Virginia registró una ligera caída en el número de escuelas totalmente acreditadas

El 85% de las escuelas públicas en Virginia lograron acreditación completa este año, lo que representa una ligera caída con respecto al 89% del año anterior, según un informe oficial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como muestra un nuevo informe que el 85% de las escuelas públicas de Virginia fueron completamente acreditadas este año, el gobernador Glenn Youngkin reiteró las preocupaciones de que la métrica actual no refleja con precisión el desempeño. La cifra es ligeramente inferior a la del año pasado, cuando el 89% de las escuelas recibieron la acreditación completa.

En un comunicado de prensa, los funcionarios señalaron que a ninguna escuela se le negó la acreditación, a pesar de que el estado todavía estaba por detrás de los puntajes de las pruebas previas a la pandemia en lectura y matemáticas para los estudiantes de tercer a octavo grado. El mes pasado, los líderes educativos del estado celebraron ganancias nominales en los puntajes de las pruebas en comparación con el año pasado, así como una disminución significativa en el ausentismo crónico, dos factores para medir la acreditación.

En el norte de Virginia, Alexandria tenía cuatro escuelas acreditadas con condiciones, en comparación con dos escuelas el año anterior. Dos escuelas fueron acreditadas con condiciones en Arlington, donde todas las escuelas estaban completamente acreditadas el año pasado. Tres escuelas fueron acreditadas con condiciones en Fairfax y dos escuelas en Loudoun, en ambas casos en comparación con una escuela acreditada con condiciones el año anterior.

Youngkin (R) ha calificado repetidamente el modelo de acreditación del estado como un sistema roto que “no proporciona una imagen clara de los logros académicos y el progreso de nuestras escuelas a los padres, maestros y divisiones escolares locales”.

“Tan pronto como asumí el cargo, me comprometí a revertir la reducción sistemática de los estándares y la falta de transparencia en el sistema educativo de Virginia”, dijo Youngkin en un comunicado. “Mientras los estudiantes luchan por recuperarse de la pérdida de aprendizaje por la pandemia, es más importante que nunca priorizar las altas expectativas, la transparencia y la rendición de cuentas. Debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que demasiados estudiantes y escuelas no están encaminados hacia el éxito”.

El gobernador Glenn Youngkin destacó la necesidad de un sistema de acreditación más transparente que refleje el verdadero rendimiento académico de las escuelas en Virginia. (Imagen ilustrativa Infobae)

El anuncio del lunes 30 de septiembre se produce mientras el estado está implementando un nuevo sistema para cambiar la forma en que mide el éxito escolar, una medida que la junta estatal de educación ha estado analizando desde 2022. La junta estatal está compuesta por todos los designados por Youngkin menos uno.

El nuevo sistema, que se finalizó el mes pasado, divide la acreditación y la rendición de cuentas en dos medidas. Las escuelas obtendrán una calificación de acreditación en función de si cumplen con los requisitos estatales básicos, como la proporción de personal y si los edificios cumplen con el código.

Las escuelas también recibirán una clasificación de responsabilidad que tiene en cuenta parámetros como el dominio de los temas y cuánto ha mejorado el rendimiento de los estudiantes a lo largo de un período de tiempo. También medirá la preparación de los estudiantes en función de factores como el ausentismo crónico y los cursos avanzados.

Las escuelas se dividirán en cuatro categorías según sus calificaciones: Distinguidas, En Camino, Fuera de Camino y Necesita Apoyo Intensivo. La junta estatal ha proyectado que más del 60 por ciento de las escuelas podrían ser etiquetadas como “fuera de curso” o “que necesitan apoyo intensivo”. El estado planea comenzar a recopilar datos de las evaluaciones este año escolar e implementará los nuevos sistemas de calificación en su totalidad el año próximo.

En las últimas semanas, los críticos han expresado su preocupación por algunos elementos del nuevo sistema, como el énfasis que pone en medir el dominio de las materias por parte de los estudiantes, en lugar de medir su rendimiento. Algunos también han afirmado que la medida fue una decisión política para presentar a las escuelas bajo una mala luz.

Gran parte del debate sobre la rendición de cuentas y la medición de las escuelas no es nuevo. Los expertos en políticas han estado divididos durante mucho tiempo sobre cuáles son las mejores formas de medir el éxito de las escuelas y los estudiantes desde la aprobación del programa federal No Child Left Behind en 2002. Los estados todavía están obligados a desarrollar planes de rendición de cuentas en virtud de la Ley Every Child Succeeds, que reemplazó a la NCLB en 2015, pero hay más flexibilidad para que los estados decidan qué medir.

En Virginia, los líderes del distrito escolar han expresado su preocupación sobre lo que esto significará para sus escuelas. En el condado de Fairfax, hogar del distrito más grande del estado, la superintendente Michelle Reid expresó su preocupación sobre cómo las clasificaciones podrían terminar reflejando la demografía de las escuelas en lugar de la calidad de la educación.

“Con el nuevo sistema, es probable que las escuelas con un mayor número de estudiantes económicamente desfavorecidos presenten un rendimiento escolar más bajo, mientras que las escuelas con un menor número de estudiantes económicamente desfavorecidos presenten un rendimiento escolar más alto”, escribió Reid. “Es preocupante que, con el nuevo sistema, el estado general del rendimiento de una escuela pueda estar determinado en gran medida por factores sociopolíticos que están fuera de nuestro control inmediato, en lugar de por la calidad de la instrucción y el apoyo que nuestro dedicado personal brinda a todos nuestros estudiantes”.

Algunas familias están preocupadas de que las nuevas clasificaciones puedan desviar recursos, como maestros de alta calidad y estudiantes de familias adineradas, de una escuela “fuera de curso” o que “necesita apoyo intensivo”. Helen Marcks, de 46 años, tiene dos hijos matriculados en la escuela primaria Hoffman-Boston en Arlington. Marcks dijo que le preocupaba lo que esto podría significar para la escuela de sus hijos, que está formada por casi el 50% de estudiantes que aprenden inglés y el 48% de estudiantes económicamente desfavorecidos.

“No sé qué consecuencias tendría eso a largo plazo”, dijo Marcks. “¿Podría significar que los profesores no querrían trabajar allí si pudieran hacerlo en algún lugar etiquetado como “en vías de desarrollo”?” Los defensores han señalado que muchas familias ya están buscando la calificación escolar de grupos de terceros como GreatSchools y Niche, y esperan que el nuevo sistema permita al estado canalizar mejor el dinero y los recursos a las escuelas que necesitan más apoyo.

El gobierno federal requiere que el estado identifique el 5 por ciento de las escuelas con peor desempeño para recibir apoyo intensivo y dólares federales. Según el nuevo plan de Virginia, las divisiones escolares con 10 o más escuelas, o al menos el 40 por ciento de sus campus, identificados para recibir “apoyo integral”, firmarán un Memorando de Entendimiento con el Departamento de Educación del estado para elaborar un plan de mejora.