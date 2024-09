Ser humilde es bueno para el aprendizaje y para las relaciones

La humildad intelectual permite reconocer las propias limitaciones, mejorando las relaciones interpersonales y el aprendizaje continuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadie lo sabe todo. Reconocer esta limitación y la potencial falibilidad incluso de nuestras creencias más profundas es fundamental para el concepto de humildad intelectual. “Esto ayuda a superar ese pensamiento categórico y de blanco o negro al que a menudo sucumbimos”, dijo Igor Grossmann, profesor de psicología en la Universidad de Waterloo.

La idea de la humildad intelectual existe desde hace siglos, y los filósofos consideraban que era una virtud ser conscientes de nuestras limitaciones y reconocerlas. Sin embargo, el interés experimental de los psicólogos recién se popularizó en la última década, como respuesta a la creciente polarización política en los Estados Unidos. Vieron la humildad intelectual como un posible antídoto.

“La humildad intelectual es difícil, porque queremos tener razón y creemos que la tenemos”, dijo Tenelle Porter, profesora adjunta de psicología en la Universidad de Rowan, que coescribió una reseña de 2022 con Grossmann sobre la humildad intelectual. Pero la investigación sugiere que estos desafíos tienen beneficios: la humildad intelectual es una manera de mejorar no solo a nosotros mismos, sino también nuestras relaciones, ayudándonos a aprender y a llevarnos bien unos con otros.

En caso de un desacuerdo acalorado (por ejemplo, durante la cena de Acción de Gracias), puede resultar útil centrarse en la “humanidad compartida”, afirma Grossmann. “Seguimos siendo parte del mismo planeta… Respiramos el mismo aire”. Esto puede ayudarle a pensar de manera diferente sobre la situación, dijo. “Se vuelve menos defensivo, porque se trata menos de usted contra ellos. Se trata un poco más de nosotros”, dijo Grossmann.

Estar abierto al aprendizaje

Aunque la humildad intelectual no está asociada con una mayor capacidad cognitiva, sí está correlacionada con un mayor conocimiento general, curiosidad y apertura mental. “Si alguien se da cuenta de que su forma de pensar no es perfecta, tendrá más posibilidades de hacer correcciones y superar algunas de esas cosas”, dijo Elizabeth Krumrei Mancuso, profesora de psicología en la Universidad Pepperdine.

En un estudio de 2019 en el que participaron 1.189 sujetos, Krumrei Mancuso y sus colegas descubrieron que las personas intelectualmente más humildes también tenían más probabilidades de tener características que ayudan a adquirir nuevos conocimientos: pensamiento reflexivo, curiosidad y apertura intelectual.

En un experimento se pidió a los participantes que calificaran su familiaridad con elementos de conocimiento general (por ejemplo, Napoleón). Y, lo que es crucial, también se incluyeron elementos ficticios (por ejemplo, la reina Shattuck, El último viaje de Murphy). Aquellos que eran intelectualmente humildes poseían un conocimiento más general y eran menos propensos a afirmar que sabían algo que no existía.

Estudios recientes muestran que la humildad intelectual está vinculada a una mayor curiosidad y apertura mental ante nuevas ideas.

Sin embargo, el estudio también encontró que la humildad intelectual estaba asociada con un “efecto de modestia” de subestimar la propia capacidad. Pero, en su forma ideal, la humildad intelectual no consiste en pensar menos de uno mismo, dijo Krumrei Mancuso. Uno puede seguir estando seguro de cosas de las que tiene buenas pruebas, aunque se aferre a la posibilidad de estar equivocado.

“La humildad intelectual no significa que todo esté en juego, que no haya respuestas, que no haya verdad, que no exista evidencia sólida”, afirmó Porter. Las investigaciones han demostrado que quienes tienen mayor humildad intelectual tienen más probabilidades de analizar la evidencia y menos probabilidades de caer en información errónea y teorías conspirativas sin fundamento. “Puedes ser intelectualmente humilde e intelectualmente valiente al mismo tiempo”, dijo Krumrei Mancuso.

La humildad intelectual ayuda a las relaciones y a que trabajemos juntos

La humildad intelectual también puede ser clave en nuestras relaciones personales, porque está asociada con valores prosociales como la empatía, la adopción de perspectiva y la voluntad de escuchar a los demás. Puede ayudarnos a suavizar y perdonar diferencias y se asocia con un mejor estado de ánimo y una sensación de cercanía incluso después de un conflicto interpersonal.

También puede haber beneficios sociales individuales. Contrariamente a lo que se podría esperar, admitir que uno está equivocado o que no lo sabe todo puede hacer que uno parezca más competente, no menos. Las investigaciones sugieren que los seguidores están satisfechos con líderes intelectualmente más humildes.

En estos tiempos polarizados, una mayor humildad intelectual en general puede hacer que las conversaciones sean más fructíferas y abiertas si las personas dan un paso atrás y tienen la conciencia de que puede haber algo que no han considerado, dijo Porter.

“Estamos aquí en los Estados Unidos de América. Tenemos esta preciosa democracia que estamos tratando de proteger, mantener y hacer prosperar”, dijo. “Tenemos que encontrar alguna manera de tener una sociedad coherente que trabaje en conjunto para lograr que las cosas se hagan. … La humildad intelectual hace que eso funcione mejor”.

Posibles desventajas de la humildad intelectual

Los investigadores sobre la humildad intelectual –quizás no sea sorprendente– se apresuran a reconocer lo mucho que aún no saben sobre el tema. En primer lugar, muchos de los beneficios individuales de la humildad intelectual son correlacionales.

Expertos destacan que la humildad intelectual es clave para disminuir la polarización social y promover el diálogo constructivo.

Por otra parte, muchos estudios se basan en cuestionarios que evalúan la humildad intelectual en diferentes contextos. Si bien este método ha proporcionado información sobre las características y consecuencias de la humildad intelectual, tiene inconvenientes, como la paradoja de la humildad (“No se puede confiar en alguien que dice ser la persona más humilde”, dijo Grossmann).

También hay casos en los que ser demasiado humilde intelectualmente puede no ser beneficioso, aunque se sabe menos sobre las desventajas, porque no se han estudiado tan bien. Pero es concebible que haya circunstancias en las que no quieras expresar incertidumbre sobre tus conocimientos, como en un lugar de trabajo hostil o en un contexto militar.

La humildad intelectual también es una “estrategia costosa”, porque lleva tiempo evaluarla y, a veces, no tenemos el lujo de contar con ese tiempo, afirmó Grossmann.

Cómo cultivar la humildad intelectual

Grossmann dijo que se están realizando investigaciones sobre intervenciones para fomentar la humildad intelectual, pero tuvo cuidado de no “prometer demasiado”. Pero hay algunas cosas que pueden ayudar, dicen los expertos.

-Tómate un momento para reflexionar. Antes de iniciar una conversación que podría ser polémica, recuerda los beneficios de la humildad intelectual, así como los objetivos que tienes para esa interacción.

-Sal de ti mismo. En un estudio de 2021, Grossmann y sus colegas evaluaron a 149 adultos que escribieron entradas de diario sobre lo más significativo que les había sucedido ese día durante un mes. Pero algunos participantes escribieron en tercera persona, desde una perspectiva menos egocéntrica, mientras que los sujetos del grupo de control escribieron en primera persona.

Después del experimento, que duró un mes, aquellos que escribieron en tercera persona mostraron un mayor crecimiento en el razonamiento sabio, incluyendo la humildad intelectual y la apertura mental, en comparación con las evaluaciones previas al diario.

Y más tarde eran menos propensos a reportar sentimientos negativos sobre las personas que sentían que los habían perjudicado, dijo Grossmann.

-Sé agradecido. Los sentimientos que te ayudan a trascenderte a ti mismo y a centrarte en algo más grande parecen ser de ayuda. En un estudio, Krumrei Mancuso y sus colegas compararon las llamadas emociones autotrascendentes (como el asombro, el amor y la gratitud) con otras emociones positivas y descubrieron que las emociones autotrascendentes podían aumentar la humildad intelectual, al menos a corto plazo. La gratitud fue el predictor más fuerte de la humildad intelectual.

“No se puede estar agradecido y atribuirse el mérito al mismo tiempo”, afirmó Krumrei Mancuso. Aunque las emociones no suelen durar mucho, lo bueno de estas experiencias autotracendentes es que podemos encontrarlas una y otra vez en nuestra vida diaria, dijo.