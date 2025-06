Por qué cantar beneficia a tu cerebro, aunque no seas Beyoncé

La música mejora la salud cerebral y mental, incluso si no eres un experto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay una canción en tu alma, cántala en voz alta, ya sea en tu auto camino al trabajo por la mañana o en un karaoke con amigos. Está bien si no eres la próxima Beyoncé.

Hacer música, incluso si no se nos da especialmente bien, aún puede ser beneficioso para nosotros.

Las investigaciones han demostrado de forma constante que la música tiene el poder de calmar la mente, promover la salud cerebral y acercar a las personas.

Pero aunque la música puede quedarse atrapada en nuestra cabeza o hacernos querer movernos y bailar, a veces nos resulta difícil reunir el valor para hacerla nosotros mismos.

“Nadie dice que no deberías trotar si no eres bueno en eso”, dijo Daniel Levitin, profesor emérito de neurociencia en la Universidad McGill y decano de artes y humanidades en la Universidad Minerva. “Ese no es el punto”.

Hacer música mejora la salud cerebral y mental

La música puede ser poderosa y curativa.

“Puede conmovernos emocionalmente, puede movernos físicamente, puede conectarnos con otras personas”, lo cual son elementos importantes de la salud mental, dijo Daniel Bowling, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Escuela de Medicina de Stanford que investiga tratamientos basados en música para la salud mental.

Los estudios han demostrado que escuchar música que disfrutamos se asocia con un mayor bienestar subjetivo, reducción del estrés y mejor manejo de emociones negativas, al tiempo que refuerza las positivas, y que puede ser una forma eficaz de aliviar sentimientos de depresión y ansiedad.

Dado su carácter placentero, no es sorprendente que la música libere dopamina y active el sistema de recompensa del cerebro.

Hacer música con la voz o con otro instrumento añade otra dimensión a la experiencia.

En lugar de escuchar pasivamente lo que se reproduce, “obtienes cierta agencia, te apropias de lo que está ocurriendo y puedes controlarlo”, dijo Bowling.

Un estudio de 2022 con 305 adultos mayores reportó que cantar karaoke estaba relacionado con mayores sentimientos de fluidez y sentido en la vida. Otro estudio con 8.000 gemelos suecos encontró que pasar más tiempo tocando música se asociaba con una mejor conciencia emocional.

Como con cualquier otra habilidad, “cuanto más inviertes, más desarrollas, y cuanto más profundizas en la conexión e involucras más a tu cerebro, más riqueza vas a obtener de ello”, dijo Bowling.

Hacer música puede proteger la salud cerebral a medida que envejecemos y puede fortalecer nuestra reserva cognitiva, es decir, cuán resiliente es nuestro cerebro con el paso del tiempo. “Facilita la neuroplasticidad y la creación de nuevas conexiones neuronales incluso si no eres bueno en ello”, dijo Levitin.

Un estudio con 132 adultos mayores informó que seis meses de práctica de piano o escucha activa de música (lecciones sobre música y una forma estructurada de escuchar) llevaron a aumentos en la materia gris del cerebro y mejoras en la memoria de trabajo auditiva, o memoria a corto plazo de sonidos. Practicar piano durante un año se asocia con una mejor flexibilidad cognitiva, según un estudio de 2025 con 153 adultos mayores.

Aprender a tocar música significa que podemos “involucrarnos física y mentalmente con algunas de las obras más grandes jamás producidas por algunas de las mentes más brillantes que hayan vivido”, dijo Levitin, quien también es músico. Se puede “sentarse al piano y colocar los dedos donde los ponía Chopin”, dijo.

Cantar o tocar un instrumento fortalece la memoria y la flexibilidad cognitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer música nos sincroniza con otras personas

Hacer música con otros —en un coro, una sesión improvisada o en un bar de karaoke— potencia sus beneficios.

Nuestros comportamientos se sincronizan con el ritmo y entre sí. Incluso algo tan simple como marcar el ritmo con otra persona nos hace sentir más cercanos a ella que si marcamos el ritmo de forma desincronizada, según la investigación.

La música también sincroniza nuestros cerebros, y más aún cuando la hacemos juntos en lugar de solo escuchar. Los estudios de imagen cerebral han demostrado que la actividad neuronal se vuelve más similar en los cerebros de las personas que participan en la misma música.

Cantar en grupo puede disminuir el cortisol, una hormona del estrés, y aumentar la liberación de oxitocina, un neuropéptido y hormona importante para el vínculo social. La liberación de oxitocina puede amplificar aún más el sistema de recompensa, de modo que si “tienes una experiencia social muy positiva, puede ser aún más reforzante”, dijo Bowling.

Un estudio de 2015 encontró que cantar puede servir como un rompehielos eficaz y acelerar la creación de vínculos sociales y sentimientos de cercanía.

Cantar en grupo es “la mejor forma posible de disolver el ego que te ayuda a sentirte más conectado con las personas a tu alrededor y parte de algo más grande”, dijo Levitin.

Hacer música en grupo potencia la conexión social y reduce el estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo empezar a cantar y hacer música

Durante la mayor parte de la historia humana, no tuvimos música grabada, señaló Bowling. “Hemos tenido que hacer música y hacerlo con otras personas para experimentar eso. Así que está incrustado en un contexto social durante gran parte de nuestra evolución y desarrollo humano”, dijo.

“El consejo que tengo para tocar un instrumento y cantar es que nunca es demasiado tarde para empezar”, dijo Levitin.

Empieza poco a poco. Incluso solo escuchar música puede ser beneficioso y es la forma más accesible de tener una experiencia musical. Luego, puedes marcar el ritmo con tus canciones favoritas y, si lo deseas, cantar o tocar con un instrumento, dijo Bowling.

Considera tocar música con otras personas. “La humanidad siempre cantó en conjunto”, dijo Levitin. “Cantar era algo que todos hacían naturalmente, y nadie decía: ‘No eres lo suficientemente bueno’”.

Pero “no intentes unirte a un coro a menos que eso sea realmente lo que quieres hacer”, dijo Bowling. “Si no te sientes cómodo haciéndolo con otros, también puedes empezar en la privacidad de tu ducha o tu auto”.

Concéntrate en la participación, no en la perfección. Este cambio de mentalidad puede ayudar con los sentimientos de timidez, aunque aún puede ser difícil, dijo Bowling, quien creció tocando piano clásico.

Los sentimientos de dominio y confianza vienen con el tiempo y la práctica, pero esos son beneficios “adicionales”; los beneficios reales de la música —recompensa, conexión social y emoción— son “bastante accesibles”, dijo Bowling.

Levitin tomó clases con Joni Mitchell para mejorar su canto. ¿Lo más importante que aprendió?

“Dejar de intentar sonar como un cantante y simplemente dejar que la historia de la canción salga”, dijo.

(c) 2025 , The Washington Post