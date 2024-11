China incrementa su poderío militar: presentó su nuevo caza furtivo, el J-35A

La demostración de vuelo inaugural del J-35A, un caza de “quinta generación” diseñado para evadir la detección del radar y atacar objetivos enemigos a velocidades supersónicas (cnsphoto via REUTERS)

China presentó el martes su último modelo de avión de combate furtivo y anticipó una ambiciosa línea de drones avanzados, mientras Beijing mostraba su determinación de igualar el poderío militar estadounidense invirtiendo fuertemente en la última tecnología y forjando vínculos cada vez más estrechos con socios como Rusia.

La demostración de vuelo inaugural del J-35A, un caza de “quinta generación” diseñado para evadir la detección del radar y atacar objetivos enemigos a velocidades supersónicas, fue la principal atracción del día inaugural del espectáculo aéreo de Zhuhai el martes.

Millones de personas acudieron a ver la transmisión en vivo de la emisora estatal CCTV en la que se veía el avión realizando acrobacias aéreas contra un cielo gris.

La reunión de este año de los principales contratistas de defensa chinos ha sido celebrada por los medios estatales chinos como un hito en los ambiciosos planes del líder chino Xi Jinping de forjar una fuerza de combate de clase mundial para 2050.

Para lograr ese objetivo, Xi ha impulsado a la industria de defensa del país a realizar fuertes inversiones en tecnologías de vanguardia.

Los fabricantes chinos han producido enormes cantidades de barcos, aviones de guerra, misiles y drones para hacer cumplir las amplias reivindicaciones territoriales de Beijing y enviar una advertencia a Estados Unidos y sus aliados.

“Zhuhai ciertamente muestra las crecientes capacidades tecnológicas de China a potenciales adversarios y, por supuesto, Estados Unidos está en el tope de esa lista”, dijo Collin Koh, experto en defensa de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur.

También se pusieron de manifiesto los esfuerzos de China por presentarse como una alternativa a Estados Unidos en materia de armas y como un socio confiable en materia de seguridad para las naciones que comparten la hostilidad de Beijing hacia la red de alianzas militares liderada por Estados Unidos.

“Al realizar un espectáculo aéreo de tal proporción y con tanta publicidad, China definitivamente está tratando de [acercarse a] países con ideas afines en el ‘sur global’ que están cansados de las sanciones occidentales y no confían en la tecnología occidental”, dijo Koh.

El J-35A, la respuesta china al F-35 de Lockheed Martin, fue la principal atracción de una amplia gama de drones, misiles y aviones exhibidos por las principales compañías aeroespaciales y de aviación de China en la exposición bienal que se extenderá hasta el 17 de noviembre. Es más pequeño y ágil que los cazas furtivos J-20, más pesados, que ya están desplegados por el ejército chino.

Pero un atractivo secundario para los asistentes fue la primera demostración en el extranjero del Su-57 de Rusia, el caza furtivo más avanzado del ejército ruso, que fue volado en la exhibición aérea por uno de los pilotos más experimentados de Rusia.

La muestra de amabilidad frente a los esfuerzos occidentales por aislar a Moscú quedó subrayada por la asistencia de Sergei Shoigu, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia y confidente del presidente Vladimir Putin.

En una reunión con Shoigu el martes, Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores chino, dijo que “cuanto más desafíos externos enfrentamos, más decididos debemos ser a unirnos para defender nuestros intereses comunes”, según un comunicado oficial chino.

Shoigu coincidió en que los dos países comparten enfoques similares en cuestiones internacionales y regionales clave. “Las relaciones entre Rusia y China de asociación integral y cooperación estratégica han alcanzado el nivel más alto de la historia”, afirmó, según la agencia de noticias estatal rusa Tass.

El hecho de que Shoigu viniera personalmente a ver el armamento avanzado de China mostró su interés en establecer vínculos militares-industriales más estrechos, dijo Wang Xiaoquan, un experto en Rusia de la Academia China de Ciencias Sociales, dirigida por el estado, a los medios locales en la exhibición aérea.

“Envió una señal al mundo exterior de que, sin importar cómo cambie la situación internacional, China y Rusia mantendrán un alto nivel de confianza mutua y cooperación militar”, dijo.

El espectáculo aéreo a menudo mezcla la propaganda con anuncios reales (muchos modelos en exhibición aún están en desarrollo), pero es una oportunidad poco común para que los analistas militares sigan el progreso de la campaña de modernización del Ejército Popular de Liberación.

Los expertos analizan las imágenes en busca de pistas que indiquen que China está avanzando hacia su objetivo de construir una ventaja sobre sus adversarios en un posible conflicto en el Mar de China Meridional o sobre Taiwán, la democracia insular que Beijing reclama como su territorio.

La fanfarria de este año sobre la supuesta preparación operativa del J-35A, así como los múltiples anuncios de actualizaciones y nuevos sistemas, sugieren que Beijing quiere proyectar confianza sobre sus objetivos a pesar de las crecientes restricciones a las exportaciones estadounidenses que limitan el acceso a la tecnología occidental avanzada, dijeron analistas.

Su despliegue convierte a China en el único país, además de Estados Unidos, capaz de utilizar múltiples aviones de guerra furtivos con capacidades que igualan a los aviones más avanzados utilizados por la Fuerza Aérea estadounidense, afirmaron expertos chinos en informes de medios estatales.

Este avión de combate, que ha estado en desarrollo durante una década y fue producido por la estatal Corporación de la Industria de Aviación de China, comparte múltiples características con su predecesor estadounidense (en 2016, un empresario chino se declaró culpable de trabajar con contratistas de defensa chinos para robar diseños del F-35 de Estados Unidos).

Los funcionarios chinos sólo han ofrecido descripciones limitadas de los motores y otras capacidades del J-35A, pero los analistas militares lo han descrito como un avión de combate adaptable a múltiples roles en un conflicto.

La designación J-35A refleja cómo el modelo está “apuntado” al F-35 y será “pan comido” superar al modelo estadounidense en el combate uno a uno, afirmó Song Xinzhi, un comentarista militar nacionalista, en una entrevista con los medios locales.

Las variantes basadas en la misma plataforma podrían desplegarse desde bases aéreas chinas o desde alguno de los portaaviones de la armada china, informaron los medios estatales chinos.

Este año también fue la primera vez que el salón aeronáutico de Zhuhai incluyó una sección dedicada a la creciente flota de aviones y barcos no tripulados de China, incluido un vehículo aéreo no tripulado de 10 toneladas utilizado para desplegar enjambres de drones más pequeños. También se exhibió un barco no tripulado con un alcance de 4.000 millas náuticas, apodado la “ballena asesina” por los medios chinos.

Los medios chinos difundieron videos del CH-7, un gran avión no tripulado furtivo de gran altitud y largo alcance, desplazándose por una pista. Este podría ser un avance aún más significativo si resulta ser un reflejo real de la preparación para el combate, dijo Justin Bronk, miembro senior del Royal United Services Institute, un grupo de expertos en defensa británico.

A diferencia de los aviones de alta gama, que necesitan pilotos altamente capacitados, los drones pueden desplegarse “tan rápido como se puedan construir… y China es muy buena en fabricar cosas rápidamente en grandes cantidades”, dijo Bronk.

Disponer de un dron de largo alcance y difícil de detectar daría a China otra forma de “mantener en riesgo las bases estadounidenses o taiwanesas, además del gran arsenal de misiles balísticos y misiles de crucero que ya tiene”, dijo.

En los últimos años, Zhuhai también se ha convertido en un lugar importante para que los contratistas de defensa chinos impulsen negocios internacionales con socios cercanos como Pakistán.

El J-35A fue desarrollado originalmente como un modelo de exportación y la fuerza aérea de Pakistán anunció en enero planes para adquirir una versión anterior del avión de combate.

China sigue siendo un actor relativamente pequeño en el comercio internacional de armas. Representó el 5,8% de las exportaciones mundiales entre 2019 y 2023, en comparación con el 42% de Estados Unidos, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, un grupo que monitorea la seguridad mundial y el control de armas.

Pero la guerra en Ucrania ha creado una oportunidad para que los contratistas de defensa chinos se expandan a mercados internacionales anteriormente dominados por proveedores rusos que ahora luchan por satisfacer la demanda interna.

Incluso la aparición del Su-57 en Zhuhai pareció subrayar la llegada de China como socio principal, revirtiendo décadas de dependencia china del hardware militar ruso.

En las redes sociales, los entusiastas militares chinos se apresuraron a burlarse del diseño tosco del avión de combate ruso y de sus capacidades de sigilo supuestamente inferiores en comparación con el J-35A. Los medios chinos señalaron que se había reemplazado un motor de diseño ruso utilizado en versiones anteriores del J-35 por el WS-19 de fabricación china.

China parece estar tratando de tener ambas cosas, dijo Koh: brindar apoyo simbólico a Moscú presentando el Su-57, incluso mientras sus contratistas de defensa explotan el vacío dejado por los contratistas de defensa rusos al centrarse en la guerra en Ucrania.

“Los chinos lanzaron todas esas plataformas completamente nuevas. Fue lo suficientemente abrumador como para asegurarse de que Rusia no los eclipsara”, dijo.

