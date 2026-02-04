El enfrentamiento sobre las tácticas de ICE podría desencadenar otro cierre parcial del gobierno en Estados Unidos

El Capitolio de Estados Unidos. REUTERS/Kent Nishimura

El Congreso se enfrenta a otro cierre parcial del gobierno en 10 días a menos que los demócratas lleguen a un acuerdo con el presidente Donald Trump y los republicanos sobre las nuevas restricciones a las autoridades federales de inmigración, y algunos legisladores clave de ambos partidos no se muestran optimistas.

Los demócratas han exigido que los republicanos acepten una serie de medidas de rendición de cuentas para controlar al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras agencias, tras la indignación generada por el asesinato de Alex Pretti el mes pasado en Minneapolis.

Los legisladores demócratas buscan, entre otras cosas, normas más estrictas que rijan el uso de órdenes judiciales, investigaciones independientes sobre presuntas faltas de conducta, la prohibición del uso de mascarillas para los agentes federales de inmigración y la obligación de que usen cámaras corporales.

Los demócratas del Senado amenazaron con bloquear la financiación del Departamento de Seguridad Nacional una vez que expire al final del día del 13 de febrero si los republicanos no aceptan las restricciones.

Trump promulgó el martes un proyecto de ley de financiación que puso fin a un breve cierre parcial, pero legisladores de ambos partidos afirman que las negociaciones sobre las medidas que buscan los demócratas podrían desencadenar otro cierre parcial.

John Thune, líder de la mayoría del Senado estadounidense. REUTERS/Kent Nishimura

Los republicanos, que controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, afirmaron estar abiertos a negociar, pero algunos ya han rechazado la mayoría de las demandas de los demócratas.

Algunos republicanos tienen sus propias demandas, incluyendo la represión de las “ciudades santuario”, que son un anatema para los demócratas. El líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), afirmó que sería imposible llegar a un acuerdo y promulgarlo antes de que se agoten los fondos del DHS la próxima semana.

“Veremos si hay una salida”, declaró Thune a la prensa. “Puede que no la haya. Y si la hay, podría tardar más de lo que [los demócratas] han previsto”.

El líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer (demócrata por Nueva York), anunció el miércoles que los demócratas presentarían una oferta detallada a los republicanos el jueves por la mañana. Sin embargo, los partidos han comenzado a intercambiar acusaciones sobre otro posible cierre parcial del gobierno, que sería el tercero en menos de cuatro meses.

“Si los republicanos se niegan a implementar los cambios que exige el pueblo estadounidense, están forzando un cierre republicano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, declaró a la prensa la senadora Patty Murray (Washington), la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado.

Republicanos y demócratas ni siquiera se ponen de acuerdo sobre quién liderará las negociaciones. Schumer declaró la semana pasada que espera negociar con Thune, pero Thune declaró a la prensa el martes que las negociaciones se realizarían principalmente entre los demócratas del Senado y la Casa Blanca.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. REUTERS/Elizabeth Frantz

La senadora Katie Boyd Britt (republicana por Alabama), quien representa a los republicanos del Senado en las negociaciones, advirtió el miércoles que el plazo “es realmente demasiado corto para poder mantener la conversación y también para lograr un acuerdo final”.

La Cámara de Representantes también tendría que aprobar cualquier acuerdo. El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), ha declarado que los demócratas de la Cámara no apoyarán ninguna legislación sin un “cambio audaz y significativo”.

Cualquier cierre afectaría únicamente al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a ICE, así como a Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia cuyos agentes dispararon fatalmente a Pretti en Minneapolis. Sin embargo, las agencias de control de inmigración podrían seguir funcionando prácticamente sin interrupciones si se agotan los fondos, ya que los republicanos les asignaron decenas de miles de millones de dólares adicionales el año pasado como parte del proyecto de ley “One Big Beautiful Bill” de Trump.

En cambio, la mayor parte del impacto recaería sobre otras agencias del DHS, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que ayuda a los estados a responder a desastres, y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que se encarga de la inspección de pasajeros en los aeropuertos estadounidenses. Los republicanos han señalado que culparán a los demócratas si se agotan los fondos para estas agencias.

“Lo único que se cerraría sería la Guardia Costera, la TSA, el Servicio Secreto y la FEMA”, declaró el senador Josh Hawley (republicano por Missouri) a la prensa. “Así que nadie recibirá ayuda por desastre y ningún estadounidense podrá volar”.

Una protesta en contra de la propuesta de ley de financiación del DHS, mientras el Congreso trabaja para resolver una disputa sobre la aplicación de la ley migratoria y evitar un inminente cierre parcial del gobierno, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de enero de 2026. REUTERS/Kent Nishimura

Los demócratas afirman que están presionando para frenar a los agentes federales de inmigración que han asesinado a ciudadanos estadounidenses y pisoteado los derechos de los inmigrantes legales en Minneapolis y otros lugares en su afán por deportar al mayor número posible de inmigrantes indocumentados.

Los demócratas han argumentado que los republicanos serán los responsables de cualquier cierre si no aprueban sus propuestas, que no llegan tan lejos como algunos demócratas desearían. Estos cambios incluyen el fin de las patrullas itinerantes de inmigración en Minneapolis y otros lugares, un código de conducta uniforme para los agentes y la obligación de que porten una identificación clara.

“Hay reformas de sentido común, que los estadounidenses ya conocen y esperan de las fuerzas del orden”, dijo Schumer. “Si los republicanos se niegan a apoyarlas, están eligiendo el caos en lugar del orden”.

Algunos exfuncionarios que trabajaron en política fronteriza e inmigración durante las administraciones demócratas respaldaron las ideas, aunque no tengan el alcance que algunos demócratas desearían.

“Algunos cambios, como la eliminación de las mascarillas y las cámaras corporales, son importantes, pero no creo que estén abordando la raíz de lo que está sucediendo”, dijo Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de alto rango del ICE durante la administración Biden.

“No hay victorias a corto plazo en lo que respecta a la reforma del ICE o la CBP”, dijo Andrea Flores, quien trabajó en política fronteriza de inmigración durante las administraciones de Obama y Biden. “Pero hay medidas significativas que mantendrán a los estadounidenses y a los inmigrantes más seguros”.

La cúpula del Capitolio de los Estados Unidos, vista desde una sala de reuniones vacía durante el cierre parcial del gobierno federal en el edificio Hart Senate Office Building en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 7 de octubre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), dijo que sospechaba que algunos de los cambios que buscan los demócratas se convertirían en ley. Algunos republicanos han sugerido que están abiertos a considerar algunas ideas, pero otros se han manifestado en contra, argumentando que obstaculizarían el trabajo de los agentes federales de inmigración.

El senador John Cornyn (republicano por Texas) se opuso a la iniciativa de los demócratas de exigir a los agentes de inmigración una orden judicial en lugar de una orden administrativa, ya que añadiría más burocracia al proceso. Describió la prohibición de que los agentes usen mascarillas como “francamente insultante”.

El senador Markwayne Mullin (republicano por Oklahoma) afirmó que la mayoría de las propuestas eran inviables. Los demócratas “pusieron la mira en algo que no pueden ganar”, declaró Mullin a la prensa.

El DHS distribuyó memorandos de una página a las oficinas de la Cámara de Representantes esta semana defendiendo el uso de las órdenes administrativas, según una copia obtenida por The Washington Post, pero Trump no se ha pronunciado públicamente sobre la idea. Cuando un periodista en la Oficina Oval le preguntó el martes sobre el endurecimiento de las normas en torno a las órdenes administrativas, Trump cedió el tema al senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), quien lo calificó de “la idea más ridícula”.

Graham reconoció que los demócratas “tienen algunas buenas ideas”, pero afirmó que su prioridad en las negociaciones sería tomar medidas enérgicas contra las ciudades santuario, que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

“Si tienen reformas que mejoren el ICE y lo hagan más profesional, díganmelo”, dijo Graham. “Pero deberían aceptar lo que sugiero”.

“Espero que insistan mucho en eso”, le dijo Trump a Graham.

El senador Eric Schmitt (republicano por Missouri) también ha exigido restricciones a las ciudades santuario como parte de cualquier acuerdo. Los votantes confían más en los republicanos que en los demócratas en materia de inmigración y la frontera, afirmó, lo que da al partido una ventaja en las negociaciones.

“Este es un partido local para nosotros”, declaró Schmitt.

Sin embargo, encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses están preocupados por las tácticas del ICE y apoyan algunas de las propuestas demócratas para controlar la agencia.

Una encuesta de Economist/YouGov realizada tras el asesinato de Pretti reveló que el 84% de los estadounidenses apoya exigir a los agentes federales de inmigración que usen cámaras corporales, mientras que el 8% se opone. El 69% apoya exigir a los agentes que obtengan órdenes judiciales para entrar en los hogares, mientras que el 19% se opone. Y el 55% apoya prohibir a los agentes el uso de mascarillas, mientras que el 33% se opone.

Una encuesta del Pew Research Center realizada a finales del mes pasado reveló que el 61% de los estadounidenses, incluido el 32% de los republicanos, afirmó que era inaceptable que los agentes federales de inmigración usaran mascarillas que ocultaran su identidad mientras trabajaban; el 38% lo consideró aceptable.

“Si los republicanos creen que tienen argumentos sólidos para violar los derechos constitucionales de las personas, creo que están muy equivocados”, declaró el senador Chris Van Hollen (demócrata por Maryland). “Ese es un tema muy distinto de la seguridad fronteriza y la reforma migratoria”.

Aun así, Van Hollen afirmó no estar seguro de que Trump acepte las restricciones que buscan los demócratas.

“Creo que va a ser muy difícil dada la actitud de la Casa Blanca”, concluyó.

© 2026, The Washington Post.