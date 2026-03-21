Donato de Santis, entre la despedida de MasterChef y su regreso a Italia: “Mi próximo proyecto es cuidar mi salud y mi familia”

El jurado se tomó unos minutos para compartir una importante decisión que tomó (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Después de más de una década ocupando un lugar protagónico en la televisión argentina, Donato de Santis decidió ponerle un punto final a una etapa que marcó su vida y la de millones de televidentes. El reconocido chef anunció su salida de MasterChef Argentina y, con palabras cargadas de emoción y reflexión, explicó los motivos detrás de una decisión que sacudió al mundo del espectáculo.

Figura central del jurado junto a Germán Martitegui y Damián Betular, eligió un momento tan simbólico como decisivo para comunicarlo: en pleno aire, durante la emisión del miércoles 18 de marzo, a instantes de que se conociera al ganador del certamen. Fue allí donde, con la serenidad que lo caracteriza, abrió su corazón ante el público. “La televisión siempre ha sido muy generosa conmigo. Una vez más me permitió ese lugar para expresarme”, expresó, visiblemente conmovido.

Por estos días, y tras la grabación del final del reality, el chef viajó a Italia para conectar con sus orígenes, como lo hace seguido, y desde allí realizó una entrevosta exclsuiva con Teleshow, donde habló de este presente signado por los cambios.

Los reconocidos chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el jurado de Masterchef, posan juntos en el set de grabación del popular programa de cocina. (Adrián Díaz)

Lejos de dramatismos, pero con una honestidad que atraviesa océanos, profundizó en el porqué de su decisión: “Soy una persona grande, tengo familia, me quiero dedicar a eso. Personalmente considero haber cumplido un ciclo muy agradecidamente. Pero sentí que era necesario hacer eso también, porque es lo correcto. A ver, yo en la vida siempre traté de ganarme un lugar. Y estar en un lugar así tanto tiempo... ¿cuánta gente quisiera estar acá? Así que es un buen momento de dejar ese espacio libre para cualquier otro talento, y como para evitar que sea un monopolio. Me sentía como muy egoísta en el continuar“.

Así las cosas, no se trató de un adiós abrupto ni de un cierre definitivo. Por el contrario, el chef dejó en claro que su salida también responde a una mirada generosa hacia el futuro. Cabe recordar que en su momento, el jurado estaba integrado por el propio Donato, Germán Martitegui y Christophe Krywonis, y luego de que este último diera un paso al costado se produjo el ingreso de un por entonces no tan popular Damián Betular.

Y trazando un paralelismo con este pressente, el chef italiano destacó que “ojalá suceda algún otro fenómeno con el cual el público se pueda encariñar, porque siempre el público, para nosotros que hacemos televisión, es nuestro barómetro, es nuestro norte. Entonces, cuando podemos lograr las expectativas y que alguien se identifique o que sea un portabandera para varios o muchos, es misión cumplida. Yo considero que sería genial, a mí me gustan estas cosas de refrescar”. Así, De Santis no solo se despidió de su rol, sino que abrió la puerta a nuevas voces y nuevas historias dentro del universo gastronómico televisivo.

Germán Martitegui, Christophe Krywonis y Donato De Santis en la primera temporada de MasterChef (Telefe), 2014

Respecto de la relación que quedó con el resto del jurado no dudó en destacar que “nos amamos. Somos, más allá de MasterChef, un lindo trío de amigos, de colegas, de compañeros, de soporte recíproco de la vida. En MasterChef somos realmente los mosqueteros, porque el cuarto mosquetero es Wanda. Por lo que duró, para mí es una experiencia linda, profunda, alegre, con tristezas en el medio, o sea, con muchas emociones de cualquier índole”.

Enfocado en lo que fue la final del ciclo culinario, dejó en claro que fueron varios los que se destacaron y que los errores mínimos dejan fuera de competencia: “Quedó afuera gente como Cachete, como Anderson, como el Turco o Maxi López... todos potenciales finalistas que a la hora de ser juzgados tenemos que ser objetivos. O sea, si un plato no, y hay otro que es mejor, es mejor. No avanza el que parece que va a merecer ir a la final. Avanza el que merece en ese momento por tener el mejor plato”.

Al momento de la entrega de los platos por parte de Ian Lucas, quien resultaría ganador del ciclo, a Donato se lo vio visiblemente emocionado, ante lo que explicó que “el día era particular, así que cualquier situación emotiva obviamente fue catalítica, pero me emocionó esto de ese approach que él tuvo con una dedicatoria ancestral, prácticamente, ¿no? Conociendo su pasado, que haya pensado a dónde está él en ese momento y reconocer a sus antecesores, en este caso su abuelo, los lugares donde habían vivido. Me pegó como persona emigrante".

El influencer compartió toda su emoción (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Detrás de esta decisión de ar un paso al costado también asoma una necesidad más íntima y profunda: bajar el ritmo, reconectar con lo esencial y priorizar el tiempo en familia después de años de intensa exposición pública. Un deseo que se percibe en cada una de sus palabras, donde la pausa aparece como un nuevo ingrediente en su vida.

Con su estilo cercano, exigente y profundamente humano, Donato de Santis se transformó en una de las figuras más queridas del reality. Su partida no solo marca el final de una etapa personal, sino también el cierre de un capítulo fundamental en la historia del programa.

Pero lejos de detenerse, el chef ya comenzó a escribir nuevas páginas. Este jueves se estrenó en cines Sólo fanáticos, dirigida por Leo Demario, donde sorprende con su debut actoral. Sobre esa experiencia, compartió una reflexión tan particular como reveladora: “Fue un caprichito del director. La verdad que a toda costa quiso que hiciera una partecita en esta película donde están Emilia Attías, Benjamín Vicuña Nacha Guevara. Entonces, en una tarde se grabó todo eso que se puso en la película”.

Donato de Santis posa en el set de 'Solo Fanáticos', donde debuta en su rol actoral con un personaje intrigante, capturando la atención del público.

Por estos días, lejos del vértigo mediático, De Santis se encuentra en Italia, donde volvió a conectarse con sus raíces y con una forma de vida más simple: “El próximo proyecto es cuidarme, con mi familia, cuidar mi salud”

Desde su cuenta de Instagram, compartió postales de un viaje que parece reflejar su presente emocional: “Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia. El mar a un lado, la ruta al frente, y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso. Acá la vida va a otro ritmo.”, escribió, dejando entrever una calma que contrasta con años de intensidad.

Sobre el caso, destacó que “siempre vengo a casa. Más que viaje es una vuelta a los orígenes, un cable a tierra. Acá es todo tranquilo, son diez cambios menos. Es como sumergirte en el interior de la Argentina, visitar las provincias. La naturaleza, todo te abraza, en una situación que te saca de la locura urbana”.

Donato de Santis disfruta de un recorrido en scooter por las pintorescas carreteras de Puglia, Italia, en una jornada de exploración culinaria y cultural.

Proeyctos a futuro no faltan, desde la próxima edicón de su nuevo libro de recetas, enfocado en pizzas de distintos estilos, además de “un proyecto gastronómicos en el cual participarán mis hijas” e inclsuo la apertura de dos nuevos locales en la ciudad de Corrientes.

“Realmente tengo muchas cosas para hacer. No es cuestión de retirarse. Mucha gente está pensando que yo me voy del país, pero no. Me quiero dedicar también a otra cosa. me gusta renovarme, ponerme en juego, explorar. No me gusta quedarme en, en el mismo molde. Así que dar un paso al costado de MasterChef significa abrirme a otras disponibilidades en la vida. Es ponerse en juego nuevamente, porque aunque tenga sesenta y dos años, siento que tengo todavía muchas cosas para dar” cerró.

En esas palabras, simples pero profundas, parece resumirse todo: el cierre de una etapa, el inicio de otra y la certeza de que, a veces, el verdadero lujo está en bajar la velocidad y volver a lo esencial.