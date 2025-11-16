Donald Trump reformula la lista de organizaciones terroristas extranjeras para centrarse en Antifa y los cárteles

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla el día en que se dispone a firmar una orden ejecutiva sobre "Fomento del Futuro" en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, 13 de noviembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

El gobierno de Trump está llevando a cabo una expansión sin precedentes de la lista de organizaciones terroristas extranjeras del gobierno estadounidense, añadiendo grupos de izquierda en Europa junto con organizaciones de narcotráfico latinoamericanas, entidades no asociadas con la violencia ideológica que ha sido fundamental en la postura antiterrorista de Washington durante décadas

Funcionarios dijeron esta semana que en los próximos días la administración agregará cuatro “grupos violentos de Antifa” con base en Alemania, Italia y Grecia a la lista. La administración Trump designó este año a 19 entidades como organizaciones terroristas extranjeras, incluyendo el Cártel de Sinaloa de México y el Tren de Aragua de Venezuela.

Desde 2001, las redes extremistas islamistas han representado la gran mayoría de los grupos incluidos en la lista, generalmente aquellos con vínculos activos con actores transnacionales que amenazaban a Estados Unidos, como Al Qaeda y el Estado Islámico. Las 23 entidades que la administración Trump ha agregado o planea agregar representan la mayor cantidad en un solo año desde que se estableció la lista de organizaciones terroristas extranjeras en 1997, cuando se designaron 28 organizaciones.

Aunque grupos de extrema izquierda ya habían aparecido en la lista, los expertos dijeron que la selección de grupos vinculados a Antifa (una amplia ideología antifascista y antirracista de izquierda con una larga historia en Europa) fue una medida muy inusual, sobre todo porque los seleccionados esta semana no representan una amenaza directa para Estados Unidos ni tienen antecedentes de cometer ataques mortales. Algunos expertos en contraterrorismo dijeron que la medida podría exponer a ciudadanos estadounidenses percibidos como vinculados a Antifa a investigaciones penales.

Antifa es un movimiento político de extrema izquierda,​​ antifascista y antirracista de Estados Unidos (Europa Press)

“Se trata de cuatro organizaciones que han existido durante diferentes períodos de tiempo, pero no tienen ni una sola víctima mortal asociada a su actividad”, dijo Jason Blazakis, quien dirigió la Oficina de Designaciones y Financiación del Contraterrorismo del Departamento de Estado de 2008 a 2018.

El Departamento de Estado se negó a responder más preguntas sobre por qué estaba ampliando la lista de terroristas extranjeros tan rápidamente, remitiéndose a las declaraciones públicas sobre el tema.

El Departamento de Estado está “comprometido a identificar y desmantelar estas redes terroristas que conspiran para reprimir sin piedad la voluntad del pueblo y derrocar violentamente los cimientos mismos de Estados Unidos y la civilización occidental”, dijo el portavoz Tommy Pigott en un comunicado.

Las designaciones de organizaciones terroristas son una herramienta poderosa que bloquea eficazmente el acceso al sistema financiero estadounidense y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con quienes figuran en la lista.

Para ser designado como organización terrorista extranjera, un grupo no solo debe cometer actos de terrorismo (definidos en la ley estadounidense como “violencia premeditada y con motivación política perpetrada contra objetivos no combatientes”), sino también ser una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos, según la ley que estableció el sistema.

Ismael "El Mayo" Zambada, de 76 años, presunto líder del cártel de Sinaloa, fue arrestado en El Paso, Texas, según informaron las autoridades estadounidenses (Créditos: ©Departamento de Estado)

La administración Trump eliminó a una entidad de la lista de organizaciones terroristas: Hayʼat Tahrir al-Sham, un antiguo grupo rebelde sirio que estuvo alineado con Al Qaeda. Este grupo estaba liderado por Ahmed al-Sharaa, anteriormente conocido por su nombre de guerra, Abu Mohammed al-Jolani. Ahora presidente de Siria, se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca esta semana y se comprometió a reconstruir la relación del país con Estados Unidos.

La decisión del gobierno de atacar a grupos europeos de izquierda sigue a la declaración de Trump de que “Antifa” es una organización terrorista nacional. Lo hizo en septiembre, después del asesinato a tiros del influencer de derecha Charlie Kirk, quien era cercano al presidente. No hay evidencia pública de que el presunto asesino de Kirk fuera miembro de un grupo específico alineado con Antifa.

La orden de Trump no tuvo repercusiones claras para las personas alineadas con Antifa, que ha sido descrita como un movimiento descentralizado sin una estructura unificada ni una ideología detallada. El presidente afirma rutinariamente que los “radicales de izquierda” son los culpables de la preponderancia de la violencia política en Estados Unidos, aunque miembros de ambos partidos políticos han sido víctimas de tales crímenes.

Daniel Byman, experto en terrorismo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que la declaración del presidente de que Antifa es una organización terrorista nacional era “jurídicamente insignificante”, pero que la ley establece claramente que los estadounidenses podrían ser procesados ​​por apoyar a una organización terrorista extranjera.

“La ley es muy poderosa si existe una conexión con un grupo extranjero designado, incluso si el grupo en sí no es importante… o el apoyo parece menor”, ​​escribió Byman en un correo electrónico.

Una persona ondea una bandera del movimiento Antifa en una manifestación en Berlín, Alemania, el 14 de diciembre de 2024 (REUTERS/Christian Mang)

Blazakis, el exfuncionario del Departamento de Estado, señaló que, en el pasado, los investigadores federales han utilizado dichas designaciones para atacar a ciudadanos estadounidenses sospechosos de tener vínculos con grupos como Al Qaeda, y agregó que el FBI podría usar las designaciones de grupos relacionados con Antifa en Europa “como una tapadera para intentar infiltrarse en las células Antifa percibidas en Estados Unidos”.

Funcionarios del gobierno de Trump han comparado a los cárteles de la droga y a Antifa con organizaciones terroristas internacionales como Al Qaeda. “En esencia, intentan argumentar que, desde una perspectiva organizativa, (Antifa) no se diferencia del ISIS, con sus filiales o sucursales regionales”, afirmó Colin Clarke, director ejecutivo del centro de estudios de seguridad Soufan Center.

En América Latina, la administración Trump ha emprendido acciones militares contra organizaciones designadas involucradas en el narcotráfico, lo que ha provocado protestas de demócratas y algunos republicanos en el Congreso, quienes afirman no haber autorizado al presidente a usar fuerza letal para este propósito. La administración ha tratado de justificar sus acciones, que han causado la muerte de al menos 80 personas, argumentando que el presidente había “determinado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas” en América Latina.

Los expertos en derecho de la guerra sostienen que las actividades de la administración Trump son ilegales porque las pequeñas embarcaciones atacadas transportan civiles supuestamente involucrados en la venta comercial de drogas, no en hostilidades armadas contra Estados Unidos o sus ciudadanos.

Los cuatro grupos europeos que se añadirán a la lista de terroristas extranjeros el jueves —Antifa Ost de Alemania; la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional de Italia; y Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria de Grecia— han estado involucrados en ataques violentos, según el Departamento de Estado. Antifa Ost está acusado de atacar a personas de derecha en Alemania y Hungría, y los otros tres grupos han sido vinculados a ataques con explosivos, entre otros delitos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, articula el sendero estratégico en seguridad de Donald Trump en Estados Unidos y el mundo (Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

En un comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que estos grupos utilizaron “ideologías anarquistas revolucionarias o marxistas, incluido el antiamericanismo… para incitar y justificar ataques violentos a nivel nacional e internacional”.

En julio, los fiscales federales alemanes acusaron a seis personas que se cree que están cerca de Antifa Ost de intento de asesinato, agresión con agravantes y pertenencia a una organización criminal por su papel en los ataques dirigidos contra extremistas de derecha en Budapest en 2023. Otras siete personas sospechosas de participar en la red están siendo juzgadas en Dresde en relación con un ataque contra un presunto neonazi allí, entre otros presuntos actos.

Otro posible miembro de la red está siendo procesado en Hungría por su presunta participación en los ataques allí y se enfrenta a hasta 24 años de prisión. El Departamento de Estado señaló que el 26 de septiembre, Hungría designó a Antifa Ost como organización terrorista. Trump mantiene una estrecha relación con el primer ministro de derecha de Hungría, Viktor Orbán, y la semana pasada concedió a Hungría una exención especial de las sanciones por importar petróleo y gas rusos.

La inteligencia interna alemana caracteriza a Antifa Ost como perteneciente al espectro extremista de izquierda, al que describe como aquellos que “quieren abolir el Estado y el orden social existentes, y por lo tanto el orden libre y democrático”, pero los funcionarios alemanes han restado importancia al grupo. Una portavoz del Ministerio del Interior del país declaró a los periodistas el viernes que el grupo ya estaba siendo investigado y que los servicios de seguridad habían evaluado que la amenaza que representaba había “disminuido significativamente en los últimos tiempos”.

Trump mantiene una estrecha relación con el primer ministro de derecha de Hungría, Viktor Orbán (REUTERS/Jonathan Ernst)

“Sin duda es una red violenta, aunque la mayoría de los políticos tradicionales en Alemania no la consideran (una organización terrorista)”, dijo Peter Neumann, experto en extremismo violento del King’s College de Londres.

Un destacado activista alemán de extrema derecha está solicitando asilo en Estados Unidos, alegando persecución por parte de “Antifa”, así como vigilancia por parte del Estado alemán

La mujer, Naomi Seibt, se reunió recientemente con un miembro republicano del Congreso y ha estado en contacto regular en las redes sociales con el exasesor principal de Trump, Elon Musk, ambos apoyan su caso de asilo, según declaró a The Washington Post. Las propuestas de la administración Trump otorgarían estatus de refugiado prioritario a los europeos perseguidos por sus opiniones populistas, entre otras cosas.

Algunos expertos expresaron confusión sobre cómo y por qué se eligieron estos grupos para la designación terrorista, dado que algunos no parecían adherirse a la ideología antifascista.

Mark Bray, profesor de historia de la Universidad de Rutgers que estudia el antifascismo, dijo que la administración Trump parecía estar confundiendo a los grupos antifascistas con otros grupos de diferentes ideologías de izquierda.

“Obviamente, Antifa Ost es un grupo antifascista”, dijo Bray. “Los otros tres no lo son. Son grupos anarquistas o redes de grupos que son, sí, revolucionarios y sí, atacaron al Estado y atacaron a la policía. Pero no son grupos antifascistas”.

“Para mí, esto es claramente un esfuerzo por crear un paso previo para usar la designación de organización terrorista extranjera para atacar a grupos o individuos en los EEUU”, agregó Bray.

El Departamento de Estado dijo que el grupo italiano FAI/FRI se había atribuido la responsabilidad de amenazas de violencia, bombas y cartas bomba contra instituciones políticas y económicas, incluido un juzgado, desde 2003.

Ambas organizaciones griegas que serán incluidas en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria) han sido vinculadas a ataques con bombas contra oficinas gubernamentales; la segunda está vinculada a un atentado con bomba en abril en las oficinas del Tren Helénico en el centro de Atenas. La explosión no causó heridos.

© 2025, The Washington Post.