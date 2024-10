Obama se burló de Trump en Arizona y cuestionó sus capacidades

Obama critica a Trump como "charlatán" en un mitin en Tucson, señalando dudas sobre su capacidad mental para liderar. (REUTERS/Go Nakamura)

El expresidente Barack Obama agudizó aún más sus críticas a Donald Trump en un mitin el viernes 18 de octubre, tachando al candidato republicano de charlatán que carece de la aptitud mental para liderar la nación, inclinándose por una estrategia de burla fulminante mientras se lanza a la campaña en apoyo de la vicepresidenta Kamala Harris.

A poco más de dos semanas del día de las elecciones, Obama habló ante una multitud que la campaña de Harris estimó en 7.000 personas, que abarrotaron el campo de césped dentro de las instalaciones de prácticas de fútbol de la Universidad de Arizona la noche antes del esperado partido de regreso a casa de la escuela. El mitin de Tucson fue la primera parada de Obama en una gira relámpago de seis días y cinco estados por los campos de batalla más encarnizados de las elecciones.

Esta juerga de discursos subraya la evolución del papel de Obama en los últimos días de la campaña presidencial: ha pasado de ser la caja de resonancia de confianza de Harris entre bastidores y el motor de la recaudación de fondos, a una presencia visible y vocal en la propia campaña.

El expresidente Obama inició una gira de seis días por cinco estados clave para apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris. (REUTERS/Go Nakamura)

En sus últimas declaraciones -incluidas las del viernes-, Obama ha asumido un tono distinto que pocos otros podrían lograr, apoyándose en su experiencia, credibilidad y popularidad, hablando en términos cada vez más directos al criticar a Trump y exhortar a sus compañeros demócratas.

“Estarías preocupado si tu abuelo actuara así”, dijo Obama sobre la extraña aparición de Trump en el ayuntamiento esta semana, en la que dejó de responder preguntas y en su lugar se balanceó al ritmo de la música en el escenario durante más de media hora. “Tucson, no necesitamos ver cómo es un Donald Trump más viejo, más chiflado y sin barandillas”.

El discurso continuó la táctica de Obama de aguijonear a Trump donde es más sensible, un aparente esfuerzo por meterse en la piel del candidato republicano y sacarle del mensaje. El discurso de Obama en horario de máxima audiencia en la Convención Nacional Demócrata en agosto, por ejemplo, fue memorable por una sugerente puya sobre la obsesión de Trump con el “tamaño de las multitudes”.

En Arizona, Obama continuó con sus críticas a Trump, adoptando a veces el tono de un cómico de monólogos cuando ironizaba sobre la aptitud mental del expresidente republicano y su afición a vender productos de marca propia.

Arizona sigue siendo un estado clave en las elecciones y el control del Congreso. (REUTERS/Go Nakamura)

“Cuando no se está quejando, está intentando venderte cosas”, dijo Obama, sonriendo mientras el público se reía. “Este es mi favorito: Tiene la Biblia de Trump: quiere que compren la palabra de Dios, edición Donald Trump”.

A continuación, Obama llevó al público a su verdadero remate: Las Biblias, señaló, se imprimen en China. “Así que el Sr. Duro con China, excepto cuando puede ganar algo de dinero vendiendo sus Biblias edición Trump”, dijo Obama. “No se pueden inventar estas cosas”.

Los asistentes aplaudieron el nuevo tono de Obama, y algunos dijeron que era refrescante escuchar a su bando criticar a Trump de una manera más directa y personal.

“Me está gustando”, dijo Barbara Mosley, profesora jubilada y natural de Arizona. “Cuando era presidente, se contenía y se le notaba. A mí me decía: ‘¿Por qué no lo sueltas de una vez? Así que me alegro de que lo haga ahora”.

Pero Obama también ha tenido palabras contundentes para los votantes, y ha recibido algunas críticas por ello. La semana pasada, en Pittsburgh, Obama saltó a los titulares cuando amonestó a los hombres negros que dudaban en votar a Harris porque “simplemente no les atrae la idea de tener a una mujer como presidenta”.

Obama se burló de Trump por su comportamiento en un ayuntamiento y su afición por vender productos de marca propia. (REUTERS/Go Nakamura)

A Marco Ruiz, administrador escolar jubilado de Tucson, los comentarios no le sentaron bien. Se sintió demasiado regañón, dijo. “Creo que su intención siempre es buena, pero no apruebo ese enfoque”, dijo. Pero su esposa, Thelma Ruiz, tenía una opinión diferente: Duro pero justo. “Si sirve para que la gente se levante del sofá, me parece estupendo. Creo que lo necesitan”, afirmó.

Antes del mitin del viernes, Obama y el representante demócrata Rubén Gallego, candidato al Senado, se reunieron con un pequeño grupo de votantes latinos, animándoles a apoyar a Harris, que va por detrás de Trump en Arizona entre los hombres latinos jóvenes y de mediana edad, según una encuesta reciente de USA Today y la Universidad de Suffolk.

La reunión fue privada, y en el mitin Obama optó por una versión más generalizada y moderada del reproche, dirigiéndose a cualquier hombre que vea fuerza en el “acoso y menosprecio a la gente” de Trump. “Estoy aquí para decirles que esa no es la verdadera fuerza”, dijo Obama, mientras instaba a los ciudadanos de Arizona a votar pronto.

La carrera en el estado se ha apretado significativamente desde que el presidente Joe Biden abandonó en julio, y el promedio de encuestas de The Washington Post ahora muestra a Trump colgando de una ventaja muy estrecha. Biden ganó Arizona por un estrecho margen en 2020 y en 2022, una lista de demócratas se impuso en las contiendas por los principales cargos del estado.

Obama lanzó mensajes directos a votantes en Pittsburgh, especialmente hacia hombres negros que dudan en votar por Harris. (REUTERS/Go Nakamura)

Este año, además de reeditar su papel como estado indeciso clave, Arizona también podría resultar decisiva en la batalla por el control del Congreso. Gallego se presenta al Senado contra la republicana Kari Lake, que perdió su candidatura a la gobernación hace dos años, y hay varias elecciones a la Cámara de Representantes de gran importancia en todo el estado.

Los votantes también decidirán si se consagra el derecho al aborto en la Constitución del estado, y los demócratas esperan que esta cuestión anime a uno de los electorados más morados del país. Un orador tras otro en el mitin del viernes invocó los derechos reproductivos y subrayó que este año podrían ser unas elecciones históricamente reñidas.

“La cuestión del acceso al aborto está muy presente en la papeleta”, dijo en una entrevista antes del mitin Kirsten Engel, demócrata que se presenta para representar al sexto distrito electoral de Arizona. “Eso es lo que estoy oyendo en las puertas a las que estoy llamando, mujeres muy disgustadas porque se les están arrebatando sus libertades”.

La carrera por el distrito del sudeste de Arizona -una revancha de 2022- es especialmente competitiva. “Este es un distrito disputado en un estado disputado”, dijo Engel.

Obama es el último demócrata de alto perfil que ha visitado Arizona, en un momento en el que el partido está presionando al máximo cuando quedan menos de 20 días de campaña. Harris ha pasado por aquí dos veces en el último mes, el candidato a la vicepresidencia Tim Walz estuvo aquí la semana pasada y el expresidente Bill Clinton -el último demócrata hasta Biden en ganar el estado- tiene previsto visitarlo el miércoles.

Obama se une a Harris y Bill Clinton como los grandes nombres demócratas que han visitado Arizona. (REUTERS/Go Nakamura)

Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, también han viajado recientemente al estado y Vance tiene previsto volver la semana que viene. Después de Arizona, Obama se dirige a Las Vegas el sábado; a Detroit y Madison, Wisconsin, el martes; y a Georgia el jueves, donde hará su primera aparición conjunta con Harris en una ciudad aún por anunciar.

Ambos son aliados y amigos desde hace 20 años. En su discurso de la convención de agosto, Obama presentó explícitamente a Harris como el sucesor en su movimiento político, diciendo entonces: “Ahora se ha pasado la antorcha”.

En 2008, Harris -entonces fiscal del distrito de San Francisco- viajó a Iowa para llamar a las puertas de Obama antes de los caucus del estado. Obama ha querido devolverle el favor.

Sus antiguos ayudantes han dicho anteriormente a The Post que está disfrutando de los mitines, que le dan la oportunidad de hablar libremente y actuar como una salida para la ansiedad que siente ante la perspectiva de otra presidencia de Trump.

El viernes pareció divertirse. Tras la habitual charla sobre fútbol universitario - “No apuesten mañana contra los Wildcats”, dijo-, Obama hizo una pausa para aclararse la garganta.

“Chicos, tenéis que perdonarme, porque seamos sinceros, estoy un poco falto de práctica”, dijo con una sonrisa. “Pero no pasa nada, porque lo que tengo que decir va a tener tanto sentido que, aunque esté tosiendo un poco, vais a captar lo que estoy diciendo”.

(c) 2024, The Washington Post