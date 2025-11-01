Mientras Estados Unidos aumenta la presión, Venezuela suplica ayuda a Moscú y Beijing

Nicolás Maduro solicita a Rusia, China e Irán apoyo militar y tecnológico para reforzar la defensa de Venezuela ante la presión de Estados Unidos. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

En una carta dirigida al líder ruso, el dictador venezolano Nicolás Maduro realizó varias solicitudes este mes. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump estaba atacando buques frente a las costas sudamericanas y amenazando con mano dura en Washington. Venezuela necesitaba la ayuda del presidente Vladimir Putin.

Las solicitudes incluían la modernización de radares defensivos, la reparación de aeronaves militares y, potencialmente, misiles, según documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por The Washington Post.

El gobierno venezolano, según los documentos, también está buscando el apoyo de China e Irán, solicitando asistencia militar y equipo para fortalecer las defensas del país. Maduro escribió una carta al presidente chino Xi Jinping solicitando una “mayor cooperación militar” entre ambos países para contrarrestar “la escalada entre Estados Unidos y Venezuela”.

En la carta, Maduro pidió al gobierno chino que acelerara la producción de sistemas de detección de radar por parte de empresas chinas, presumiblemente para que Venezuela pudiera mejorar sus capacidades.

Los documentos indican que el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez, coordinó recientemente un envío de equipo militar y drones desde Irán durante una visita a ese país. Según los documentos, Velásquez le comunicó a un funcionario iraní que Venezuela necesitaba “equipo de detección pasiva”, “inhibidores de GPS” y, “casi con seguridad, drones con un alcance de 1000 km”.

Analistas advierten que gran parte del armamento ruso adquirido por Venezuela está obsoleto o fuera de servicio, limitando su capacidad defensiva real.

Los documentos no aclaran cómo respondieron China e Irán.

Sin embargo, Rusia sigue siendo el principal apoyo para Maduro. El domingo, un Ilyushin Il-76 —una de las aeronaves rusas sancionadas en 2023 por Estados Unidos por participar en el comercio de armas y transportar mercenarios— aterrizó en Caracas, la capital venezolana, tras una ruta indirecta sobre África para evitar el espacio aéreo occidental, según Flightradar24. El Kremlin declinó hacer comentarios sobre la carta.

Apenas un día antes, Moscú ratificó un nuevo tratado estratégico con Caracas.

Estas maniobras demuestran cuánto tiene que perder Moscú si el asediado líder venezolano cae. Continúan los proyectos de alto perfil entre ambos países, incluida una fábrica de municiones Kalashnikov que abrió sus puertas en julio en el estado venezolano de Aragua, unos 20 años después de su promesa. Moscú también posee derechos de exploración de reservas de gas natural y petróleo sin explotar, con un valor potencial de miles de millones de dólares.

China e Irán reciben solicitudes de cooperación militar de Venezuela, incluyendo sistemas de detección de radar, drones y equipos de inhibición de GPS. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Sin embargo, a pesar de la imagen pública, según los observadores, los recursos e interés de Moscú en apoyar a Maduro podrían haberse reducido en comparación con años anteriores. El enfrentamiento entre Washington y Caracas incluso podría ofrecer a los rusos algunos beneficios inesperados, al desviar la atención estadounidense de Europa.

Inmerso en la guerra de Ucrania y con la vista puesta en una cooperación más estrecha con otros socios latinoamericanos, Moscú ha ido reduciendo gradualmente su interés en Venezuela en los últimos años, sin que se vislumbre un aumento del apoyo a raíz de la crisis actual.

El tratado estratégico entre Rusia y Venezuela abarca cooperación en defensa, pero no implica un compromiso militar directo de Moscú con Caracas.

“El hecho de que hayamos trasladado más del 10% de nuestros activos navales al Caribe ya supone, en cierto modo, una victoria para Putin”, afirmó James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela y socio fundador de Global Frontier Advisors, una consultora geopolítica. “Nuestro renovado interés por todo lo relacionado con el hemisferio occidental desvía nuestra atención de Ucrania. Y eso es bueno para Putin”.

Los lazos políticos y económicos entre Rusia y Venezuela se remontan a Hugo Chávez, padre del Estado socialista, tras su ascenso al poder en 1999. La relación floreció durante las décadas de 2000, 2010 y principios de 2020. Hoy en día, abarca el vital sector petroquímico, la compra de armas, operaciones de propaganda conjuntas y opacos acuerdos con criptomonedas, según analistas.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe representa quizás el mayor desafío para el sucesor de Chávez, Maduro, desde que asumió el liderazgo del país en 2013. Más de una docena de ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes, la mayoría con origen en costas venezolanas, han causado la muerte de al menos 61 personas desde septiembre. El gobierno no ha presentado pruebas de que los buques estuvieran involucrados en el narcotráfico, y Maduro lo ha negado.

El USS Gerald Ford, el portaaviones más pesado y moderno de la Armada, ha sido enviado a la región.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe y los ataques a buques cerca de Venezuela elevan la tensión geopolítica en la región.

El mensaje oficial de Moscú sobre las acciones de Trump contra Venezuela, sin embargo, ha sido relativamente moderado. A principios de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, “expresó su profunda preocupación por la creciente escalada de las actividades de Washington en el mar Caribe” en una llamada con su homólogo venezolano.

El miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú “respeta la soberanía de Venezuela” y cree que el asunto debe resolverse de acuerdo con el “derecho internacional”, un argumento recurrente que el Kremlin suele utilizar para eludir cuestiones geopolíticas delicadas.

Pero Rusia ahora está más ocupada en su propio territorio, librando su propia guerra y enfrentando las sanciones occidentales. Analistas de defensa afirman que Moscú ha trasladado algunos de sus principales centros de escucha en Latinoamérica de Venezuela a Nicaragua, donde el presidente autoritario prorruso Daniel Ortega ha afianzado su poder.

“La realidad es que Rusia ha mantenido un perfil relativamente bajo respecto a Venezuela”, declaró Douglas Farah, presidente de la consultora de seguridad nacional IBI Consultants. “Y han invertido muy poco capital político en defender a Maduro”.

El dictador venezolano, sin embargo, se encuentra en pleno proceso de reforzar sus defensas y necesita a Moscú.

Solicitud a Rusia

El régimen venezolano pide a Moscú la modernización de radares, reparación de aeronaves y adquisición de misiles rusos para fortalecer su capacidad militar.

A mediados de octubre, Velásquez, ministro de Transporte, viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, según el Ministerio de Transporte de Rusia. De acuerdo con documentos obtenidos por The Post, también tenía previsto entregar la carta de Maduro a Putin.

En la carta, Maduro solicitó a Rusia ayuda para reforzar las defensas aéreas de su país, incluyendo la restauración de varios aviones Sukhoi Su-20MK2 rusos previamente adquiridos por Venezuela. Maduro también pidió asistencia para la reparación de ocho motores y cinco radares en Rusia, la adquisición de 14 conjuntos de lo que se cree eran misiles rusos, así como “apoyo logístico” no especificado, según los documentos.

Maduro enfatizó que los cazas Sukhoi de fabricación rusa “representaban el elemento disuasorio más importante del que disponía el Gobierno Nacional venezolano ante la amenaza de guerra”, según los registros estadounidenses.

Maduro solicitó a Rusia un “plan de financiamiento a mediano plazo de tres años” a través de Rostec, el conglomerado estatal ruso de defensa. Los documentos no especificaron el monto.

Los documentos también indican que Velásquez tenía previsto reunirse con el viceprimer ministro ruso Denis Manturov y entregarle una segunda carta. No especifican si el gobierno ruso respondió a la solicitud de Maduro, ni cómo lo hizo, ni si el viaje se llevó a cabo.

“Pura chatarra”

Chávez inició lo que se convertiría en años de compras de armamento ruso, incluyendo tanques, cazas Sukhoi y misiles tierra-aire de fabricación rusa.

Analistas y funcionarios familiarizados con las fuerzas armadas venezolanas afirman que gran parte del armamento adquirido está obsoleto o no es operativo. Un ex oficial militar venezolano, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, declaró que para 2018, Venezuela contaba con menos de cinco Sukhoi de fabricación rusa en operación.

Chávez también compró helicópteros rusos y adquirió misiles rusos, según indicó. Sin embargo, muchos de ellos son viejos y no representan una amenaza real para las fuerzas armadas estadounidenses.

“Chávez compró, o Rusia vendió a Venezuela, pura chatarra”, afirmó.

Sin embargo, este mes, Maduro afirmó que Venezuela había desplegado 5.000 misiles tierra-aire portátiles Igla-S de fabricación rusa en todo el país.

Un cambio de régimen en Venezuela supondría un duro golpe para Moscú, representando potencialmente la pérdida de un aliado clave y debilitando significativamente a otro, Cuba, un aliado aún más antiguo de Moscú cuya comunidad de inteligencia está estrechamente vinculada con la Venezuela de Maduro, y que, según los observadores, podría ser el próximo objetivo de Washington.

Pero algunos observadores cuestionan la lealtad de Rusia a Maduro. El discurso público actual difiere del de 2019, cuando, en una ostentosa demostración de fuerza contra la oposición de Maduro, respaldada por Estados Unidos, cerca de 100 soldados rusos, liderados por el general Vasily Tonkoshkurov, llegaron a Venezuela en un avión de transporte militar AN-124.

Incluso el tratado de cooperación con Venezuela no llega a constituir un compromiso militar real. Victor Jeifets, editor jefe de la revista científica rusa «América Latina», afirmó que el tratado, que abarca temas como el lavado de dinero y la proliferación nuclear, es vago en lo referente a la cooperación militar, limitándose a sugerir que ambas partes “mejoren sus relaciones en materia de defensa”.

Con sus fuerzas desplegadas en Ucrania, Rusia también tiene menos capacidad para auxiliar a un líder aliado al otro lado del Atlántico, incluso si quisiera.

“¿Haría algo Rusia [en caso de una operación estadounidense]? Creo que no está entre los planes inmediatos de las autoridades rusas", declaró Jeifets.

Vínculos petroleros

Rusia sigue siendo un actor clave en el petróleo venezolano, un crudo denso y viscoso que requiere un procesamiento considerable. Los rusos proporcionan insumos esenciales para el procesamiento de dicho crudo, así como el suministro de gasolina necesario para el funcionamiento de la industria.

Empresas estatales rusas tienen inversiones directas en tres empresas mixtas venezolanas que producen 107.000 barriles de crudo al día, lo que representa aproximadamente el 11% de la producción total actual de Venezuela y genera alrededor de 67 millones de dólares mensuales, según Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad Rice.

Rusia también posee lucrativos derechos de exploración y exportación de los yacimientos de gas marinos Patao y Mejillones en Venezuela. Sus derechos sobre las reservas probadas pero aún sin explotar de crudo venezolano tienen un valor adicional de hasta 5.000 millones de dólares, afirmó Monaldi.

Sin embargo, el crudo venezolano —sujeto a sanciones en Estados Unidos— también compite con la industria petrolera rusa, que también está bajo sanciones estadounidenses y, por lo tanto, comparte algunos clientes, como China.

“En resumen, los rusos ya no invierten en Venezuela”, concluyó Monaldi.

