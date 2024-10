Los votantes filipinos podrían ser la clave para inclinar Nevada hacia los republicanos

Drew Johnson se adentra en la comunidad filipina de Nevada para captar votos. (REUTERS/Lisa Marie David)

En un mitin reciente, Drew Johnson bromeó diciendo que aún no ha ganado “credibilidad” entre los votantes filipinos a quienes ha estado cortejando durante meses en su candidatura al Congreso.

El republicano abrió su oficina de campaña en un vecindario predominantemente filipino, se deleitó con kamayan (banquetes tradicionales filipinos) y fue persuadido (sin éxito) a cantar karaoke durante las fiestas de campaña en las casas de los residentes de ese país. Recientemente, algunos miembros de la comunidad lo nombraron “filipino honorario”, y él les cuenta a los votantes potenciales que le encantó vacacionar en Filipinas.

“Siempre se puede contar con buena comida, karaoke y una bendición” en estos eventos, dijo mientras Common Kings, una banda estadounidense, hawaiana y samoana, serenaba a la audiencia, muchos de los cuales lucían carteles y camisetas de “Asiáticos por Trump”.

A medida que la población asiático-estadounidense crece en todo el país, especialmente en Nevada, donde representa casi el 12 por ciento del electorado, los republicanos como Johnson han lanzado un esfuerzo agresivo para persuadir a esta base de votación tradicionalmente demócrata. En Nevada, ese atractivo ha incluido un enfoque específico en los filipinos, que constituyen el 45 por ciento de la población asiático-estadounidense en el estado.

El empuje es crítico en este estado pendular donde la vicepresidenta Kamala Harris lidera por menos de un punto porcentual, según un promedio de encuestas presidenciales de The Washington Post. El expresidente Donald Trump encabezó un mitin en Las Vegas la semana pasada; Johnson y sus aliados del Partido Republicano han pasado meses organizando eventos para la comunidad filipina y tocando puertas en toda la región. AsiansMAGA, un comité de acción política, compró 20 vallas publicitarias este mes en el área de Las Vegas, declarando: “Economía seguridad paz”, seguido de “Asiáticos Americanos por Trump”.

Los recientes esfuerzos de los republicanos para cortejar a los votantes asiático-estadounidenses son un posible modelo para que el partido logre mayores avances en un bloque de votantes marcadamente demócrata, dicen los expertos.

El movimiento refleja el creciente poder político de los asiático-estadounidenses, el grupo de votantes elegibles de más rápido crecimiento en el país, con una participación que aumentó en las últimas elecciones presidenciales, del 48 por ciento en 2016 al 62 por ciento en 2020, según un análisis del censo realizado por The Washington Post.

El Partido Republicano intensifica su campaña hacia los votantes asiático-estadounidenses. (EFE/Ssrah Yenesel)

Los demócratas han dependido durante mucho tiempo de estos votantes y continúan haciendo de ellos una parte de su estrategia de campaña este año. En 2020, el 64 por ciento de los votantes asiáticos en Nevada apoyaron a Joe Biden, según encuestas de salida de las redes.

Un camión de comida de la campaña de Harris recientemente distribuyó galletas de ube, un dulce filipino morado, en Las Vegas con el lema: “Cuando votamos, ganamos”. La campaña también celebró recientemente un evento Karaoke para Kamala y colocó anuncios en periódicos impresos filipino-estadounidenses.

El oponente de Johnson, el representante Susie Lee (D), ha organizado una celebración del Mes de la Historia Filipina en su sede de campaña y ha celebrado una cena para mujeres empresarias asiático-estadounidenses, nativas hawaianas y de las islas del Pacífico. El voto filipino en su distrito es “increíblemente importante”, dijo Lee, quien ha ocupado el escaño desde 2019.

Pero los líderes del Partido Republicano han estado intensificando sus esfuerzos para llegar a esa audiencia.

Mientras encabezaba un mitin en Las Vegas anunciado como una celebración de los asiático-americanos y de las islas del Pacífico, Trump dijo a la multitud que construiría una economía que apoyara a la comunidad asiático-estadounidense. “¿Verdad que son tantos filipinos increíbles de Nevada?”, dijo Trump a la multitud, obteniendo vítores estruendosos. “… Ustedes son las mejores personas, gente trabajadora, y vamos a cuidar de ustedes”.

Harry Cheng, de 57 años, llegó al mitin como un votante indeciso. “Solo quería escuchar lo que la gente tenía que decir,” dijo Cheng, quien emigró de Filipinas a los Estados Unidos en 1989.

Al final, estaba convencido.

Sabía que Trump había hecho comentarios anti-asiáticos, incluidos referirse al coronavirus como el “virus chino”, “virus de Wuhan” y “kung flu” en el pasado. Pero el expresidente y otros oradores republicanos presentaron un fuerte argumento para cerrar la frontera y mejorar la economía, dijo.

El número de migrantes que cruzan la frontera se había convertido en una crisis, dijo Cheng. Mientras tanto, él había emigrado “de la manera correcta”.

Además, dijo, “Trump también hizo declaraciones que fueron pro-asiáticas. Lo acabo de escuchar de primera mano.”

Se paró cerca de una figura de cartón del expresidente mientras la multitud salía del mitin y echó un vistazo a las camisetas de campaña a la venta. Planeaba registrarse como republicano cuando llegara a casa, dijo Cheng.

En el 3er Distrito del Congreso de Nevada, que cubre el sur de Las Vegas hasta la esquina más suroeste del estado lindando con California, la creciente influencia de los asiático-estadounidenses es clara. Los restaurantes asiáticos salpican el distrito, y continuamente aparecen nuevos, dicen los residentes; se espera la apertura pronto de un H-Mart, un popular supermercado asiático.

Casi el 20 por ciento de los residentes del distrito son asiático-estadounidenses, la mayoría de los cuales son filipinos, según el censo. El tagalo, el idioma nacional de Filipinas, apareció por primera vez en la boleta estatal en 2020.

La mayoría de los filipinos, como otros grupos asiático-estadounidenses, son demócratas. Aproximadamente el 68 por ciento se identifica o se inclina hacia los demócratas; el 31 por ciento se identifica o se inclina hacia los republicanos, según el Centro de Investigación Pew.

Caleb Arbro, de 46 años, dijo que los puntos de vista republicanos, en particular sobre la crisis fronteriza, a veces le llegan.

Pero eso no es suficiente, dijo. “Realmente no puedo votar por Donald Trump,” dijo Arbro al salir de una cafetería filipina con comida para llevar en el sur de Las Vegas. “No me convence la forma en que habla sobre la gente.”

Sin embargo, los republicanos ven una oportunidad. Solo el 54 por ciento de los filipinos votaron en 2020, en comparación con más del 60 por ciento de los asiáticos en general, según AAPI Data, un grupo de investigación no partidista enfocado en los asiático-americanos y los isleños del Pacífico. La comunidad filipina también está volviéndose más propensa a no alinearse con ningún partido y a ser independiente, según el grupo.

Eso lo convierte en un posible tesoro de votantes para los republicanos, dijo Johnson. El Partido Republicano ha pasado por alto a los votantes asiático-estadounidenses, en particular a los votantes filipino-estadounidenses, durante demasiado tiempo, dijo, “aunque encajan en el perfil republicano”.

Cuando comenzó a intentar persuadir a los filipinos en 2022, a menudo estaba solo, dijo Johnson. “Ha habido un gran esfuerzo para llegar a los latinos. Los republicanos se están dando cuenta de que podrían haber hecho un mejor trabajo con los votantes asiáticos.”

En una docena de entrevistas con votantes filipinos en Las Vegas que dijeron que estaban inclinados a votar por un republicano este año, la mayoría citó preocupaciones sobre la economía y la frontera.

Empujando un carrito de compras afuera de una tienda de comestibles filipina, Vanessa Vandi, de 37 años, dijo que su apoyo a Trump estaba ligado a su promesa de terminar con la tributación sobre las propinas. (Harris también ha dicho que apoya eliminar los impuestos federales sobre las propinas.) Vandi emigró de Filipinas hace siete años y trabaja como mesera en Las Vegas. Dijo que es más probable que los candidatos republicanos ayuden a su bolsillo.

La tensión política aumenta en el Distrito 3 de Nevada a causa del voto filipino. (Bridget Bennett/The New York Times)

Roselyn Sims, de 55 años, dijo que los republicanos ganaron su apoyo con los llamados a cerrar la frontera sur. Llegó a los Estados Unidos desde Filipinas hace 27 años. “Lo hice de la manera correcta, y me tomó 10 años”, dijo Sims. Ahora, su hermano lleva años esperando mudarse aquí a través del sistema de inmigración legal.

En una entrevista, Lee, la oponente de Johnson, dijo que había notado los crecientes esfuerzos republicanos y que no daba por sentados a los votantes asiático-estadounidenses. Las políticas republicanas perjudicarían, no ayudarían, a estas comunidades, dijo. “Solo señalo el Proyecto 2025,” dijo, refiriéndose a los planes de política de los líderes anteriores y potencialmente futuros de una segunda administración de Trump. “No se alinean con sus valores.”

Muchos filipinos trabajan en el sector de la salud y cuidan de padres ancianos en hogares multigeneracionales, dijo, y las políticas demócratas sobre atención médica y seguridad social atraen a esos votantes.

El Cook Political Report, no partidista, dice que la contienda se inclina hacia los demócratas.

Pero los márgenes de Lee se han reducido en elecciones recientes: ganó con alrededor de 26.000 votos en 2018, o el 9 por ciento de los votos emitidos; con 12.446 votos en 2020, el 3 por ciento de los votos emitidos; y con alrededor de 10.000 votos en 2022, el 4 por ciento.

Es un patrón reflejado también en las recientes elecciones presidenciales. Los demócratas ganaron Nevada en las últimas cuatro elecciones presidenciales, pero los márgenes fueron menores. En 2016 y 2020, Trump perdió por menos de 50.000 votos, aproximadamente el 2 por ciento del total emitido.

En el Dance Starz Cafe, un restaurante filipino tenuemente iluminado en el sur de Las Vegas, una pancarta que declaraba “Asiáticos Haciendo América Grande de Nuevo” colgaba cerca de una amplia pista de baile en un reciente evento del Mes de la Historia Filipina. Tres candelabros brillantes colgaban del techo, luces de discoteca rebotaban en las paredes, y bandejas de lumpia, pancit y arroz recibían a los residentes que llegaban a la fiesta organizada por el grupo conservador American Tomorrow Project. Los asistentes lucían pegatinas rojas en el pecho, proclamando: “No al impuesto en la propina. Trump 2024.”

Pauline Lee, una filipina de 60 años y presidenta del Nevada Republican Club, había pasado el día tocando puertas de posibles votantes y pidió a los presentes que se unieran a ella. “Drew Johnson siempre ha apoyado a la comunidad filipina,” dijo. “Somos el pilar de su campaña.”

Lee ha vivido en Nevada durante 27 años y fue demócrata hasta aproximadamente 2010. “El Partido Demócrata ha olvidado su esencia. Su única misión era ayudar al trabajador estadounidense, y ya no es así”, dijo Lee en una entrevista. Ahora, los demócratas parecen elitistas, dijo, mientras que el Partido Republicano se está volviendo más abierto.

Los votantes filipinos pueden inclinarse hacia los demócratas por defecto, pero eso podría cambiar, dijo Lee.

Purita Meyers, de 70 años, estaba por casualidad en el restaurante para el cumpleaños de un amigo durante el evento y se sentó a escuchar durante aproximadamente una hora.

Ninguno de los discursos le resonó, dijo.

La jubilada gerente de hoteles ha vivido en Las Vegas desde 1977 después de emigrar de Filipinas en 1973. No quiere ver deportaciones masivas, como prometen los republicanos, y sigue horrorizada por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. por una turba de partidarios de Trump, dijo.

“Trump no debería estar en el cargo. No debería estar postulándose,” dijo.

El apoyo a los republicanos, particularmente a Trump, entre los filipinos es desconcertante, dijo. “La forma en que hablan sobre la frontera: es la frontera esto, la frontera aquello. Todos somos inmigrantes.”

“Kamala, no sé qué hizo” como vicepresidenta, dijo. “Pero no puedo votar por los republicanos.”