Trump tiene previsto asistir a la reunión de altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines en Virginia

El presidente de EEUU, Donald Trump, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El presidente Donald Trump anunció este domingo que ha decidido asistir a la reunión global de último minuto con los principales generales de la nación, convocada la semana pasada por el secretario de Defensa Pete Hegseth, lo que prepara el escenario para un encuentro muy inusual entre el comandante en jefe y los máximos líderes militares de Estados Unidos

La aparición de Trump en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia, no solo eclipsa el discurso planeado de Hegseth, sino que también agrega nuevas preocupaciones de seguridad al enorme y casi sin precedentes evento militar, que ha requerido que algunos generales y almirantes viajen miles de kilómetros. Trump presentó la discusión principalmente como una charla motivacional.

“Es realmente solo una reunión muy agradable hablando de lo bien que nos va militarmente, hablando de estar en gran forma, hablando de muchas cosas buenas y positivas. Es solo un buen mensaje”, dijo Trump en una entrevista con NBC News.

El Servicio Secreto asumirá el control del operativo de seguridad en un encuentro donde el mandatario republicano prometió tratar “muchas cosas buenas y positivas” acerca de las Fuerzas Armadas (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Tenemos a gente fantástica que viene y es simplemente un ‘esprit de corps’. ¿Conoces la expresión ‘esprit de corps’? De eso se trata todo. Estamos hablando de lo que estamos haciendo, de lo que ellos están haciendo y de cómo lo estamos haciendo”, agregó.

Los comentarios llegaron después de que The Washington Post informara más temprano ese mismo día que Trump se sumaría al evento, cuya creación tomó por sorpresa a los altos líderes militares la semana pasada.

“Tenemos confirmación de la Casa Blanca de que el presidente ahora asistirá al discurso del martes”, señala un documento de planificación enviado el sábado y visto por The Post.

Se notificó a las oficinas alrededor del Pentágono que la decisión “cambiará significativamente la postura de seguridad” del discurso, programado para la mañana del martes en la Universidad del Cuerpo de Marines.

La incorporación del presidente en Quantico pondrá ahora al Servicio Secreto a cargo de asegurar el evento. Cientos de los principales generales y almirantes del mando militar, de una estrella hacia arriba, junto con sus líderes superiores de tropa, fueron convocados por orden de Hegseth la semana pasada.

Las órdenes no dieron motivo alguno para el evento y, en un principio, generaron preocupación entre los asistentes y funcionarios militares de que Hegseth reunía al grupo para informarles de despidos o degradaciones masivas.

La semana pasada, The Post informó por primera vez que Hegseth estaba ordenando a todos los generales en puestos de mando acudir a Quantico para escucharlo hablar durante menos de una hora sobre estándares militares y su visión de un “ethos guerrero”, pero la visita ahora ampliada del presidente podría cambiar esa agenda, y añadir un tono más politizado a la reunión.

Hegseth estaba ordenando a todos los generales en puestos de mando acudir a Quantico para escucharlo hablar durante menos de una hora sobre estándares militares y su visión de un “ethos guerrero” (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

“Es la madre de todas las oportunidades para una foto”, dijo Eugene R. Fidell, experto en derecho militar en la Facultad de Derecho de Yale. La posibilidad de que el evento se politice, y que aumente la politización de las fuerzas armadas, “es tremendamente preocupante y debería serlo para el pueblo estadounidense”.

Se estima que volar, alojar y transportar a todos los líderes militares —algunos de los cuales viajarán desde Oriente Medio, Europa y el Indo-Pacífico— costará millones. El evento también ha suscitado preocupaciones de seguridad por tener a toda la cúpula en un mismo lugar, particularmente dado que el martes marca el fin del año fiscal, y si el gobierno se paraliza, podría dejar a personal clave separado de sus unidades.

Hegseth se ha comprometido a reducir en un 20 por ciento el cuerpo de oficiales generales y ha despedido sin causa a unas dos docenas de altos oficiales —un número desproporcionado de ellos mujeres generales o almirantes— desde que asumió el cargo.

Hegseth está considerando seriamente reducir el rango de los principales generales al mando en varios de los puestos más importantes de cuatro a tres estrellas y proponer una consolidación significativa de los comandos combatientes, que son los grandes cuarteles regionales enfocados en áreas como África, Oriente Medio y el Indo-Pacífico, dijeron a The Post varios funcionarios familiarizados con esa planificación, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas sensibles.

Todos esos movimientos se dan mientras se espera que la nueva estrategia de defensa nacional de la administración cambie significativamente la atención y los recursos de la preparación para un conflicto con China a centrarse de manera marcada en la defensa del territorio y el uso militar en el país.

El sábado, Trump en una publicación en Truth Social pidió al Pentágono enviar tropas a lo que calificó como el Portland, Oregón, “devastado por la guerra”, autorizándolas a usar la “Fuerza Total” para proteger los sitios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que han atraído a manifestantes esporádicos.

La orden no dejó claro si pretendía enviar tropas bajo control federal o activar tropas bajo control estatal, pero cualquier despliegue podría ser impugnado en los tribunales. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek (D), dijo que no cree que Trump tenga la autoridad para desplegar tropas federales en suelo estatal y está trabajando con la fiscal general en una posible respuesta.

La orden de despliegue de Trump también llega apenas unos días después de que firmara una orden ejecutiva que instruye a que las capacidades de las fuerzas del orden y del ejército del país se utilicen contra el “terrorismo doméstico y la violencia política organizada”, un edicto que otorga a la administración amplios poderes para investigar y procesar a un abanico de opositores políticos.

