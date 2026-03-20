Escala la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos envía fuerzas anfibias al estrecho de Ormuz

En Medio Oriente, Estados Unidos aceleró el despliegue de sus fuerzas anfibias en el estrecho de Ormuz. Actualmente, un grupo expedicionario de la infantería de marina, proveniente del Indo-Pacífico, se dirige a la región, mientras otro parte desde California. El refuerzo militar ocurre en un contexto de máxima tensión, con Irán reforzando el control sobre el paso estratégico.

Desde hace semanas, el debate militar se centró en si Estados Unidos enviaría tropas terrestres a la zona. Andrei Serbin Pont, analista internacional, brindó detalles sobre el movimiento en Infobae en Vivo Al Mediodía: “Hoy el despliegue norteamericano en la región incluye dos portaaviones, 18 destructores, tres buques de combate litoral y tres submarinos”. El analista detalló que el despliegue estadounidense contempla “los grupos de expedición de la infantería de marina y sus respectivos buques del Amphibious Ready Group”.

Composición y objetivos del despliegue militar

El primer grupo que arriba es el Amphibious Ready Group del Trípoli, diseñado para operaciones anfibias. Este grupo, señaló Serbin Pint, “incluye un buque de asalto anfibio, parecido a un portaaviones, capaz de transportar personal y desplegar medios de combate aéreo como aviones F-35, helicópteros y drones”.

Irán impuso un peaje de dos millones de dólares por barco para el paso de buques aliados por el estratégico estrecho de Ormuz (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

Junto a este buque viajan dos unidades de desembarco que trasladan vehículos blindados, artillería y más efectivos militares. En total, “cada uno de estos grupos está compuesto por 4.500 personas, de las cuales 2.000 son marines listos para desplegarse en tierra”.

El plan, según el especialista, es que “el grupo que llega desde el Indo-Pacífico arribe en los próximos días para preparar una posible operación terrestre sobre el estrecho”.

Dinámica del refuerzo y posible operación en el estrecho

Actualmente, se espera también la llegada de un segundo grupo expedicionario, el del Boxer, que partió recientemente desde la costa de California. Su arribo, si mantiene velocidad máxima, ocurriría en veintidós días; a ritmo estándar, en treinta días. “Se ha adelantado la fecha de salida de California, porque estaban apurados por la llegada”, explicó Serbin Pont.

El objetivo de estos movimientos no implica necesariamente que ambas unidades operen en la zona al mismo tiempo, ya que “es posible que la segunda unidad llegue para relevar a la primera”. El despliegue podría servir tanto para sostener una posible operación como para mantener la presencia militar en el área crítica.

Serbin Pont agregó: “Esto podría derivar en que Estados Unidos decida ocupar las costas de Irán que limitan con el estrecho, para frenar lanzamientos de misiles y drones contra los buques en tránsito, y así asegurar la libre navegación”.

Estados Unidos mantiene la rotación constante de grupos expedicionarios para asegurar su presencia estratégica y responder ante posibles operaciones en Medio Oriente (AP Foto/Vahid Salemi)

Irán impone nuevas condiciones para el paso marítimo

En paralelo al aumento de presencia militar estadounidense, Irán instauró nuevas reglas para el paso de buques de países aliados por el estrecho de Ormuz. El costo de ese “peaje”, remarcó el analista, es de “unos dos millones de dólares por barco”.

Esta medida se da en un contexto de precios elevados del petróleo. Según el analista, “cuando el precio del petróleo está en 105, ese monto comienza a ser más accesible”. Sin embargo, “en las últimas 24 horas no pasó ningún buque. Este mecanismo todavía no estaría funcionando tan bien como ellos esperan, aunque en días recientes varios barcos ya cruzaron y Estados Unidos lo ha permitido”.

Reacciones y percepciones de la comunidad internacional

El despliegue militar genera preocupación entre operadores financieros y la comunidad internacional. “El mercado lo interpretó de inmediato: el Dow Jones cayó 200 puntos porque entienden que estas operaciones se extienden y el envío de tropas en tierra siempre indica que el conflicto durará más”, señaló Serbin Pont.

Estados Unidos acelera el despliegue de fuerzas anfibias en el estrecho de Ormuz ante la creciente tensión con Irán (Oficina de Medios Ansar Allah vía AP)

Estados Unidos mantiene habitualmente tres de estos grupos desplegados en distintas regiones globales. Los movimientos actuales implican una rotación y un refuerzo en Medio Oriente, después del retiro del grupo del Batán (el 26), que estaba en el Mediterráneo.

Serbin Pont explicó: “El 31, desplegado desde el Indo-Pacífico, es el que deberá llegar, y el 26 realiza la rotación. Hay una rotación constante entre grupos expedicionarios”.

Características operativas y capacidad logística

Cada grupo expedicionario de este tipo moviliza cuatro mil quinientas personas y dos mil marines combatientes. Además, disponen de seis helicópteros y diversos vehículos de transporte y combate. “Es un mini ejército que puede ser desplegado en cualquier costa rápidamente”, resumió Serbin Pont.

El despliegue está en proceso y, según la información disponible, todavía no hay confirmación de si ambas unidades actuarán simultáneamente o se limitarán a la rotación habitual. Estados Unidos sostiene su presencia estratégica en el área, mientras Irán mantiene y refuerza las restricciones al paso marítimo en una de las rutas comerciales clave para el petróleo mundial.