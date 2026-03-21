El Salvador reporta 6 mil casos nuevos de tuberculosis cada año, según la Asociación de Neumología

La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas de mayor incidencia en El Salvador./SALUD PENN MEDICINE

El Salvador registra aproximadamente seis mil casos nuevos de tuberculosis cada año, de acuerdo con datos de la Asociación Salvadoreña de Neumología y difundidos por la radio YSKL. Esta cifra sitúa a la tuberculosis como una de las enfermedades infecciosas de mayor incidencia en el país, una situación que refleja el reto persistente que enfrenta el sistema de salud nacional ante este padecimiento prevenible y curable.

La doctora Mercedes Gallegos, presidenta de la Asociación Salvadoreña de Neumología, explicó en entrevista con la radio YSKL que la tuberculosis mantiene un patrón de transmisión sostenido y afecta principalmente a personas que tienen contacto cercano o prolongado con pacientes infectados. “La tuberculosis sigue siendo una enfermedad de alta incidencia a nivel nacional. Los datos últimos obtenidos a través de las cifras oficiales son aproximadamente seis mil casos nuevos de tuberculosis que se dan cada año”, detalló la especialista.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por el bacilo de Mycobacterium tuberculosis. Se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias, principalmente cuando una persona enferma tose o expectora en ambientes cerrados o poco ventilados. La forma más común es la tuberculosis pulmonar, que representa el mayor riesgo de contagio. “Generalmente, las personas de mayor riesgo de contraer la tuberculosis son aquellas que están en contacto cercano o prolongado con una persona enferma por tuberculosis pulmonar”, precisó Gallegos.

La detección oportuna de la tuberculosis mediante estudios de flema o esputo permite mejorar el pronóstico y controlar la enfermedad en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección oportuna constituye un factor decisivo en el manejo de la enfermedad. Según la presidenta de la Asociación Salvadoreña de Neumología, la tuberculosis puede identificarse mediante estudios de flema o esputo, utilizando diversos métodos que permiten observar el bacilo o el material genético de la bacteria. Además, existen formas extrapulmonares de tuberculosis que, aunque no se transmiten de persona a persona, también requieren tratamiento debido a su potencial de causar complicaciones graves.

En cuanto al pronóstico, la especialista subrayó que la tuberculosis tiene cura si se detecta y trata a tiempo. “Esa es una de las grandes ventajas: es una enfermedad que si se detecta a tiempo, se diagnostica y se trata, se cura”, afirmó Gallegos en declaraciones a la YSKL. La experta advirtió sobre la existencia de un pequeño porcentaje de casos resistentes a los medicamentos antituberculosos, conocidos como tuberculosis drogoresistente, aunque su frecuencia es baja en comparación con los casos convencionales.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman el impacto global de la tuberculosis. Según el último informe global publicado por el organismo, la tuberculosis retornó en 2023 a la posición de principal causa de muerte entre las enfermedades infecciosas a nivel mundial, superando a la COVID-19. En ese año, más de 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis en todo el planeta, con más de 1.3 millones de fallecimientos atribuidos a esta infección. La OMS destaca que la detección temprana y el acceso a tratamientos efectivos han permitido reducir la mortalidad en las últimas décadas, aunque el avance en la reducción de casos se ha visto ralentizado por factores como la pandemia y la resistencia a los fármacos.

La Organización Mundial de la Salud destaca que la tuberculosis volvió en 2023 a ser la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas a nivel mundial. /SALUD NIAID

La tuberculosis afecta de manera directa la salud pública en países como El Salvador, donde la densidad poblacional y las condiciones socioeconómicas inciden en los índices de transmisión. La OMS establece que el indicador de incidencia de tuberculosis se calcula tomando en cuenta el número de nuevos casos por cada 100,000 habitantes al año, lo que permite comparar la situación entre países y regiones.

En el contexto salvadoreño, la respuesta del sistema de salud se centra en la vigilancia epidemiológica, el acceso a diagnósticos oportunos y la provisión de tratamientos gratuitos. La Asociación Salvadoreña de Neumología enfatiza la importancia de que la población esté alerta a los síntomas, que incluyen tos persistente, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, y acuda a consulta médica ante la sospecha de la enfermedad.

La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan fortalecer los programas de detección, ampliar la cobertura de tratamiento y promover la educación sobre la tuberculosis para reducir el estigma. Ambos organismos insisten en que la erradicación de la tuberculosis solo será posible mediante la acción coordinada de gobiernos, organizaciones de salud y la comunidad.

En el caso de El Salvador, el desafío permanece vigente mientras la incidencia anual se mantenga en niveles elevados. Las autoridades sanitarias, en conjunto con organismos como la OMS, mantienen la vigilancia y el monitoreo de la enfermedad, ajustando las estrategias en función de los datos epidemiológicos y las recomendaciones internacionales.