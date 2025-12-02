El inmigrante afgano implicado en el ataque armado contra la Guardia Nacional en Washington fue acusado de asesinato

Rahmanullah Lakanwal fue acusado en Washington D. C. por homicidio en primer grado tras el ataque a miembros de la Guardia Nacional (Reuters)

El hombre sospechoso de dispararle a dos miembros de la Guardia Nacional que patrullaban DC la semana pasada, matando a uno de ellos, ha sido acusado de asesinato, agresión y delitos con armas de fuego, según documentos judiciales presentados por la oficina de la fiscal estadounidense Jeanine Pirro.

La fiscalía presentará cargos adicionales a medida que avance el caso, según ha declarado Pirro. Las autoridades policiales afirmaron que continúan investigando el ataque tipo emboscada perpetrado a pocas cuadras de la Casa Blanca por un pistolero solitario que entró al país en 2021 tras años de cooperación con las fuerzas estadounidenses en su Afganistán natal.

El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, fue acusado el martes en el Tribunal Superior de Washington D. C. de homicidio en primer grado, agresión con intención de matar mientras estaba armado y posesión de arma de fuego durante un delito violento.

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano, llegó a Estados Unidos en 2021 como refugiado a través de un programa de reasentamiento (X-ex Twitter)

Resultó herido en el tiroteo y compareció ante el tribunal por videoconferencia remota desde una cama de hospital para la presentación de los cargos iniciales. La fiscal general, Pam Bondi, ha declarado que está considerando solicitar la pena de muerte.

Tras el tiroteo, funcionarios de la administración Trump afirmaron que endurecerían las restricciones a la inmigración y el asilo. Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 a través de un programa de la administración Biden tras la retirada militar estadounidense de Afganistán.

Había trabajado para un escuadrón antiterrorista afgano, conocido como “Unidad Cero”, respaldado por la CIA y las fuerzas estadounidenses. La administración Trump le concedió asilo en abril.

Lakanwal, su esposa y sus cinco hijos residían en el noroeste del estado de Washington, donde cientos de refugiados afganos fueron reasentados tras la evacuación estadounidense. Las autoridades federales informaron que el sospechoso se dirigió a Washington D. C. para un ataque selectivo, disparando a dos miembros de la Guardia Nacional que patrullaban el centro cerca de la estación de metro Farragut West la víspera del Día de Acción de Gracias.

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en DC, uno de ellos murió y otro sigue en estado crítico (Reuters)

El presidente Donald Trump declaró la semana pasada que los dos miembros de la Guardia Nacional, la especialista Sarah Beckstrom y el sargento Andrew Wolfe, ambos de Virginia Occidental, “recibieron disparos a quemarropa en un monstruoso ataque tipo emboscada”.

“Ahora debemos reexaminar a cada uno de los extranjeros que han entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden”, dijo Trump.

Donald Trump exigió revisar la política migratoria tras el ataque a la Guardia Nacional en Washington (Reuters)

Ambos miembros de la Guardia habían estado desplegados en DC desde agosto, cuando Trump ordenó el envío de tropas a la ciudad como parte de lo que su administración describió como una cruzada contra el crimen.

Beckstrom, quien se unió a la Guardia en 2023 tras graduarse de la preparatoria, falleció el Día de Acción de Gracias en una cama de hospital con sus padres a su lado. Tenía 20 años. La exreina del baile de graduación esperaba comenzar una carrera en el FBI, según su exnovio Adam Carr. Al principio, le preocupaba el despliegue en la capital del país, pero con el tiempo le fue gustando, según él.

“Se la recordará por mucho, mucho tiempo”, declaró el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey (republicano), en una conferencia de prensa el lunes. “Su vida quedó trágicamente truncada por este terrible acto terrorista”.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, lamentó la muerte de la soldado Sarah Beckstrom, víctima del ataque (Reuters)

Wolfe, de 24 años, permanece hospitalizado en estado crítico. Pudo responder cuando una enfermera le pidió que levantara el pulgar y también movió los dedos de los pies, dijo Morrisey. “Lo tomamos como una señal positiva”, dijo, antes de añadir: “No estoy aquí para especular”.

La madre del guardia había pedido una cosa, dijo Morrisey: “Por favor, corran la voz de que mi hijo Andrew necesita oración”.

Días antes del tiroteo, un juez federal ordenó al gobierno de Trump retirar a los más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional desplegados en la capital desde agosto. El Departamento de Justicia declaró el lunes en un escrito judicial que apelará esa decisión, que no ha entrado en vigor. Trump ordenó el despliegue de 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional en el Distrito tras el tiroteo.

© 2025, The Washington Post.