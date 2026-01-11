Las protestas en Irán parecen diferentes esta vez: ¿está el régimen al borde del abismo?

Crecen las protestas contra el régimen iraní (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

En muchos aspectos, ya hemos pasado por esto antes. Tanto en el Movimiento Verde de 2009 como en el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” de 2022, y en otros numerosos episodios de disturbios entre medias, innumerables iraníes salieron a las calles de ciudades de todo el país para protestar contra un régimen teocrático arraigado y cada vez más impopular. Su disidencia puso de manifiesto los fallos del decadente proyecto revolucionario iraní y la frustración generalizada de los iraníes que anhelan mayores libertades. Se encontraron con una represión aplastante: bloqueo de la información, detenciones masivas y medidas represivas mortales.

Quizás se repita la misma historia en los próximos días, ya que las protestas continúan en las 31 provincias de Irán. Según grupos de derechos humanos, cientos de personas han sido asesinadas y otras cientos han sido detenidas por las fuerzas de seguridad. Un destacado grupo de derechos humanos que supervisa la situación advirtió el sábado que “se está produciendo una masacre”. La violencia estatal aún no ha logrado sofocar los disturbios, que se desencadenaron hace un par de semanas en medio de la ira por la depreciación de la moneda iraní, el rial. La ira de los comerciantes furiosos se extendió por una amplia franja de la sociedad iraní.

El presidente Masoud Pezeshkian intentó aprobar algunas medidas de alivio económico para los iraníes más pobres, pero no logró calmar los ánimos. Por el contrario, muchos indicios apuntan a que las manifestaciones no harán más que intensificarse en desafío al régimen, alimentadas por una generación de manifestantes más audaz y exasperada.

“Las consignas de los manifestantes exigen un cambio fundamental en su sistema político”, informó mi colega Yeganeh Torbati durante el fin de semana. “Varios de los vídeos del viernes por la noche mostraban a personas con la bandera de la monarquía iraní, derrocada en la revolución islámica de 1979, y uno mostraba a un hombre pintando con spray una consigna a favor de la monarquía en una gran valla publicitaria de la ciudad de Teherán”.

Los gobernantes de Irán no solo se enfrentan a una protesta interna. Los últimos dos años de conflictos en la región han dejado a la República Islámica más vulnerable. Sus representantes en el Líbano y Siria han sido eliminados o debilitados, mientras que los descarados ataques de Israel dentro de Irán, incluidos los asesinatos selectivos, han puesto de manifiesto lo débil y comprometido que puede estar el régimen. El líder supremo del país, Ali Khamenei, sigue presentando al Estado iraní como la vanguardia de la “resistencia” contra la hegemonía estadounidense y las conspiraciones israelíes, pero un número cada vez mayor de iraníes de a pie ve un establishment corrupto que se cierra en banda, dividido por la incompetencia e incapaz de mantener la seguridad del país.

“Lo que distingue el momento actual es un profundo colapso de la legitimidad y la creciente demanda de cambio de régimen por parte del pueblo”, señaló Abbas Milani, historiador iraní-estadounidense de la Universidad de Stanford, añadiendo que los sistemas autoritarios se basan tanto en el “miedo” como en la “coerción”, pero que, en el caso de Irán, “ese miedo se ha debilitado visiblemente”.

A esto se suma la voluntad manifestada por el presidente Donald Trump de tomar medidas contra el régimen iraní, subrayada a principios de este mes por la operación para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que hace que los estrategas de Teherán se enfrenten a una crisis cada vez más profunda. “La República Islámica se encuentra en una encrucijada, presionada por la amenaza externa de Estados Unidos e Israel y la amenaza interna de un levantamiento masivo”, escribió Vali Nasr, profesor de Estudios sobre Oriente Medio en la Universidad Johns Hopkins. “No hay una salida fácil a este impasse. El colapso total de la República Islámica no es necesariamente inminente, pero la revolución iraní se acerca ahora a su fin”.

Karim Sadjadpour y Jack Goldstone, en un artículo publicado en The Atlantic, expusieron cómo la situación actual cumple muchas condiciones específicas para una revolución, entre ellas el desmoronamiento económico del país, las crecientes divisiones entre la élite del régimen y los indicios de una revuelta popular generalizada.

“La República Islámica es hoy un régimen zombi”, escribieron. “Su legitimidad, su ideología, su economía y sus máximos dirigentes están muertos o moribundos. Lo que lo mantiene vivo es la fuerza letal. El elemento más importante que aún falta para que se produzca un colapso revolucionario total es que las fuerzas represivas decidan que ellas tampoco se benefician ya del régimen y, por lo tanto, ya no están dispuestas a matar por él. La brutalidad puede retrasar el funeral del régimen, pero es poco probable que le devuelva el pulso”.

Lo que viene después es complejo y delicado. El espectro de una acción estadounidense plantea nuevas preguntas. Los ataques simbólicos contra ciertos objetivos del régimen pueden ser fáciles de soportar. Una decapitación total de los principales líderes correría el riesgo de provocar una espiral de conflagración en la que podrían surgir fuerzas aún más radicales para tomar el control. “Si Estados Unidos hace muy poco, podría no ser capaz de cambiar el rumbo”, observó Ali Vaez, del International Crisis Group. “Si hace demasiado, podría romper el equilibrio, con consecuencias impredecibles para todos”.

La incertidumbre podría obligar a los gobiernos occidentales a dar prioridad a la diplomacia sobre la intervención. “La República Islámica se enfrenta a una serie de retos: el espectro persistente de una nueva guerra con Israel, la agitación por la eventual sucesión del ayatolá Khamenei, el líder supremo, y la probabilidad de que continúen las protestas”, escribió Holly Dagres, investigadora principal del Washington Institute, un grupo de expertos centrado en la política de Oriente Medio. “Muchos responsables políticos y analistas estadounidenses y occidentales se resisten a la perspectiva de un cambio en Irán por miedo a lo desconocido”.

El ex príncipe heredero Reza Pahlavi se comprometió a encabezar una transición ordenada hacia una democracia en Irán (REUTERS/Abdul Saboor)

Algunas figuras se muestran optimistas, entre las que destaca Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado en 1979, quien escribió recientemente un artículo de opinión en el Washington Post en el que proclamaba su disposición a ayudar a dirigir una “transición responsable” en Irán hacia la democracia. “La historia rara vez anuncia sus puntos de inflexión con antelación”, afirmó. “Pero hoy en día, las señales son inequívocas”.

No todos comparten esa confianza. “Este régimen es capaz de reprimir a los manifestantes, sobre todo porque no existe una fuerza de oposición organizada y decidida”, me dijo Abbas Amanat, profesor emérito de Historia de la Universidad de Yale y aclamado historiador de Irán. “Pahlavi, a pesar de toda la publicidad, es un espejismo engañoso. No tiene ni la personalidad ni el apoyo organizado”.

En una entrevista con Variety, el célebre cineasta iraní Jafar Panahi, que vive de facto exiliado en el extranjero, advirtió contra la retórica agresiva de Trump y sus promesas de intervención extranjera en un momento en que la República Islámica está perdiendo su legitimidad en el país.

“Este régimen ya ha caído. ... Las personas que están llevando a cabo las protestas en las calles quieren que eso suceda”, dijo Panahi. “El apoyo internacional puede marcar la diferencia. Pero hasta que la gente misma decida hacer algo o no, no va a pasar nada. ... Tiene que venir desde dentro, desde el interior del país, por voluntad del pueblo”.

