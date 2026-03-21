La estrella del atletismo que se casó en secreto y filtraron la noticia de su boda por accidente: “Hubiera deseado que no dijera nada”

Armand Duplantis se casó con la modelo Desire Inglander (REUTERS/Manon Cruz)

Semanas después de romper su propio récord mundial por 15ª vez consecutiva en salto con garrocha, Armand Duplantis quedó en el centro de los flashes al revelarse que se casó en secreto con la modelo Desiré Inglander. Según revelaron portales locales, la noticia la filtró por accidente un organizador de los Juegos Bislett. Más allá de que la pareja es pública hace años, mantenían en reserva su boda.

Según los detalles confirmados por el diario Expressen y replicados por el portal británico The Sun, se casó en secreto el pasado 7 de marzo en el Ayuntamiento de Estocolmo, aunque la noticia trascendió recientemente por error: Steinar Hoen, director de competición de los Juegos Bislett de Noruega, reveló que Mondo no estará presente por su boda en la Liga Diamante en Oslo, pautada para el 11 y 12 de junio. En este contexto, según reveló el medio sueco mencionado, hará una fiesta formal el próximo 10 de junio en Cannes, Francia, con un reducido grupo de invitados.

La fecha del casorio secreto coincidió con uno de los nuevos hitos deportivos de Duplantis: solo cinco días después del matrimonio, el atleta estableció un nuevo récord mundial de 6,31 metros en Uppsala. El propio Duplantis expresó al portal Sportbladet: “Todavía no llevo el anillo puesto y vamos a celebrar la ceremonia y la boda de verdad durante el verano”. En ese momento también añadió que no pretendía que se filtrara esta noticia: “Quizás hubiera deseado que no dijera nada. Me sorprendió un poco que lo dijera, pero así son las cosas”.

Desiré Inglander suele acompañar a Mondo Duplantis durante sus competencias (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

“Es una boda y solo se celebra una vez en la vida. Si me pierdo una o dos competiciones, ¿qué importa? He competido tantas veces como he querido en los últimos cinco años. Si tengo que faltar a una competición por una boda y me caso con el amor de mi vida, no pasa nada”, comentó el múltiple medallista olímpico, que no ocultó que prioriza este momento vital sobre compromisos deportivos.

El director de competición de los Juegos Bislett de Noruega, Steinar Hoen, hizo público que Duplantis no contestaría en esa etapa de la Liga Diamante el 10 de junio porque realizará con familiares y amigos la recepción nupcial formal en Cannes junto a Inglander el fin de semana siguiente.

Según indicaron los reportes, Duplantis ha invitado a varios colegas del equipo internacional de salto con garrocha, aunque por cuestiones de espacio y logística, solo algunos amigos íntimos podrán acudir. El atleta aclaró: “Me gustaría poder invitar a más gente, pero he invitado a algunos de mis amigos más cercanos del equipo de salto con garrocha, con quienes compito constantemente. Por supuesto, algunos vendrán”.

Armand Duplantis y Desire Inglander están en pareja desde el año 2020 (REUTERS/Manon Cruz)

La relación entre Duplantis e Inglander comenzó en junio de 2020 en una fiesta. Según relató Inglander a Vogue Scandinavia, en el primer encuentro no mostró interés y “él sintió que la había rechazado de inmediato”. Sin embargo, poco después congeniaron y consolidaron su pareja hasta la propuesta matrimonial en octubre de 2024, organizada por Duplantis en los Hamptons. El atleta admitió: “Estaba más nervioso que en los Juegos Olímpicos”, mientras que Inglander comentó: “Todavía estoy impactada. Soy tan controladora que es imposible sorprenderme”.

El otoño pasado, la pareja se mudó a un exclusivo apartamento de 148 metros cuadrados en el barrio Östermalm de Estocolmo, valorado en unos 20 millones de coronas suecas, según informó The Sun.

Mientras planifican la celebración definitiva en Cannes, Duplantis sigue compitiendo a nivel internacional. Se encuentra actualmente en Polonia para disputar el Campeonato Mundial de Salto con Pértiga en Pista Cubierta. Mondo batió el récord mundial de salto con garrocha en quince ocasiones y alcanzó cerca de 20 medallas de oro entre categorías juveniles y sénior. Además, es triple campeón mundial bajo techo y domina la Liga Diamante y los Campeonatos Europeos.

Mondo Duplantis se ausentará en varias competiciones para casarse con Desire Inglander (REUTERS/Juan Medina)

Desde febrero de 2020, cuando rompió el récord de Renaud Lavillenie al superar los 6,16 metros, Duplantis ha mantenido una hegemonía absoluta. Ningún otro atleta ha logrado desplazarlo de la cima. Su metodología para establecer nuevos límites ha llamado la atención del circuito especialista y de la prensa deportiva. Cada avance se produce centímetro a centímetro, una táctica que responde tanto a consideraciones técnicas como económicas.

La estrategia de Duplantis guarda relación con incentivos financieros ofrecidos por World Athletics: según revelaron The Sun y Forbes, el deportista percibe un bono de 100.000 dólares estadounidenses cada vez que impone un nuevo récord del mundo. A la fecha, estas bonificaciones han superado los 1,2 millones de dólares, ya que desde 2020, el sueco ha pulverizado su propia marca en catorce ocasiones, progresando siempre por un centímetro en cada salto récord.