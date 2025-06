Yellow Card y Visa acuerdan acelerar la adopción de stablecoins en África

Yellow Card y Visa colaboran para facilitar pagos digitales con monedas estables en mercados africanos emergentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Yellow Card Financial Inc. y Visa Inc. firmaron un acuerdo para promover el uso de monedas estables (stablecoins) en pagos transfronterizos en los mercados emergentes donde opera el intercambio de criptomonedas.

Ambas compañías explorarán oportunidades para optimizar las operaciones de tesorería, mejorar la gestión de liquidez y permitir transferencias más rápidas y rentables, según señaló Chris Maurice, cofundador y director ejecutivo de Yellow Card.

“Visa vende prácticamente a todos los bancos del mundo, por lo que abre oportunidades para trabajar con las instituciones financieras más amplias que pueden beneficiarse más de esta tecnología”, dijo Maurice en una entrevista.

Fundada en 2016, Yellow Card busca promover el uso de monedas estables en unos 20 países africanos donde opera, aprovechando las plataformas ampliamente utilizadas de Visa para llegar a su mercado objetivo.

“Cuando observas las monedas estables, hay mucho entusiasmo en el mercado y todas las principales compañías de pagos están explorando formas de ingresar al sector”, comentó Maurice.

Yellow Card planea lanzar transacciones con monedas estables junto a Visa en al menos un mercado africano este año y en otros países posteriormente, dijo. Este esfuerzo se sustenta en la creciente adopción de la tecnología digital en África, donde países como Ghana, Kenia, Sudáfrica y Nigeria están estableciendo regulaciones para el sector.

El proyecto de ley de Kenia, denominado Virtual Asset Service Providers Bill, es el más progresista en África, ya que diferencia entre activos estables y especulativos y reconoce diversos casos de uso, según Edline Murungi, consejera legal sénior de Yellow Card.

“Esos casos de uso realmente van a cambiar la industria. Y si otros países siguen el ejemplo, Kenia se convertirá en un centro de muchas actividades relacionadas con activos digitales”, dijo Murungi en una entrevista aparte.

Mauricio fue el primer país africano en promulgar leyes de este tipo en 2021, mientras que Botsuana emitió la primera licencia en 2022, según Yellow Card. Seis países y el bloque económico y monetario de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central ya cuentan con legislación.

