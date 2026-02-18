¿Puede la dieta cetogénica atenuar los síntomas de la esquizofrenia? Lo que dice la evidencia científica

Las afirmaciones sobre la dieta cetogénica y la esquizofrenia han generado controversia en la comunidad científica (Freepik)

El Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha estado afirmando erróneamente que los pacientes con esquizofrenia se curaron mediante dietas cetogénicas, el último ejemplo en el que los expertos médicos dicen que ha exagerado la ciencia nutricional.

Pero sus comentarios resaltan un conjunto emergente de evidencia que indica que la comida puede mejorar la vida de las personas con enfermedades mentales graves cuando la medicación por sí sola no funciona.

“Hay algo de verdad en esto”, dijo Ken Duckworth, director médico de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, que concientiza sobre la salud mental y aboga por una mejor atención al paciente. “Pero la ciencia aún no es sofisticada”.

Los psiquiatras afirman que las enfermedades mentales crónicas, como la esquizofrenia, se controlan, pero no se curan. El médico cuyo trabajo Kennedy citó para justificar esta afirmación cuestionó la descripción que el principal funcionario de salud del país hizo de su trabajo. Investigaciones preliminares han demostrado el potencial de usar una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos para tratar enfermedades mentales graves, pero con salvedades cruciales que Kennedy no mencionó.

Si bien la dieta cetogénica se ha adoptado como una dieta de moda para bajar de peso, las investigaciones han demostrado desde hace tiempo su uso médico bajo una supervisión rigurosa. Esta dieta, que altera el estado metabólico de la persona, se ha utilizado durante décadas para controlar las convulsiones en niños con epilepsia de difícil tratamiento. Pacientes con esquizofrenia incluidos en estudios de caso y seguidos en pequeños ensayos clínicos han mostrado una mejoría similar.

Sin embargo, los grandes ensayos controlados aleatorizados —el estándar de oro de la medicina basada en la evidencia, que compara a las personas que reciben un tratamiento específico con las que no— no han demostrado que los pacientes con esquizofrenia se beneficien más de una dieta cetogénica que de la medicación sola. Kennedy y sus aliados del movimiento antivacunas suelen exigir ensayos similares para las vacunas, que los científicos han descrito como poco éticos para la inmunización porque niegan la protección comprobada contra la enfermedad en los niños e innecesarios porque las vacunas se han estudiado exhaustivamente en cuanto a seguridad y eficacia. Como secretario de Salud, Kennedy afirma que sus decisiones se basan en la “ciencia de referencia”.

Kevin Klatt, profesor adjunto del departamento de ciencias nutricionales de la Universidad de Toronto, dijo que los comentarios de Kennedy sobre la dieta cetogénica ilustran la contradicción entre el estándar extremadamente alto que establece el secretario de salud para la evidencia de la eficacia de la vacuna y el estándar bajo para el asesoramiento nutricional.

“Para ellos, la ciencia de referencia es la que les gusta”, dijo Klatt, quien también es dietista titulada. “Se puede tomar un solo estudio o anécdota, y eso se convierte en la ciencia de referencia”.

Las afirmaciones de Kennedy sobre la dieta cetogénica reflejan cómo tergiversa, exagera o elimina el contexto de investigaciones legítimas, según expertos médicos y verificadores de datos científicos que lo monitorean.

Se unió al presidente Donald Trump al vincular el uso de Tylenol durante el embarazo con el autismo, basándose en investigaciones que muestran una asociación, pero no causalidad. Ha criticado la fluoración del agua potable por reducir el coeficiente intelectual de los niños, citando estudios en zonas con niveles muy por encima del umbral aceptable en Estados Unidos. También promocionó la vitamina A como tratamiento contra el sarampión, algo que no se ha comprobado en Estados Unidos, basándose en las experiencias de niños desnutridos en el extranjero.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a las solicitudes de comentarios.

En una entrevista de enero con USA Today, Kennedy hizo una distinción entre su demanda de pruebas rigurosas de las vacunas en comparación con los estándares relacionados con los hábitos de salud personales.

“Con la mayoría de los suplementos, la vitamina D se elimina del organismo y no tiene efectos a largo plazo”, dijo Kennedy, aunque las autoridades sanitarias advierten que el exceso prolongado de vitamina D puede dañar los huesos y los órganos. “No me sometería a una intervención que supiera desde el primer día, la primera vez que la tomé, que iba a alterar permanentemente mi sistema inmunitario a menos que tuviera estudios sólidos al respecto”.

Desempacando la reclamación

Kennedy ha señalado desde hace tiempo que la dieta estadounidense rica en alimentos procesados, carbohidratos refinados y azúcares añadidos es una de las principales causas de las enfermedades crónicas.

En un discurso pronunciado el 4 de febrero en el Capitolio de Tennessee durante la gira nacional “Recupera tu Salud”, Kennedy afirmó que la alimentación de los estadounidenses propicia las enfermedades mentales. Mencionó el caso de un psiquiatra de la Universidad de Harvard que, según él, “curó la esquizofrenia con dietas keto”. Reiteró esta afirmación en una entrevista en el podcast de Theo Von, publicada el jueves.

Christopher Palmer, profesor asociado de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard, a quien Kennedy hizo referencia, dijo en una entrevista que es mejor describir a esos pacientes como si estuvieran en remisión en lugar de curados.

Los científicos están estudiando la dieta cetogénica, rica en grasas, en la atención psiquiátrica porque desencadena un estado de “cetosis nutricional”, en el que el cuerpo quema grasa además de glucosa para obtener energía. Esto desencadena cambios que afectan al cerebro y al cuerpo, como la reducción de la inflamación y la mejora de la disfunción mitocondrial. Los investigadores teorizan que los cambios durante la cetosis alivian los cambios de humor y las alucinaciones en personas con enfermedades mentales graves. Estos beneficios deben sopesarse frente a riesgos como la pérdida de electrolitos a corto plazo y las deficiencias nutricionales a largo plazo, así como las dificultades de seguir una dieta tan restrictiva.

Las dietas cetogénicas son parte de un campo cada vez más amplio y floreciente de salud metabólica que analiza cómo la producción y el uso de energía del cuerpo influyen en las enfermedades.

En un artículo de 2019, Palmer destacó los casos de dos mujeres que padecieron esquizofrenia durante décadas y dejaron de usar antipsicóticos, permaneciendo asintomáticas años después de comenzar dietas cetogénicas. Afirmó que sus historias ofrecen un pequeño rayo de esperanza: la esquizofrenia podría no ser un trastorno permanente que los pacientes deban tolerar.

Palmer señaló, sin embargo, que los pacientes debían mantener sus dietas para controlar sus afecciones, aunque con el tiempo pudieron ser menos estrictos. Otros pacientes que probaron la dieta no obtuvieron resultados similares. Advirtió que su trabajo era preliminar y que se necesita mucha más investigación para recomendar cambios en la dieta de forma rutinaria a pacientes con enfermedades mentales graves.

“El valor de los informes de casos radica en que no son más que una posible señal; crean una hipótesis”, dijo Palmer, quien participó en una mesa redonda sobre salud en el Capitolio en 2024 junto a Kennedy y figuras destacadas del movimiento Make America Healthy Again. “Creo que los informes de casos a veces pueden sugerir algo bastante impactante y audaz, pero aun así deben probarse”.

Investigación emergente

Los estudios en este sentido han proliferado en los últimos años.

En 2024, investigadores de Stanford Medicine publicaron los resultados del primer ensayo clínico de una dieta cetogénica para 21 pacientes con esquizofrenia o trastorno bipolar. Todos menos uno de los doce pacientes con síntomas que siguieron la dieta mostraron una “mejora clínicamente significativa”. Sin embargo, el estudio no comparó a estos pacientes con un grupo de control que no modificó su alimentación.

Aun así, los resultados prometedores de ensayos pequeños dan a los investigadores motivos para creer que han logrado un avance que justifica gastar dinero en estudios más amplios.

Dos ensayos aleatorizados, uno en California y otro en Australia, que incluyen pacientes con esquizofrenia concluyeron recientemente, y se espera que sus hallazgos se publiquen pronto. Casi dos docenas de ensayos que examinan las dietas cetogénicas para diversas afecciones están en marcha a nivel mundial. “Este campo está a punto de explotar”, afirmó Palmer.

Mientras continúa el estudio, los investigadores dijeron que los profesionales médicos deben evitar exagerar el tratamiento.

“Cuando utilizamos estudios muy pequeños, estudios de caso o estudios con poca potencia estadística, corremos el riesgo de engañar a nuestros pacientes y clientes”, afirmó Alison Steiber, quien supervisa los asuntos de investigación en la Academia de Nutrición y Dietética. “Podría causar daños físicos o mentales. Es poco ético brindar a los pacientes información sin fundamento científico”.

Kevin Hall, quien renunció el año pasado como destacado investigador en nutrición de los Institutos Nacionales de Salud en protesta por el liderazgo de Kennedy, dijo que era “demasiado prematuro” que el secretario afirmara que las dietas cetogénicas podrían curar la esquizofrenia.

“Si este es un tema de interés, se debería financiar una investigación nutricional mucho más rigurosa que pueda evaluar con precisión si tal afirmación está fundada o no”, dijo Hall.

Los estudios dietéticos son notoriamente difíciles de realizar debido a las dificultades para lograr que los pacientes los cumplan, especialmente si padecen una enfermedad mental. Las dietas cetogénicas son ricas en grasas, incluidas las provenientes de carne y pescado, lácteos enteros y frutos secos. Para minimizar los carbohidratos, es necesario limitar drásticamente o evitar el consumo de cereales como pan y pasta, ciertas frutas como plátanos y uvas, legumbres como frijoles y lentejas, muchos postres, así como alcohol y zumos.

Los científicos pueden medir la presión de cetonas en la sangre de una persona para garantizar que se adhiera a la dieta y guiar a los pacientes para que ajusten su ingesta de alimentos y mantengan la cetosis. Palmer afirmó que estos desafíos subrayan la importancia de la supervisión médica y el peligro del autotratamiento.

“Por favor, no intenten simplemente la dieta cetogénica que leen en internet, porque esta dieta no es eso”, dijo Palmer. “Es recetada por un médico. Es muy precisa”.

Aunque los pacientes destacados por Palmer dejaron de tomar su medicación, él y otros investigadores advirtieron que los estudios están diseñados para examinar las dietas cetogénicas como un complemento de los medicamentos en lugar de un reemplazo.

“Algunas personas pueden dejar o reducir la medicación, pero esto no se ha estudiado formalmente”, afirmó Shebani Sethi, psiquiatra y autora principal del estudio de Stanford, quien también participa en los ensayos aleatorizados. Sethi también cofundó una empresa emergente que ofrece atención psiquiátrica metabólica. “No hay evidencia que sugiera que las personas puedan dejar la medicación por completo y seguir una dieta cetogénica”.

