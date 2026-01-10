Por qué China se enfrenta a Japón en una nueva batalla por las tierras raras

Trabajadores transportan tierra que contiene elementos de tierras raras para su exportación en un puerto de Lianyungang, provincia de Jiangsu, China. REUTERS

China impuso amplias restricciones a las exportaciones críticas a Japón esta semana, intensificando el enfrentamiento entre Beijing y Tokio, que se siente en toda la región y más allá.

El Ministerio de Comercio de China anunció el martes que reforzaría los controles sobre la exportación de artículos de doble uso, con aplicaciones tanto militares como civiles. Si bien el anuncio fue impreciso en los detalles, el medio de comunicación estatal chino China Daily informó el martes que Beijing también está considerando endurecer las licencias de exportación para las tierras raras que se envían a Japón, que, como muchos países, depende de estos materiales para productos clave como automóviles, productos electrónicos y equipos de defensa.

Esta medida es la última salva en las represalias de China contra Japón tras las declaraciones del primer ministro Sanae Takaichi a finales del año pasado, en las que sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Beijing invade Taiwán, una isla autónoma que el Partido Comunista Chino reclama como su territorio. Los analistas afirman que China también podría estar aprovechándose de la atención de Estados Unidos centrada en sus intereses en Venezuela y poniendo a prueba si Washington defendería a Japón, su aliado.

“China está probando con bastante agresividad”, afirmó Kenji Minemura, investigador principal y experto en Asia Oriental del Instituto Canon de Estudios Globales en Tokio. “En caso de una contingencia con Taiwán, China se vería extremadamente preocupada… si Japón y Estados Unidos actuaran unidos”.

¿Por qué está preocupado Japón?

Un trabajador opera una excavadora en una mina de tierras raras en el condado de Nancheng, provincia de Jiangxi. REUTERS

China tiene un cuasi monopolio en la minería y el procesamiento global de tierras raras, materias primas necesarias para la fabricación de tecnología y productos de defensa. Beijing ha utilizado este dominio como una poderosa herramienta de presión económica sobre otros países, incluso en su guerra comercial con Estados Unidos.

China anunció esta semana medidas que intensificaron las tensiones entre Beijing y Tokio, incluyendo la prohibición de exportaciones que “podrían mejorar las capacidades militares de Japón”, un guiño al aumento del gasto en defensa de Japón, que tomó con la vista puesta en el desarrollo militar de China. Esto se sumó a medidas de represalia previas, como desaconsejar a los ciudadanos chinos visitar Japón por turismo y prohibir las importaciones de mariscos japoneses.

El miércoles, el Ministerio de Comercio inició una investigación antidumping sobre las importaciones japonesas de diclorosilano, un material utilizado en la fabricación de semiconductores. Un portavoz del ministerio declaró el miércoles que el dumping “perjudicó la producción y el funcionamiento de las industrias nacionales”.

Cartel de China Rare Earth Group Co en el exterior de su edificio de oficinas, en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 30 de octubre de 2025. REUTERS/Tingshu Wang

El portavoz del Ministerio de Comercio, He Yadong, declaró en una sesión informativa el jueves que los controles de exportación de China sobre productos de doble uso a Japón tienen como objetivo “prevenir las ambiciones de remilitarización y desarrollo de armas nucleares de Japón” y son “totalmente justificados, razonables y legítimos”.

No está claro si la prohibición de doble uso se extiende a las tierras raras. Sin embargo, Wang Guangtao, subdirector del Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Fudan en Shanghái, afirmó que la restricción a la exportación de productos de doble uso “probablemente se extenderá a las tierras raras en la práctica” y que “también corre el riesgo de afectar a los usuarios civiles”.

Esta medida podría tener importantes implicaciones para las industrias clave de Japón, especialmente para el sector automotriz. Algunos materiales necesarios para los vehículos eléctricos, por ejemplo, provienen casi en su totalidad de China.

Un año de restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras podría costar a las industrias japonesas 16.500 millones de dólares y reducir su producto interno bruto en un 0,43 por ciento, según el economista Takahide Kiuchi del Instituto de Investigación Nomura.

¿Por qué ocurre esto ahora?

Un trabajador del taller de fundición de la Compañía Jinyuan se prepara para verter lantano, una tierra rara, en un molde cerca de la ciudad de Damao, en la Región Autónoma de Mongolia Interior, China. REUTERS/David Gray

Tras meses de tensiones crecientes, Beijing podría estar tomando represalias debido a la falta de gestos conciliadores por parte de Japón y a un entorno internacional más favorable, según analistas.

La negativa de Takaichi a retractarse de sus declaraciones —de hecho, su índice de aprobación aumentó tras su negativa— convenció a China de la necesidad de una represalia más severa, afirmó Wang, de la Universidad de Fudan. Añadió que la sorpresiva captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte del presidente Donald Trump el fin de semana pasado invalidó efectivamente las mismas normas de derecho internacional que Japón invoca en relación con los asuntos a través del Estrecho.

“Lo que hizo Estados Unidos en Venezuela pisoteó los principios del derecho internacional que Japón respalda; creo que Takachi también lo ve”, afirmó Wang. “Si China decidiera ahora seguir la ley de la selva como lo hizo Trump, Japón probablemente se sentiría menos seguro y moralista al presentar argumentos similares” contra China.

Richard McGregor, investigador principal para Asia Oriental del Instituto Lowy de Australia, coincidió en que las audaces medidas de Trump en América Latina probablemente estén haciendo que el líder chino, Xi Jinping, sienta que “tiene más margen de maniobra ahora” en su propio territorio.

“Creo que observan lo que hace Estados Unidos en su propio hemisferio y tienen un amplio abanico de opciones que les gustaría utilizar, y ahora parece un buen momento”, afirmó, no solo porque Beijing podría sentirse envalentonado, sino también porque Trump está distraído.

China también quiere abrir una brecha entre Japón y sus aliados, según Minemura, del Instituto Canon: “Romper ese triángulo —separar a Estados Unidos de Japón y a Japón de Corea del Sur— es el resultado ideal”.

¿Ha ocurrido esto antes?

Un obrero trabaja en una mina de minerales críticos en el condado de Nancheng, provincia de Jiangxi. REUTERS

Para Japón, la imposición de restricciones por parte de China a las tierras raras es una especie de déjà vu.

En 2010, China adoptó una medida similar en respuesta a un conflicto territorial con Japón cuando un buque pesquero chino, cerca de las disputadas Islas Senkaku, llamadas Diaoyu, colisionó con buques de patrulla de la guardia costera japonesa.

China impuso restricciones de facto a las cuotas de exportación de tierras raras, lo que llevó a muchos fabricantes japoneses al borde de la suspensión de sus operaciones. China representaba el 90 % de las importaciones japonesas de tierras raras en 2010.

Desde entonces, Japón tomó medidas para desvincularse del dominio chino desarrollando sus propios sustitutos de tierras raras mediante iniciativas de los sectores público y privado y diversificando sus fuentes de suministro.

Aun así, depende de China para obtener aproximadamente el 60 % de sus tierras raras y no ha logrado separarse, especialmente porque China domina por completo ciertos elementos.

Una prohibición sería devastadora para el sector manufacturero japonés si la producción de ciertos componentes se vuelve más difícil y los precios suben como resultado, dijo Mariko Mabuchi, directora ejecutiva del Instituto de Investigación de Finanzas y Economía de Japón en Tokio.

¿Por qué otros países observan tan de cerca a Japón?

Cargadoras de ruedas llenan camiones con mineral en la mina de tierras raras de MP Materials en Mountain Pass, California, EE. UU. REUTERS/Steve Marcus

Japón ha demostrado ser un modelo de cómo otros países, incluido Estados Unidos, pueden reducir su dependencia de China para las tierras raras. Sin embargo, sigue siendo vulnerable.

“Aunque Japón ha dado los mayores pasos para reducir su dependencia de China para las tierras raras debido a lo ocurrido en 2010, esto no está disociado”, afirmó Gracelin Baskaran, experta en minerales críticos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. “Por lo tanto, habrá consecuencias”.

A medida que aumenta la demanda mundial de tierras raras, aumenta la competencia por los suministros no chinos, lo que dificulta aún más la búsqueda de alternativas, afirmó Yoshikiyo Shimamine, investigador principal del Instituto de Investigación de la Vida Dai-ichi de Tokio.

Mientras tanto, muchos expertos se muestran pesimistas sobre una resolución a corto plazo de la disputa geopolítica entre Japón y China.

“Esto persistirá durante todo el año hasta que haya que ceder en algo”, dijo Collin Koh, investigador principal de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur.

© 2025, The Washington Post.