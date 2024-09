Cómo el huracán Helene podría tener consecuencias generalizadas para los propietarios de viviendas

El huracán Helene impacta la región de Big Bend en Florida, causando daños de hasta 26 mil millones de dólares. (REUTERS/Marco Bello)

Cuando el huracán Helene azotó Florida el jueves por la noche, tocó tierra en la escasamente poblada región de Big Bend del estado, lejos de las lujosas ciudades con costosísimas propiedades frente al mar al sur. Pero eso no impidió que Helene se convirtiera en otra supertormenta de miles de millones de dólares.

El tamaño masivo del huracán y su oleaje récord dejaron una huella igualmente masiva de destrucción en todo el sureste, desde la región de la Bahía de Tampa en Florida hasta Georgia, Tennessee y las Carolinas. La tormenta probablemente causó entre 15.000 millones y 26.000 millones de dólares en daños materiales, así como de 5.000 millones a 8.000 millones de dólares adicionales en pérdida de producción económica, según Moody’s Analytics. Aunque es demasiado pronto para conocer la magnitud total de los daños, los expertos dijeron que la tormenta podría tener consecuencias importantes para los propietarios de viviendas, la industria de seguros privados y el programa federal de seguros contra inundaciones.

“En Florida, hemos visto a tantas compañías quebrar por desastres,” dijo Amy Bach, directora ejecutiva de United Policyholders, un grupo de defensa del consumidor. A medida que algunas compañías han abandonado el mercado, nuevas han entrado. Pero Bach dijo que estos nuevos actores tienen menos experiencia en el pago de reclamaciones y menos capital de donde echar mano que las grandes aseguradoras nacionales. Una oleada de nuevas reclamaciones podría llevarlas a la bancarrota.

“Nada de esto es bueno para nadie: víctimas, municipios, FEMA, el mercado.”

El mercado de seguros de Florida ya estaba en crisis mucho antes de la tormenta, con muchos residentes aún esperando para resolver sus reclamaciones por el huracán Ian, que golpeó en 2022. Antes de que Helene llegara, algunas compañías de seguros ya comenzaban a dudar si podrían soportar las repetidas supertormentas de Florida. Otras habían dejado de vender nuevas pólizas en áreas costeras de alto riesgo.

Estos cambios en la tolerancia al riesgo de la industria estaban ocurriendo en todo el país mientras el cambio climático alimentaba desastres cada vez más severos. Pero este verano, Moody’s dijo que las cosas parecían estar mejorando. El mercado de seguros de propiedad se estaba estabilizando, ya que las compañías aumentaron las tarifas y redujeron la cobertura. “Las compañías en general tienen balances sólidos,” dijo la agencia en junio.

La agencia de calificación ofreció un panorama más sombrío después de Helene, advirtiendo de un aumento de primas en Florida y de más propietarios que optan por no tener cobertura o se mudan del estado.

El costo del seguro de propiedad en Florida ya está entre los más altos del país.

Tres años consecutivos de huracanes golpeando la costa del golfo de Florida “refuerzan las crecientes preocupaciones,” dijo Adam Kamins, director senior de investigación económica de Moody Analytics. “Aunque los peligros climáticos por sí solos tienden a no obligar a los residentes a mudarse de un área, mayores aumentos en las primas de seguros podrían hacerlo,” dijo.

Al final, es probable que los aseguradores privados se vean librados de las peores pérdidas por Helene porque el seguro estándar de propietarios e inquilinos no cubre las inundaciones, dejando a los residentes que no tienen seguro contra inundaciones con costos de reconstrucción asombrosos. El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, administrado por el gobierno, es la principal fuente de seguro contra inundaciones en Estados Unidos y millones de hogares en áreas de riesgo dependen de él. Pero a medida que los desastres empeoran, el programa enfrenta una creciente presión financiera y muchos propietarios en áreas propensas a inundaciones no adquieren protección.

Mark Friedlander, portavoz del Instituto de Información de Seguros, un grupo comercial de la industria, dijo que pocos propietarios en lugares como Atlanta y Asheville, que sufrieron inundaciones catastróficas por Helene, tienen seguro contra inundaciones. Y en el Big Bend de Florida, muchas de las víctimas de la tormenta ni siquiera tienen seguro para el hogar, dijo.

“Basándonos en que Helene tocó tierra en una zona poco poblada del Big Bend de Florida, esperamos que este sea un evento muy manejable para los aseguradores residenciales de Florida,” dijo Friedlander. Aunque los daños por viento de Helene podrían exponer a los aseguradores del estado a una serie de reclamaciones, dijo que la industria puede manejar eso. “Los aseguradores de propiedad de Florida están en su mejor posición financiera en muchos años gracias a recientes reformas legislativas,” dijo.

El asegurador estatal de Florida, Citizens Property Insurance Corp., cubre más viviendas en el estado que cualquier asegurador privado, y probablemente tenga suficiente dinero disponible para cubrir las reclamaciones, dijo Denise Rappmund, analista de Moody’s. El proveedor de reaseguro respaldado por el estado debería poder hacer frente de manera similar, dijo.

El número de titulares de pólizas que usan Citizens ha explotado en los últimos años debido a que las aseguradoras se han insolventado y la gente no puede permitirse la cobertura.

La pregunta que enfrentan los aseguradores de viviendas, dijeron los expertos, es qué sucede si los daños por Helene agotan sus reservas para futuros desastres, especialmente si otro huracán golpea Florida esta temporada.

Incluso antes de Helene, algunos expertos sospechaban que el mercado de seguros de viviendas de Florida era más frágil de lo que se pensaba.

Investigadores de la Universidad de Columbia, de la Escuela de Negocios de Harvard y de la Junta de la Reserva Federal de EEUU publicaron un informe el año pasado advirtiendo que el mercado de seguros del estado era más inestable de lo que parecía debido a la llegada de nuevas aseguradoras de “menor calidad”. Estas compañías estaban vendiendo pólizas en las áreas de mayor riesgo, con menos capital y el 20% de ellas se insolventaban. Sin embargo, continuaban operando en el estado porque nuevas agencias de calificación con estándares más flexibles les daban altas calificaciones de estabilidad financiera.

El estudio miró lo que sucedió después del huracán Irma, que tocó tierra en el sur de Florida en 2017. Las reclamaciones aumentaron después de la tormenta y algunas aseguradoras quebraron, lo que llevó a más residentes a incumplir sus hipotecas porque no podían permitirse las reparaciones.

Un patrón similar podría repetirse tras el paso de Helene, dijo Parinitha Sastry, profesora asistente de finanzas en la Escuela de Negocios de Columbia y una de las autoras del informe. Aunque las estimaciones iniciales sugieren que la tormenta no causó tantos daños como otras, como Ian, que fue una de las tormentas más costosas de EEUU con más de 118.000 millones de dólares, “sigue siendo un gran golpe,” dijo.

“Esto no va a alcanzar el nivel de algunas de las tormentas anteriores que hemos visto,” dijo Sastry. “Pero tenemos algunas aseguradoras con capitalización muy delgada. No necesitamos otro Ian para causar insolvencia”.

(c) 2024 , The Washington Post