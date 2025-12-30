The Washington Post

La inteligencia de Estonia aseguró que Rusia busca evitar un conflicto con la OTAN

“Hasta ahora, todavía está claro que Rusia respeta a la OTAN y actualmente está tratando de evitar cualquier conflicto abierto”, dijo el jefe de inteligencia exterior de Estonia, Kaupo Rosin

El presidente ruso, Vladimir Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin

Rusia ha comenzado a disminuir sus provocaciones en Europa del Este para evitar una escalada de tensiones con la OTAN, dijo un alto funcionario de inteligencia de uno de los miembros de primera línea de la alianza que frecuentemente ha dado la alarma sobre amenazas de Moscú.

“Lo que seguimos viendo hoy es que Rusia actualmente no tiene intención de atacar a ninguno de los Estados bálticos ni a la OTAN en general”, dijo el jefe de inteligencia exterior de Estonia, Kaupo Rosin, a la emisora ​​pública del país en una entrevista.

Las palabras de Rosin adquieren un tono diferente en medio de advertencias más serias de funcionarios occidentales sobre las intenciones del presidente ruso, Vladimir Putin. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró a principios de este mes que la alianza debe prepararse para repeler un ataque ruso en los próximos cinco años, instando a los europeos a recordar la magnitud de la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial.

Rosin afirmó que el análisis de su agencia también muestra que Rusia no planea específicamente una confrontación militar con los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Sin embargo, enfatizó la necesidad de mantener la vigilancia.

Hasta ahora, todavía está claro que Rusia respeta a la OTAN y actualmente está tratando de evitar cualquier conflicto abierto”, dijo.

A principios de este mes, Putin dijo que Rusia estaba “lista para la guerra” si Europa lanzaba un ataque, pero enfatizó que Moscú no estaba planeando ningún conflicto de ese tipo.

El secretario general de la
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró a principios de este mes que la alianza debe prepararse para repeler un ataque ruso en los próximos cinco años

La tensión en el flanco oriental de Europa se intensificó tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, lo que llevó a los gobiernos de la región a incrementar el gasto en defensa. Los tres países bálticos y Polonia, que comparten fronteras con Rusia y Bielorrusia, aliada del Kremlin, y son firmes defensores de Kiev, han sido los más afectados por las incursiones de aviones y drones militares rusos.

Aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos a principios de este año, lo que llevó a la nación báltica a convocar una reunión de emergencia de la alianza.

Pero Rosin afirmó que Moscú ha adoptado una estrategia más cautelosa como resultado de la contundente respuesta de la OTAN a varios incidentes similares. Los aviones y drones rusos han aumentado su cautela en sus rutas de vuelo sobre Ucrania y el mar Báltico, añadió.

Los miembros de la OTAN de Europa del Este también se enfrentan a un número creciente de incendios provocados, ciberataques y sabotajes, que recientemente incluyeron un intento de dañar una línea ferroviaria clave que une Polonia con Ucrania. Las autoridades han culpado a los servicios de inteligencia rusos de estos incidentes, una acusación que Moscú ha tachado de histeria.

El jefe de inteligencia exterior
El jefe de inteligencia exterior de Estonia, Kaupo Rosin

En la entrevista, Rosin criticó la descripción generalizada de esos incidentes como “ataques híbridos”. Describió ese término como un eufemismo inútil que “suaviza la realidad y da una impresión demasiado inocente de lo que realmente está sucediendo”.

“Deberíamos llamar a las cosas por su nombre. Si es sabotaje, pues es sabotaje”, declaró el jefe de inteligencia del país báltico.

Rosin también dijo que cree que las sanciones occidentales contra Rusia, particularmente aquellas dirigidas a las exportaciones de petróleo y el acceso a los mercados financieros, están comenzando a presionar a Moscú justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, continúa sus intentos de mediar la paz en Ucrania.

“Rusia se enfrenta a cada vez más problemas”, dijo Rosin. “No se derrumbará en los próximos meses, ni siquiera en seis meses o un año, pero la presión está empezando a pasar factura”.

