Cómo hablar de política en el trabajo sin molestar a nadie

Casi la mitad de los trabajadores estadounidenses discutieron temas políticos con colegas en el último mes, según Gallup. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedes creer lo que sucedió durante el debate presidencial? Si la idea de que esa pregunta surja en el trabajo te hace estremecer, no estás solo.

A medida que se calienta la carrera por la Casa Blanca, también aumenta la probabilidad de que puedas encontrarte en una discusión política. Casi la mitad de los trabajadores estadounidenses dijeron que habían discutido temas políticos con un compañero de trabajo el mes anterior, una cifra que solo se espera que crezca, según una encuesta reciente de Gallup. Si bien el 14% de ellos dijo que la conversación les hizo sentirse incluidos, el 15% se sintió incómodo o creyó que los trataron injustamente debido a sus opiniones políticas.

Les preguntamos a los lectores por sus opiniones y recibimos respuestas de todo el espectro. Algunos piensan que el tema es tabú y nunca debería tocarse en el trabajo. Las discusiones políticas pueden salirse rápidamente de control, destruir relaciones o crear la posibilidad de represalias basadas en opiniones políticas opuestas, dijeron. Otros dijeron que tienen conversaciones políticas porque afectan directamente su trabajo, saben que están rodeados de personas con ideas afines o están en entornos abiertos a esas discusiones. Y algunos dijeron que quieren tener conversaciones políticas civilizadas, pero no saben cómo.

Estos son algunos consejos para navegar por las discusiones políticas en el trabajo.

¿Debo hablar de política en el trabajo?

Decidir si sumergirse en la política en el trabajo suele ser una decisión personal. A veces, especialmente después de un gran evento político, estas discusiones pueden surgir de manera casual.

“Idealmente, no tendríamos estas conversaciones [en el trabajo], pero en la práctica las tenemos,” dijo Johnny C. Taylor Jr., presidente y director ejecutivo de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, una asociación de recursos humanos.

Averigua si están permitidas las conversaciones políticas. Algunas empresas han intensificado las restricciones sobre estas discusiones debido a su naturaleza incendiaria. Independientemente de las reglas, trata de entender las normas culturales en tu lugar de trabajo, dijo Heidi Brooks, profesora adjunta de comportamiento organizacional en la Escuela de Administración de Yale. ¿Está abierto a discutir temas sociales o es más formal?

Considera lo que está en juego. Nunca hables de política en una entrevista de trabajo, incluso si la otra persona te lo propone, dijo Vicki Salemi, experta en carreras en el sitio web Monster. Esto podría crear incomodidad e influir en si alguien quiere trabajar contigo.

Reflexiona sobre lo que podrías sentir al escuchar opiniones opuestas sobre temas que sientes personales. Si eso te parece abrumador o perturbador, no lo hagas, dijo Taylor.

“Tienes que controlar... tus emociones,” dijo, “Si algo te afecta, tú debes decidir cómo manejarlo. No le corresponde a la otra persona.”

Hay beneficios en tener conversaciones políticas civilizadas, dijeron los expertos. Estos incluyen hacer que las personas se sientan incluidas o escuchadas, aprender otras perspectivas y mejorar tus habilidades para manejar desacuerdos o escuchar oposición, lo cual será útil para otros temas en el lugar de trabajo. Pero cuidado, estas conversaciones pueden deteriorarse rápidamente y tener efectos duraderos. Puede que aprendas algo que no querías saber y que tu paciencia y autocontrol sean puestos a prueba.

Un 15% de los empleados se sintieron incómodos o tratados injustamente por sus opiniones políticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué debo hacer si quiero hablar de política?

Si sientes la necesidad de participar, hazlo con precaución, aconsejan los expertos.

Enfoca la conversación con curiosidad e interés en otras perspectivas en lugar de como un debate, dijo Brooks. Es poco probable que cambies la opinión de alguien, así que considera lo que dices, cómo lo dices y mantén la mente abierta a aceptar oposición, dijo Salemi.

“Si quieres tener la conversación para controlar las opiniones de los demás, eso no funcionará,” dijo Brooks.

Mantén la conversación a un nivel superficial, monitorea tu comportamiento y mantén la calma, dijo Salemi. Pon un límite de tiempo, como 15 minutos, para que no se alargue, añadió. O puedes decir, “Creo que es hora de volver al trabajo,” si se prolonga demasiado.

Puedes preguntar si la otra persona quiere hablar de política antes de empezar, dijo Brooks. Practica la empatía y habilidades de escucha activa. No interrumpas y escucha para aprender, no para reaccionar, dijo Taylor. Reflexiona sobre lo que otras personas dijeron y hazles saber que han sido escuchadas, incluso si no estás de acuerdo. Evita hacerlo personal, a pesar de cómo te sientas, añadió. Respira, haz una pausa y retrocede antes de responder. Recuerda que las opiniones políticas divergentes son parte de la diversidad en el lugar de trabajo, dijo.

Apunta a que sea inclusivo y para que todos se vayan sintiéndose positivos en lugar de atacados o no escuchados.

Algunos lectores opinan que las discusiones políticas en el trabajo son tabú y pueden destruir relaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si no quiero tener la conversación?

No tengas miedo de alejarte de los entornos donde las personas están hablando de política. Eso puede significar reubicarse para evitar uno cercano, incluso si no estás involucrado, dijo Taylor.

Hazle saber a la gente que no hablas de política en el trabajo o usa el poder del cambio de tema, dijo Salemi. Puedes decir, “Sí, vi el debate, pero también vi el partido. ¿Lo viste?” O “Prefiero no hablar de política, pero ¿qué estás viendo en streaming?”

Si es una conversación que no puedes evitar, como una con tu jefe, manténlo vago, dijo Salemi. Usa frases como, “fue interesante,” y sabe que no tienes que expresar tus creencias personales. Escucha y responde educadamente antes de volver al trabajo.

Otros creen que hablar de política en el trabajo es relevante por su impacto directo en sus labores. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si la conversación se sale de control?

Si la discusión toma un giro inesperado, no tengas miedo de detenerla, dicen los expertos.

Sé transparente sobre tus emociones diciendo, “No me di cuenta de lo fuerte que sentía sobre esto, voy a hacer una pausa o salir,” dijo Brooks. Añade un poco de humor con, “Me metí en una conversación que me superó. Perdón por llevarnos allí, pero voy a salir torpemente ahora.”

Si otros se molestan, recuérdales que respetas sus opiniones y retírate con: “Esto se intensificó muy rápidamente. No quise traer esto a tu día,” dijo Brooks.

La clave es aprender a discrepar mejor, incluso cuando las cosas se salen de control.

No te vayas con un mal sentimiento. Puede que tengas que trabajar con esa persona pronto.

“El impacto de la conversación podría durar mucho más allá de las elecciones,” dijo Brooks.

(c) 2024 , The Washington Post