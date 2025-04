Paracaidistas y quizá un desfile militar para la fiesta de cumpleaños del Ejército en D.C.

Los planes para el festejo del ejercito de EEUU empiezan a darse a notar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se están organizando planes para un evento masivo en el National Mall en junio, con el objetivo de celebrar el 250º aniversario del Ejército con música en vivo, fuegos artificiales, paracaidistas aterrizando en el Ellipse y, tal vez, el desfile militar con el que el presidente Donald Trump ha soñado durante años.

El desfile propuesto “consistiría en una representación de la historia del Ejército de los Estados Unidos, incluyendo algunos equipos del Ejército” y comenzaría en el Pentágono, cruzaría el Puente conmemorativo de Arlington hacia D.C. y continuaría a lo largo de la Avenida Constitución NW entre las calles 23 y 15, según una solicitud de permiso presentada al Servicio de Parques Nacionales el 31 de marzo por America250.org, una organización sin fines de lucro fundada para apoyar la celebración multianual del gobierno federal del 250º aniversario de la Declaración de Independencia.

Convertir el evento de junio en un desfile militar “ha sido discutido”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca, pero el funcionario señaló que dentro de la Casa Blanca se discuten muchas ideas que no necesariamente se llevan a cabo. “Significa que podrían suceder, pero no que necesariamente lo harán”, dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato para hablar con franqueza sobre las discusiones internas.

El portavoz del Ejército, el coronel Dave Butler, dijo el lunes que una celebración por el 250º aniversario había estado en planificación durante meses, aunque no se tomó una decisión oficial sobre un desfile. America250.org no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La noticia de un posible desfile militar en D.C., reportada inicialmente por el Washington City Paper durante el fin de semana, surge después de que Trump intentara organizar uno durante su primer mandato, pero lo canceló debido a la oposición del Ejército y de los funcionarios de D.C. por los costos exorbitantes y los posibles daños que los tanques podrían causar a las calles de la ciudad.

Los funcionarios de D.C. y Virginia tenían pocos detalles para compartir, aunque algunos dijeron que habían sido contactados por funcionarios federales sobre un posible evento.

El presidente de la Junta del Condado de Arlington, Takis Karantonis (D), dijo en un comunicado que el condado fue contactado por el Servicio Secreto el viernes respecto a un posible desfile militar para celebrar el 250º aniversario del Ejército. El Servicio Secreto no ofreció más detalles y los departamentos de policía y bomberos del condado no habían recibido una solicitud formal para asistir en un desfile militar, añadió.

En D.C., el lunes, la alcaldesa Muriel E. Bowser (D) dijo en una conferencia de prensa no relacionada que funcionarios federales habían contactado al gobierno de D.C. sobre algún tipo de evento, pero que estaba en las etapas iniciales y ella aún no estaba directamente involucrada en los planes. No pudo confirmar si un desfile militar estaba oficialmente en los planes, dijo.

Con o sin tanques, la ciudad puede prepararse para algún tipo de gran celebración de cumpleaños para el Ejército el 14 de junio, el aniversario del voto del Congreso Continental para crear oficialmente la fuerza, según Butler. (Esa fecha también coincide con el cumpleaños de Trump).

“Tendremos paracaidistas de caída libre allí”, dijo. “Van a saltar de aviones y aterrizar en el National Mall”.

Además de un desfile y una demostración del equipo de paracaidistas “Golden Knights” del Ejército de los EE.UU., la celebración propuesta incluiría un sobrevuelo (los tipos de aeronaves aún están por determinarse), un concierto (probablemente de música country) y fuegos artificiales, según la solicitud del evento.

La idea de un desfile militar ha generado tensiones en el pasado entre Bowser y Trump

Anteriormente el presidente Donald Trump, quería realizar un desfile, inspirado en otro que había visto en Francia. (REUTERS/Nathan Howard)

Durante su primer mandato, Trump, inspirado por un desfile que vio en Francia, había propuesto un desfile militar con tanques recorriendo las calles de D.C. y aviones cazas surcando los cielos. Tras la oposición del Ejército y de los funcionarios de D.C. por los costos y problemas logísticos, canceló la idea y culpó a los “políticos locales” de D.C. por inflar las estimaciones de los costos de seguridad.

Bowser se burló de él después en un tuit viral, escribiendo: “Sí, soy Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., la política local que finalmente le hizo frente al estrella de reality shows en la Casa Blanca con las realidades (21.6 millones de dólares) de desfiles/eventos/demostraciones en la América de Trump (triste)”.

En este segundo mandato de Trump, Bowser ha adoptado una postura mucho más conciliadora hacia el presidente, buscando encontrar puntos en común. Sin embargo, el lunes señaló que todavía tiene preocupaciones sobre los tanques militares en las calles de la ciudad.

“Los tanques militares en nuestras calles no serían buenos”, dijo. “Si usaran tanques militares, deberían estar acompañados de varios millones de dólares para reparar las carreteras”.

