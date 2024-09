Harris y Trump están muy alejados en cuanto a la economía y la frontera: ¿Importará eso?

Kamala Harris traza agenda abordando economía y seguridad fronteriza con críticas a la administración Biden. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La vicepresidenta Kamala Harris sigue delineando su agenda política, abordando en días recientes tanto la economía como la seguridad fronteriza, dos áreas en las que los votantes tienen opiniones negativas sobre el trabajo de ella y la administración del presidente Joe Biden. Los contrastes con el expresidente Donald Trump son grandes, aunque eso podría no ser lo que decida las elecciones.

Las políticas de Trump están moldeadas por una visión oscura del mundo, una que dice que Estados Unidos es un país en decadencia que ha sido aprovechado por otras naciones. Su propuesta económica principal impondría aranceles significativos - del 10% al 20%- sobre los productos extranjeros. Trump dice que otros países pagarían el costo y que eso traería billones al tesoro federal.

Muchos economistas dicen que eso no es así, que esos aranceles se trasladarían a los consumidores estadounidenses a través de precios más altos y también reducirían el producto interior bruto. Trump también ha hecho predicciones irreales de que, si es elegido, los estadounidenses verían rápidamente mayores ingresos personales y la eliminación rápida de los déficits federales.

Harris ha presentado su agenda económica bajo el tema de una “economía de oportunidades”, no “Bidenomics”, que el presidente luchó por vender a los votantes. Incluye tanto propuestas específicas - entre ellas un crédito fiscal mejorado por hijo, asistencia para compradores de vivienda por primera vez y nuevas pequeñas empresas, y mayores impuestos a las corporaciones - como algunas promesas vagues. Quiere que los votantes sepan que reconoce sus preocupaciones sobre los precios altos y que se identifica de cerca con las familias de clase media.

En inmigración, los dos candidatos quizás están aún más alejados. Harris viajó el viernes a la frontera entre Estados Unidos y México en el estado clave de Arizona para abordar el tema, una vulnerabilidad significativa para ella. Los cruces fronterizos se han reducido este año, pero debido a que Biden tardó en actuar para frenar el flujo de migrantes, su enfoque en este tema sigue siendo en gran medida defensivo. Los votantes ven a Trump como mejor equipado para lidiar con ello. Su objetivo es persuadir a los votantes de que tomaría en serio la necesidad de controlar la inmigración ilegal.

Las políticas de inmigración de Harris incluyen el respaldo a un proyecto de ley bipartidista destinado a fortalecer la seguridad fronteriza que Trump desechó cuando se presentó en el Senado (legislación que probablemente no se abordará en el próximo Congreso). El viernes, prometió restricciones y aplicación más severas que las existentes bajo Biden. Sus críticos preguntarán por qué no hizo esto antes en la administración. Además, en quizás el contraste más directo con Trump, sigue favoreciendo una legislación que incluiría en última instancia un camino hacia el estatus legal para los millones de inmigrantes indocumentados que ahora están en el país.

Trump propone aranceles significativos del 10%-20% sobre productos extranjeros, aunque economistas critican la idea. (REUTERS/Brian Snyder)

Trump se ha mantenido a la ofensiva en la inmigración, que es su tema recurrente, no para ofrecer soluciones, sino simplemente para agitar a su base. Aunque hay un acuerdo a lo largo del espectro político de que el sistema de inmigración actual necesita ser arreglado, Trump ha recurrido a exageraciones y mentiras para aumentar la alarma pública y moldear las percepciones públicas en gran medida por ganancias políticas.

Ha dicho falsamente que los migrantes están comiendo mascotas en Springfield, Ohio, una afirmación repetidamente desmentida por funcionarios locales. Ha dicho falsamente que los gobiernos extranjeros han vaciado las cárceles y asilos y han enviado a esas personas a Estados Unidos. Él y otros republicanos dicen que existe un problema serio en este país de votación por parte de inmigrantes indocumentados, de lo cual no hay pruebas.

Los dos primeros puntos de la plataforma republicana de 2024 dicen que Trump “sellará la frontera y detendrá la invasión de migrantes” y “llevará a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos”. Incluso cuando fue presidente, la frontera no se selló y los analistas ven la llamada a deportar a los millones de inmigrantes indocumentados que ahora están en el país como impracticable, punitiva y posiblemente ilegal.

Comparar a los dos candidatos en estos temas viene con advertencias. La campaña de Trump no se trata, fundamentalmente, de políticas. Se trata de agravios, represalias y división, y de él y su aspiración de ser un hombre fuerte que ejerce un poder sin restricciones. Ha ofrecido documentos técnicos sobre muchos temas, pero ha huido del plan de políticas más completo disponible para un segundo mandato de Trump, que es el extremadamente conservador Proyecto 2025. Trump no puede decir lo que piensa sobre algunos temas importantes y nunca ha sido un estudiante de políticas.

En su debate con Harris a principios de este mes, se le preguntó si tiene un plan de atención médica para reemplazar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Dijo que tenía “conceptos” y que un plan estaría próximo “en un futuro no muy distante”. Ha estado prometiendo eso la mayor parte de los últimos ocho años sin producirlo nunca, así como prometió una “semana de infraestructura” que nunca se materializó durante su presidencia.

Hace unas semanas, pronunció lo que se anunció como un discurso económico importante. No pudo haber mostrado menos interés en el fondo del asunto. Cuando obtuvo una pregunta de la audiencia sobre si tenía una política específica para lidiar con el alto costo del cuidado infantil, pareció desconcertado. Dio una respuesta divagante y su única solución propuesta fue una sugerencia de que podría tomar parte del dinero que dijo se generaría por sus aranceles y usarlo para los costos del cuidado infantil.

Extender o no los recortes de impuestos de Trump será un tema central, con Harris prometiendo no aumentar impuestos a quienes ganen menos de 400.000 dólares. (EFE/ Ting Shen/POOL)

A lo largo de la campaña, los votantes han juzgado que Trump es más capaz de manejar la economía que Biden o Harris. Las encuestas recientes indican que Harris ha recortado esa ventaja, pero queda más trabajo por hacer, ya que Trump busca pintarla como peligrosamente liberal y desconectada de los altos precios de los comestibles y otros bienes.

En su discurso la semana pasada en Pittsburgh, Harris se describió a sí misma como capitalista, creyente en los mercados libres, pragmática y alguien que no está atada a la ideología. Este es un esfuerzo para contrarrestar las afirmaciones de Trump de que es una liberal californiana doctrinaria cuyas políticas reflejarían eso. No ha estado estrechamente asociada con el ala más liberal del Partido Demócrata, pero como candidata a presidente en las elecciones de 2020, se inclinó hacia la izquierda, adoptando varias políticas - una eliminación del seguro de salud privado, una prohibición del fracking - que dice ya no apoyar.

Como candidata demócrata para 2024, sus políticas se alinean con las de la administración en la que ha servido. En su intento de crear una identidad separada de la de Biden y jugar con el tema de que daría vuelta a la página del pasado, Harris ha tomado algunos pasos para diferenciarse. Por ejemplo, elevaría los impuestos sobre las ganancias de capital, pero no como lo propuso Biden.

Harris ha emitido un documento de 82 páginas sobre sus planes económicos que está disponible en su sitio web. Pero en su pequeño número de entrevistas con periodistas, ha eludido preguntas sobre los detalles de sus propuestas, prefiriendo trazos generales a una discusión de especificidades y posibles situaciones.

La semana pasada, MSNBC, Stephanie Ruhle preguntó a Harris sobre su plan de aumentar los impuestos corporativos y qué sucedería si el próximo Congreso se resistiera. ¿Cómo pagaría entonces las propuestas? La respuesta de Harris: “Tendremos que asegurarnos de que las mayores corporaciones y multimillonarios paguen su justa parte. Eso es todo”.

Ruhle presionó a Harris sobre la propuesta de prohibir la especulación de precios. “¿Cómo se persigue la especulación de precios sin implementar controles de precios?” preguntó. Harris respondió sin contestar directamente, diciendo, “Entonces, para ser muy franca, nunca voy a disculparme por perseguir a empresas y corporaciones que se aprovechan de la desesperación del pueblo estadounidense... Sí, voy a ir tras ellos.”

Harris ha sido crítica de los recortes de impuestos que Trump promulgó como presidente, que favorecieron a los estadounidenses más ricos. Esos recortes de impuestos deben expirar a fines del próximo año. Eliminar los recortes de impuestos en individuos recaudaría un estimado de 4,6 billones de dólares entre 2025 y 2034, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Trump ha dicho que extendería esos recortes. Harris no ha sido específica sobre lo que haría, aparte de decir que nadie que gane menos de 400.000 dólares verá aumentar sus impuestos.

Harris está bajo mayor presión para delinear sus posiciones, porque es menos conocida que Trump y los votantes quieren aseguranzas sobre qué tipo de presidente sería. En la medida en que pueda aliviar las preocupaciones de los votantes que aún buscan respuestas, se posicionará para ganar. Pero al final, la elección para la mayoría de los votantes no será una comparación lado a lado en los temas, sino más bien suposiciones sobre si el país sería salvado o puesto en peligro por otros cuatro años con Trump en la Casa Blanca.

(c) 2024 , The Washington Post