La NASA dice que los datos guiarán el regreso de los astronautas atrapados, pero las tragedias del pasado se ciernen sobre ellos

La NASA y Boeing enfrentan problemas técnicos con el Starliner mientras consideran su viabilidad para el retorno de los astronautas. (NASA)

Mientras la NASA sopesa una de sus decisiones más importantes en años -si llevar de vuelta a casa a una pareja de astronautas en la problemática nave Starliner de Boeing o en la cápsula Dragon de SpaceX, más probada- el espectro de las tragedias del pasado se cierne sobre ella.

La agencia ha dicho en repetidas ocasiones que la decisión, que se espera para la próxima semana, se guiará por datos concretos, rigurosos análisis de ingeniería y la seguridad de los astronautas de la NASA Sunita Williams y Barry “Butch” Wilmore. También están en juego el prestigio de la agencia espacial y la reputación de Boeing.

También podría haber importantes consecuencias políticas. El papel de la Vicepresidenta Kamala Harris al frente del Consejo Nacional del Espacio la sitúa en lo más alto de la jerarquía de la política espacial del país. Y el drama orbital se desarrolla en medio de una reñida carrera presidencial contra Donald Trump.

Harris no ha dicho nada públicamente sobre la situación del Starliner, y el Consejo Espacial no quiere “influir en una decisión con dos vidas humanas en juego”, dijo una persona cercana al Consejo Espacial, que habló bajo condición de anonimato ya que no están autorizados a hablar públicamente sobre deliberaciones internas. “No es una decisión política, es una decisión técnica”. No obstante, Harris sigue de cerca la situación y se mantiene al corriente de la evolución de los acontecimientos, según funcionarios con conocimiento de la situación.

La cápsula Dragon de SpaceX podría ser la opción preferida para el regreso de los astronautas si persisten los problemas con el Starliner. (NASA)

A diferencia de muchas agencias del gobierno federal, la NASA goza de un nivel de independencia poco común que permite a sus dirigentes tomar decisiones que pueden ser políticamente impopulares. El espíritu de la agencia se forjó en parte durante las catástrofes de los transbordadores espaciales Challenger y Columbia, que costaron la vida a 14 astronautas en total, e imbuyó en la agencia una cultura de seguridad.

Teniendo en cuenta todo lo que está en juego, la NASA no puede permitirse ningún tipo de influencia política, afirmó Todd Harrison, analista aeroespacial y de defensa del American Enterprise Institute.

“No me cabe duda de que la decisión que se tome se basará ante todo en la seguridad de la tripulación”, afirmó. “No creo que la política desempeñe ningún papel en ello”. Añadió, sin embargo, que “es probable que la campaña de Harris esté prestando mucha atención a este asunto y observándolo atentamente”. Porque como presidenta del Consejo Espacial, va a tener cierta culpa si algo saliera trágicamente mal.

Dada la importancia de la misión, la vicepresidenta y el Consejo Espacial deberían demostrar un liderazgo más visible para dejar claro que “el proceso va en serio, implica a todo el gobierno y cuenta con autorización a nivel presidencial”, dijo Mark Albrecht, que fue jefe del Consejo Espacial bajo la presidencia de George H. W. Bush. “Esto no es lo que yo llamaría un perfil de valentía, competencia o liderazgo”.

Los astronautas Sunita Williams y Barry ‘Butch’ Wilmore enfrentan incertidumbre mientras se resuelven los problemas del Starliner. (EFE/NASA)

La oficina del Vicepresidente no respondió a la petición de comentarios. Un portavoz de la NASA señaló en un comunicado que “el Vicepresidente Harris y el personal del Consejo Nacional del Espacio reciben actualizaciones frecuentes sobre las pruebas de vuelo de la tripulación Boeing de la NASA”. Aunque el Consejo Nacional del Espacio trabaja en estrecha colaboración con socios civiles, de seguridad nacional, comerciales e internacionales para avanzar en las prioridades espaciales de la nación, no hace recomendaciones o toma decisiones sobre la seguridad de los vuelos espaciales operativos.

El Starliner despegó el 5 de junio para lo que se anunció como una estancia de ocho días en la Estación Espacial Internacional con el fin de comprobar el rendimiento del vehículo con su primera tripulación a bordo. Sin embargo, al acercarse a la estación, fallaron varios propulsores y el sistema de propulsión sufrió una serie de fugas de helio. La tripulación tomó el control manual del vehículo mientras los ingenieros en tierra trabajaban para apagar los propulsores y volver a ponerlos en marcha.

En las semanas transcurridas desde entonces, la NASA y Boeing han intentado llegar a la raíz del problema para garantizar la seguridad del vuelo de regreso. Pero ha habido un profundo desacuerdo entre los ingenieros que, en un hecho extremadamente raro, se ha hecho público. Boeing ha mantenido que el vehículo es seguro para volar. La NASA ha procedido con más cautela, solicitando pruebas y datos adicionales antes de tomar una decisión.

Si la tripulación vuela a casa con SpaceX en su lugar, el Starliner regresaría a la Tierra sin nadie a bordo, han dicho funcionarios de la NASA. Wilmore y Williams volverían a casa como parte de la misión Crew-9 de SpaceX, lo que significa que la NASA se vería obligada a prescindir de dos astronautas de esa tripulación para hacer sitio a Williams y Wilmore en el viaje de vuelta a casa. Está previsto que esa misión despegue hacia la estación en septiembre, pero no regresaría hasta febrero, lo que significa que la misión de Wilmore y Williams duraría unos ocho meses en total.

Los astronautas Suni Williams y Barry "Butch" Wilmore a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde su estancia se ha prolongado indefinidamente. (NASA)

Sin embargo, el plazo para tomar una decisión se acerca. La NASA dijo inicialmente que las baterías del Starliner podrían durar hasta 45 días. Desde entonces han dicho que la vida de las baterías podría extenderse, pero no indefinidamente. “Estamos llegando a un punto en el que la última semana de agosto deberíamos tomar una decisión, si no antes”, dijo Ken Bowersox, administrador asociado de la NASA para operaciones espaciales, durante una reunión informativa la semana pasada.

Cuanto más tiempo ha pasado, más se ha inclinado la NASA por utilizar la cápsula Dragon de SpaceX, que ha estado transportando tripulaciones a la estación desde 2020, para llevar a la tripulación a casa.

Se trata de un cambio drástico respecto a cómo Boeing y la NASA caracterizaron inicialmente la situación. En repetidas ocasiones dijeron que tenían “confianza” en el Starliner y que tenían la intención de permitir que Boeing devolviera a Williams y Wilmore, a pesar de los problemas. En un principio, la compañía restó importancia a los fallos de los propulsores y a las fugas de helio como el tipo de problemas rutinarios que se esperan en un vuelo de prueba.

“Son problemas bastante pequeños de resolver, y los solucionaremos para la próxima misión”, dijo entonces Mark Nappi, vicepresidente de Boeing y director del programa Starliner. “No los considero significativos en absoluto”.

Wilmore y Williams volverían a casa como parte de la misión Crew-9 de SpaceX. (REUTERS/Joe Skipper)

Más recientemente, funcionarios de la NASA dijeron que el desacuerdo abierto entre los equipos y el hecho de que se estén tomando su tiempo para tomar una decisión es una señal de las lecciones aprendidas tras los fatales desastres de los transbordadores espaciales Challenger y Columbia. El Challenger explotó poco después de despegar en 1986, mientras que el Columbia se desintegró cuando regresaba a la Tierra en 2003. Las investigaciones posteriores descubrieron que las tragedias se debieron tanto a problemas culturales de la agencia, que reprimían la disensión interna, como a fallos del hardware.

“Este sólido intercambio de puntos de vista es un aspecto necesario de la cultura de seguridad saludable que es importante para el éxito de los vuelos espaciales tripulados. Veo que esto está ocurriendo como debería”, dijo Russ DeLoach, jefe de seguridad y garantía de misión de la NASA, durante la sesión informativa de la semana pasada. “Me he centrado mucho en este concepto de combatir el silencio organizativo. Si nos fijamos en el Challenger y en el Columbia, podemos ver casos en los que la gente tenía los datos correctos o una posición válida que exponer, pero el entorno no se lo permitió... Reconozco que eso puede significar que a veces no avancemos muy rápido porque lo estamos sacando todo”.

Los astronautas, ambos capitanes retirados de la Marina, han sido informados continuamente, dijo Joe Acaba, jefe de la oficina de astronautas, y permanecerán en la estación tanto tiempo como la NASA lo necesite y restó importancia a las preocupaciones sobre la dificultad de que una misión se prolongue de ocho días a ocho meses.

“Están recibiendo mucha información que estamos revisando aquí en tierra”, dijo. “Harán lo que les pidamos, y ése es su trabajo como astronautas”. Admitió que una prórroga tan larga es difícil, pero dijo que era algo para lo que todos los astronautas se preparan. “Somos humanos, y esto es duro para los miembros de la tripulación y sus familias, y lo tenemos en cuenta”, dijo. “Pero como astronautas profesionales están preparados para esto, y lo están haciendo muy bien”.

(c) 2024, The Washington Post