El Starliner de Boeing regresó, pero enfrenta un futuro incierto

El aterrizaje de Starliner fue calificado como exitoso, aunque no estuvo exento de problemas. (NASA/Aubrey Gemignani)

La nave espacial Starliner de Boeing regresó con éxito a la Tierra temprano el sábado, poniendo fin a una misión de tres meses con fallos que obligó a la NASA a tomar la extraordinaria decisión de mantener a un par de astronautas en la Estación Espacial Internacional en lugar de llevarlos a casa en la cápsula con problemas.

Starliner aterrizó justo después de la medianoche, hora del Este, el sábado bajo un trío de paracaídas en el Campo de Misiles de White Sands en Nuevo México, después de sobrevivir a la caída a través de la atmósfera terrestre. Con la cápsula de regreso en tierra, la NASA y Boeing comenzarán lo que han dicho que será una revisión exhaustiva de lo que se convirtió en una de las misiones de vuelos espaciales humanos más tensas y controvertidas en la historia reciente de la organización.

El vuelo, el primero de Starliner con personas a bordo, estaba diseñado para probar cómo operaba la nave espacial con una tripulación. Si todo salía bien, la NASA certificaría la nave para misiones regulares de rotación de tripulación, permitiendo a Boeing transportar a hasta cuatro astronautas para estancias de seis meses en la estación.

Pero cuando la cápsula, que transportaba a los astronautas de la NASA Sunita Williams y Barry “Butch” Wilmore, se acercaba a la estación espacial el 6 de junio, varios de los propulsores de Starliner en su módulo de servicio dejaron de funcionar repentinamente, obligando a los controladores en tierra a apagarlos e intentar volver a ponerlos en línea. La nave espacial también sufrió varias fugas de helio en su sistema de propulsión.

En una conferencia de prensa después del vuelo, Steve Stich, gerente del programa de tripulación comercial de la NASA, lo calificó como un “aterrizaje en el blanco”. Dijo que fue un “gran día” para la NASA y para Boeing, y que “hubiera sido un aterrizaje seguro y exitoso con la tripulación a bordo”. Aun así, dijo que la agencia espacial no se arrepentía de haber traído a Starliner sin los astronautas dadas las preocupaciones sobre la nave espacial. “Creo que tomamos la decisión correcta”, dijo.

Starliner aterrizó en el Campo de Misiles de White Sands tras una misión de tres meses. (NASA/Aubrey Gemignani)

Aunque exitoso, el regreso no fue perfecto. La NASA dijo que uno de los propulsores en el módulo de tripulación de la nave espacial falló durante las pruebas después de que la nave se había desacoplado de la estación espacial. Dada la redundancia del sistema, el propulsor defectuoso no representó un problema, dijo la organización espacial.

Ahora, la NASA y Boeing comenzarán a evaluar qué salió mal con la nave espacial e intentarán determinar si Boeing necesitará hacer cambios de diseño en el sistema de propulsión, volarla de una manera diferente que no sobrecargue los propulsores, o incluso realizar otro vuelo de prueba. La NASA ha dicho que aún podría ser posible certificar a Starliner para misiones regulares de rotación de tripulación, aunque no haya traído a Wilmore y Williams a casa.

“Quiero reconocer el trabajo que hicieron los equipos de Starliner para asegurar un desacoplamiento, una desorbitación, una reentrada y un aterrizaje exitosos y seguros”, dijo Mark Nappi, vicepresidente y gerente del programa de tripulación comercial de Boeing, en un comunicado. “Revisaremos los datos y determinaremos los próximos pasos para el programa”.

Nappi y John Shannon, vicepresidente de la división de sistemas de exploración de Boeing, estaban programados para aparecer en la conferencia de prensa posterior al aterrizaje, pero ninguno se presentó. Boeing no dijo por qué, pero compartió un mensaje de Kay Sears, vicepresidente y gerente general de sistemas espaciales, de inteligencia y de armas de Boeing, y Ted Colbert, CEO de la división de defensa, espacio y seguridad de Boeing.

“Aunque esto no haya sido como originalmente imaginamos la conclusión del vuelo de prueba, apoyamos la decisión de la NASA para Starliner, y estamos orgullosos de cómo nuestro equipo y nuestra nave espacial se desempeñaron a través de esta misión ajustada para regresar a casa de forma segura sin tripulación”, escribieron.

Dada la gravedad de los problemas y el hecho de que los ingenieros de la NASA dijeron que no tenían una comprensión completa de lo que los causó, la agencia espacial decidió que la nave espacial no era lo suficientemente segura para traer a Wilmore y Williams a casa. En su lugar, la pareja permanecerá en la estación espacial hasta febrero, cuando una cápsula operada por SpaceX, rival de Boeing, los llevará de regreso. La misión de los astronautas, originalmente programada para unos ocho días, ahora se extendería a ocho meses.

La decisión de volar a Starliner de regreso sin su tripulación fue un gran desaire para Boeing, que ya está años detrás del cronograma original de Starliner y enfrentando sobrecostos de alrededor de 1.600 millones de dólares.

Los astrónomos Sunita Williams y Barry "Butch" Wilmore continuarán en la EEI hasta febrero. (NASA)

En una rara ruptura pública, Boeing dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de la NASA y argumentó que Starliner podría traer a la tripulación a casa de manera segura. Mientras los ingenieros de la NASA y lña fabricante discutían el plan, había “tensión en la sala”, dijo Steve Stich, gerente del programa de tripulación comercial de la agencia espacial, en una sesión informativa esta semana. “No lo caracterizaría como acalorado... No diría que fue una reunión de gritos y chillidos. Fue una discusión técnica tensa”.

Sin embargo, será difícil diagnosticar completamente los problemas con Starliner. El módulo de servicio, la parte de la nave espacial que alberga el problemático sistema de propulsión, fue desechado y se quemó en la atmósfera terrestre, por lo que los ingenieros no podrán estudiarlo. La NASA no pudo decir cuánto tiempo llevará esa revisión.

“Nos tomaremos nuestro tiempo para averiguar qué necesitamos hacer”, dijo Stich.

(*) The Washington Post

(*) Christian Davenport cubre la NASA y la industria espacial para la sección financiera de The Washington Post. Se unió a The Post en el año 2000 y ha trabajado como editor en la sección Metro y como periodista cubriendo asuntos militares. Es autor de “The Space Barons: Elon Musk, Jeff Bezos and the Quest to Colonize the Cosmos” (PublicAffairs, 2018).