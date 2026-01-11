The Washington Post

Las protestas en Irán parecen diferentes esta vez: ¿está el régimen al borde del abismo?

Los gobernantes de Irán no sólo se enfrentan a un clamor interno

Guardar
Crecen las protestas contra el
Crecen las protestas contra el régimen iraní (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

En muchos aspectos, ya hemos pasado por esto antes. Tanto en el Movimiento Verde de 2009 como en el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” de 2022, y en otros numerosos episodios de disturbios entre medias, innumerables iraníes salieron a las calles de ciudades de todo el país para protestar contra un régimen teocrático arraigado y cada vez más impopular. Su disidencia puso de manifiesto los fallos del decadente proyecto revolucionario iraní y la frustración generalizada de los iraníes que anhelan mayores libertades. Se encontraron con una represión aplastante: bloqueo de la información, detenciones masivas y medidas represivas mortales.

Quizás se repita la misma historia en los próximos días, ya que las protestas continúan en las 31 provincias de Irán. Según grupos de derechos humanos, cientos de personas han sido asesinadas y otras cientos han sido detenidas por las fuerzas de seguridad. Un destacado grupo de derechos humanos que supervisa la situación advirtió el sábado que “se está produciendo una masacre”. La violencia estatal aún no ha logrado sofocar los disturbios, que se desencadenaron hace un par de semanas en medio de la ira por la depreciación de la moneda iraní, el rial. La ira de los comerciantes furiosos se extendió por una amplia franja de la sociedad iraní.

El presidente Masoud Pezeshkian intentó aprobar algunas medidas de alivio económico para los iraníes más pobres, pero no logró calmar los ánimos. Por el contrario, muchos indicios apuntan a que las manifestaciones no harán más que intensificarse en desafío al régimen, alimentadas por una generación de manifestantes más audaz y exasperada.

“Las consignas de los manifestantes exigen un cambio fundamental en su sistema político”, informó mi colega Yeganeh Torbati durante el fin de semana. “Varios de los vídeos del viernes por la noche mostraban a personas con la bandera de la monarquía iraní, derrocada en la revolución islámica de 1979, y uno mostraba a un hombre pintando con spray una consigna a favor de la monarquía en una gran valla publicitaria de la ciudad de Teherán”.

Los gobernantes de Irán no solo se enfrentan a una protesta interna. Los últimos dos años de conflictos en la región han dejado a la República Islámica más vulnerable. Sus representantes en el Líbano y Siria han sido eliminados o debilitados, mientras que los descarados ataques de Israel dentro de Irán, incluidos los asesinatos selectivos, han puesto de manifiesto lo débil y comprometido que puede estar el régimen. El líder supremo del país, Ali Khamenei, sigue presentando al Estado iraní como la vanguardia de la “resistencia” contra la hegemonía estadounidense y las conspiraciones israelíes, pero un número cada vez mayor de iraníes de a pie ve un establishment corrupto que se cierra en banda, dividido por la incompetencia e incapaz de mantener la seguridad del país.

Continúan las protestas en Irán

“Lo que distingue el momento actual es un profundo colapso de la legitimidad y la creciente demanda de cambio de régimen por parte del pueblo”, señaló Abbas Milani, historiador iraní-estadounidense de la Universidad de Stanford, añadiendo que los sistemas autoritarios se basan tanto en el “miedo” como en la “coerción”, pero que, en el caso de Irán, “ese miedo se ha debilitado visiblemente”.

A esto se suma la voluntad manifestada por el presidente Donald Trump de tomar medidas contra el régimen iraní, subrayada a principios de este mes por la operación para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que hace que los estrategas de Teherán se enfrenten a una crisis cada vez más profunda. “La República Islámica se encuentra en una encrucijada, presionada por la amenaza externa de Estados Unidos e Israel y la amenaza interna de un levantamiento masivo”, escribió Vali Nasr, profesor de Estudios sobre Oriente Medio en la Universidad Johns Hopkins. “No hay una salida fácil a este impasse. El colapso total de la República Islámica no es necesariamente inminente, pero la revolución iraní se acerca ahora a su fin”.

Karim Sadjadpour y Jack Goldstone, en un artículo publicado en The Atlantic, expusieron cómo la situación actual cumple muchas condiciones específicas para una revolución, entre ellas el desmoronamiento económico del país, las crecientes divisiones entre la élite del régimen y los indicios de una revuelta popular generalizada.

“La República Islámica es hoy un régimen zombi”, escribieron. “Su legitimidad, su ideología, su economía y sus máximos dirigentes están muertos o moribundos. Lo que lo mantiene vivo es la fuerza letal. El elemento más importante que aún falta para que se produzca un colapso revolucionario total es que las fuerzas represivas decidan que ellas tampoco se benefician ya del régimen y, por lo tanto, ya no están dispuestas a matar por él. La brutalidad puede retrasar el funeral del régimen, pero es poco probable que le devuelva el pulso”.

Lo que viene después es complejo y delicado. El espectro de una acción estadounidense plantea nuevas preguntas. Los ataques simbólicos contra ciertos objetivos del régimen pueden ser fáciles de soportar. Una decapitación total de los principales líderes correría el riesgo de provocar una espiral de conflagración en la que podrían surgir fuerzas aún más radicales para tomar el control. “Si Estados Unidos hace muy poco, podría no ser capaz de cambiar el rumbo”, observó Ali Vaez, del International Crisis Group. “Si hace demasiado, podría romper el equilibrio, con consecuencias impredecibles para todos”.

La incertidumbre podría obligar a los gobiernos occidentales a dar prioridad a la diplomacia sobre la intervención. “La República Islámica se enfrenta a una serie de retos: el espectro persistente de una nueva guerra con Israel, la agitación por la eventual sucesión del ayatolá Khamenei, el líder supremo, y la probabilidad de que continúen las protestas”, escribió Holly Dagres, investigadora principal del Washington Institute, un grupo de expertos centrado en la política de Oriente Medio. “Muchos responsables políticos y analistas estadounidenses y occidentales se resisten a la perspectiva de un cambio en Irán por miedo a lo desconocido”.

El ex príncipe heredero Reza
El ex príncipe heredero Reza Pahlavi se comprometió a encabezar una transición ordenada hacia una democracia en Irán (REUTERS/Abdul Saboor)

Algunas figuras se muestran optimistas, entre las que destaca Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado en 1979, quien escribió recientemente un artículo de opinión en el Washington Post en el que proclamaba su disposición a ayudar a dirigir una “transición responsable” en Irán hacia la democracia. “La historia rara vez anuncia sus puntos de inflexión con antelación”, afirmó. “Pero hoy en día, las señales son inequívocas”.

No todos comparten esa confianza. “Este régimen es capaz de reprimir a los manifestantes, sobre todo porque no existe una fuerza de oposición organizada y decidida”, me dijo Abbas Amanat, profesor emérito de Historia de la Universidad de Yale y aclamado historiador de Irán. “Pahlavi, a pesar de toda la publicidad, es un espejismo engañoso. No tiene ni la personalidad ni el apoyo organizado”.

En una entrevista con Variety, el célebre cineasta iraní Jafar Panahi, que vive de facto exiliado en el extranjero, advirtió contra la retórica agresiva de Trump y sus promesas de intervención extranjera en un momento en que la República Islámica está perdiendo su legitimidad en el país.

“Este régimen ya ha caído. ... Las personas que están llevando a cabo las protestas en las calles quieren que eso suceda”, dijo Panahi. “El apoyo internacional puede marcar la diferencia. Pero hasta que la gente misma decida hacer algo o no, no va a pasar nada. ... Tiene que venir desde dentro, desde el interior del país, por voluntad del pueblo”.

© 2026, The Washington Post.

Temas Relacionados

Protestas en IránCrisis en IránEstados UnidosDonald TrumpAli Khamenei

Últimas Noticias

EEUU evalúa opciones militares en Irán tras la muerte de cientos de manifestantes a manos de las fuerzas del régimen

El presidente Donald Trump recibirá esta semana un reporte detallado de sus principales asesores sobre posibles acciones frente a la violencia en el país persa

EEUU evalúa opciones militares en

Por qué China se enfrenta a Japón en una nueva batalla por las tierras raras

Beijing amenaza a Tokio con un arma económica. ¿Asistirá Estados Unidos a ayudar a Japón?

Por qué China se enfrenta

Desde adentro: la frenética carrera mundial por encontrar una ruta de escape para Nicolás Maduro

Una reunión de Nochebuena en la Ciudad del Vaticano, de la que no se informó previamente, fue uno de los muchos intentos fallidos de encontrar un refugio seguro para el líder venezolano antes de la redada estadounidense

Desde adentro: la frenética carrera

Saks prevé declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 el domingo

La cadena de tiendas de lujo busca ganar tiempo para reorganizar sus finanzas mientras negocia un financiamiento millonario que le permita mantener abiertas sus operaciones

Saks prevé declararse en bancarrota

Los aliados de Arabia Saudita en Yemen expulsan del gobierno a un separatista respaldado por los Emiratos Árabes Unidos

La decisión de eliminar al líder prosecesionista de un órgano ejecutivo clave ha intensificado la disputa entre los dos rivales del Golfo Pérsico en Yemen

Los aliados de Arabia Saudita
DEPORTES
El rotundo cambio físico de

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

El tierno tatuaje que se hizo Rodrigo De Paul a partir de un dibujo de Tini Stoessel en su piel

Apilada descomunal y definición precisa: el golazo de Vinícius en la caída del Real Madrid ante el Barcelona por la Supercopa de España

TELESHOW
El romántico posteo de Indiana

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

Noelia Marzol, de los nervios por su estreno en Mar del Plata a la búsqueda de relax tras su polémico video

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Venezuela ratificó

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes

Keith Haring, en una serie que promete retratar su corta vida y su legado urbano

De “Kiev en tres días” a una guerra sin fin: Rusia lleva en Ucrania tanto tiempo como en la Segunda Guerra Mundial