Retiran del mercado más de 174.000 cocinas a gas por una falla en el horno que puede provocar quemaduras

La retirada de más de 174.000 cocinas a gas Frigidaire en Estados Unidos obedece a un defecto que puede causar quemaduras en los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una retirada masiva de cocinas a gas de la marca Frigidaire afecta a más de 174.000 unidades distribuidas en Estados Unidos entre junio de 2025 y enero de 2026, tras detectarse un defecto en el horno que puede causar quemaduras a los usuarios. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), agencia federal reguladora, informó que la falla puede provocar la expulsión repentina de calor y llamas, lo que representa un riesgo para quienes utilicen el electrodoméstico. El fabricante sueco de electrodomésticos Electrolux Group responsable de la marca ha iniciado una campaña nacional para reparar gratuitamente los aparatos afectados.

La CPSC detalló que la ignición retardada del quemador de horneado es el origen del problema. Ya existen 62 reportes de incidentes y 30 casos de quemaduras documentados. Según datos oficiales, la recomendación es suspender el uso del horno de inmediato y contactar al fabricante para coordinar la reparación a domicilio, mientras que los quemadores superiores pueden utilizarse sin riesgo. Las cadenas de distribución involucradas incluyen Home Depot, Lowe’s y otros minoristas, así como la tienda en línea de Frigidaire.

En los últimos años ha habido otros retiros de electrodomésticos por razones de seguridad; sin embargo, el volumen de unidades y la velocidad de la respuesta distinguen este caso en el mercado. La CPSC, como autoridad nacional, ha intensificado la vigilancia sobre los grandes fabricantes de electrodomésticos en Estados Unidos.

Modelos de cocinas Frigidaire incluidos en el retiro

Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), la retirada abarca modelos de las líneas Frigidaire, Frigidaire Gallery y Frigidaire Professional. Los modelos afectados son FCFG3083AS, FCRG3083AD, FCRG3083AS, GCFG3060BD, GCFG3060BF, GCFG3070BF, GCRG3060BD, GCRG3060BF, PCFG3080AF, FCFG3062AB, FCFG3062AS, FCFG3062AW, FCRG3051BB, FCRG3051BS, FCRG3051BW, FCRG3052BB, FCRG3052BS, FCRG3052BW, FCRG3062AB, FCRG3062AS, FCRG3062AW, FCRG306LAF y GCFG3059BF.

Los productos afectados presentan números de serie entre VF52200000 y VF54399999. Estos datos pueden verificarse en la placa de identificación ubicada dentro del cajón inferior del aparato. Electrolux Group proporcionó instrucciones para que los consumidores identifiquen si su cocina forma parte de la campaña de reparación.

Motivos y riesgos del retiro

El defecto de fabricación genera ignición retardada en el quemador del horno, lo que puede causar la liberación súbita de calor o llamas al abrir la puerta, informó la CPSC. La agencia federal recibió 62 reportes de incidentes y 30 notificaciones de quemaduras asociadas a este problema.

La CPSC comunicó: “El horno puede experimentar una ignición retardada del quemador de horneado, lo que representa un riesgo de quemaduras para los consumidores”. Se exhortó a los usuarios a dejar de usar el horno y contactar a Electrolux Group para coordinar la reparación gratuita en el domicilio del cliente.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) identificó la ignición retardada del quemador como la causa principal del retiro masivo de cocinas Frigidaire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comercialización y distribución

Las cocinas a gas Frigidaire objeto del retiro se vendieron en Estados Unidos y Canadá, principalmente a través de Home Depot, Lowe’s y otros minoristas autorizados, así como la tienda en línea de Frigidaire. El período de venta fue de junio de 2025 a enero de 2026, con precios entre USD 630 a 2.700.

La CPSC precisó que tanto las compras en tiendas físicas como las realizadas por internet están incluidas en la campaña de retirada. Electrolux Group se contactó con los puntos de venta para coordinar la notificación a los consumidores y organizar los servicios de reparación.

Identificación de unidades afectadas

Los consumidores pueden identificar si su producto está incluido revisando el modelo y número de serie, que se encuentran en la placa de identificación del cajón inferior del horno. Tanto la CPSC como Electrolux Group publicaron listados completos de modelos y rangos de series en sus sitios oficiales.

En caso de corresponder a uno de los modelos y series afectados, la CPSC recomienda suspender el uso del horno y contactar con el fabricante. Electrolux Group habilitó una línea directa y un portal web para facilitar la verificación y la programación de reparaciones.

Incidentes y registros disponibles

Hasta el 20 de marzo de 2026, CPSC y Electrolux Group confirmaron 62 reportes de incidentes relacionados con la ignición retardada del horno y 30 casos de quemaduras. Los incidentes involucran la expulsión repentina de calor o llamas al abrir la puerta del horno, generando lesiones de diversa consideración en los usuarios.

Un portavoz de Electrolux Group declaró, según la CPSC: “La seguridad de nuestros clientes es prioritaria y por eso estamos coordinando la reparación gratuita en los hogares”. La agencia federal monitorea el desarrollo de la retirada y actualiza regularmente la información pública.

Las cocinas a gas Frigidaire retiradas se vendieron en tiendas como Home Depot, Lowe’s y plataformas en línea entre junio de 2025 y enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimientos para los propietarios de cocinas retiradas

La CPSC y Electrolux Group establecieron los siguientes pasos para consumidores afectados:

Suspender el uso del horno de inmediato.

Contactar a Electrolux Group mediante canales oficiales para agendar la reparación.

Utilizar solamente los quemadores superiores, que no presentan riesgo, según el fabricante.

Verificar el modelo y número de serie en la placa de identificación antes de solicitar el servicio.

La empresa afirmó que la sustitución del quemador defectuoso no tendrá costo para los usuarios y se realizará por técnicos autorizados en el domicilio.

Antecedentes en la industria de electrodomésticos

La CPSC ha intervenido anteriormente en retiros de electrodomésticos por distintos riesgos, aunque la magnitud de este caso y la rapidez de la notificación distinguen la acción de Electrolux Group. En 2024, el organismo también coordinó varios retiros de productos.

La vigilancia sobre la seguridad de electrodomésticos se ha incrementado en Estados Unidos, con especial atención a productos de uso cotidiano como cocinas, refrigeradores y microondas. Las campañas de retiro buscan prevenir lesiones y minimizar el impacto en la salud pública, según la CPSC.

Impacto en consumidores y comercios

El retiro afecta directamente a miles de hogares en Estados Unidos y Canadá, donde estos modelos de cocinas Frigidaire son habituales. Las cadenas de distribución colaboran en la identificación y notificación de los compradores. Electrolux Group mantiene activos sus canales de atención al cliente para consultas y reparaciones.

La CPSC recordó que los consumidores pueden consultar información actualizada sobre la campaña y reportar incidentes adicionales en su sitio web oficial. El proceso de reparación continuará hasta abarcar todas las unidades identificadas.