción de Shahroud de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en el noreste de Irán, alberga la investigación, el desarrollo y la producción en masa de combustible sólido. Fue atacado intensamente por Estados Unidos o Israel, según muestran las imágenes satelitales, dejando al menos 28 estructuras dañadas o destruidas.

En el complejo militar de Parchin, al este de Teherán, donde se fabrica propelente sólido, 12 estructuras fueron alcanzadas, según imágenes del 12 de marzo. En las afueras de la capital, 19 estructuras fueron alcanzadas en el complejo militar de Hakimiyeh, incluyendo instalaciones que fabrican propelente líquido y lanzadores, según muestran imágenes del 14 de marzo.

Sean O’Connor, analista de imágenes de la firma de inteligencia de seguridad Janes, declaró a The Post por correo electrónico que si Irán no logra reconstruir sus fuerzas de misiles, perderá una de sus estrategias defensivas más importantes en Oriente Medio.

Bases de lanzamiento atacadas

Según imágenes, al menos 29 bases de lanzamiento de misiles han sido alcanzadas por ataques aéreos, lo que debilita gravemente la capacidad de Irán para disparar misiles balísticos, informaron expertos a The Post. Los expertos señalaron que se desconoce el número exacto de emplazamientos de lanzamiento de misiles balísticos en Irán, pero estiman que hay alrededor de 30. La mayoría de estas bases incluyen instalaciones subterráneas de almacenamiento de misiles a las que se accede a través de túneles excavados en las laderas de las montañas, según los expertos. Los ataques estadounidenses e israelíes han alcanzado muchas de las entradas de estos túneles, bloqueando el acceso a donde se almacenan los misiles, según muestran imágenes satelitales.

“Estos ataques obstaculizarán significativamente las operaciones”, dijo Lair. Citando la destrucción de la infraestructura de las bases, agregó: “Ahora se tarda más en instalar los lanzadores, lo que da a Estados Unidos e Israel más tiempo para identificarlos y destruirlos”.

Las bases en el centro y oeste de Irán están movilizadas para ataques de medio alcance contra Israel, mientras que las del Golfo Pérsico se han utilizado para disparar misiles de corto alcance contra los estados del Golfo, dijo Lamson.

Según las imágenes, la base de misiles de Khorgu, en el Golfo Pérsico, ha sido atacada al menos dos veces por Israel o Estados Unidos. Al menos 15 instalaciones quedaron destruidas y dos entradas de túneles resultaron dañadas.

Las imágenes de la base de misiles Imam Ali, en el oeste de Irán, muestran nueve estructuras en superficie y al menos dos entradas de túneles alcanzadas, lo que impide el acceso a las armas subterráneas, según O’Connor, de Janes.

Sin embargo, muchos expertos afirman que este impacto probablemente sea temporal. «Parece difícil destruir permanentemente esas bases», declaró Jeremy Binnie, otro analista de Janes. «En teoría, se pueden neutralizar, pero Irán seguirá desenterrándolas y reparándolas».

(c) The Washington Post