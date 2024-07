Los ciclistas no saben si temer o amar a los coches autónomos

El Departamento de Vehículos Motorizados de California recibió casi 200 quejas sobre coches autónomos desde 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclista Reed Martin estaba contento de compartir la carretera con los vehículos autónomos que recorren las calles de esta ciudad densa y montañosa, hasta que uno se dirigió hacia él el pasado verano mientras él y su hija de 5 años cruzaban la calle en bicicleta.

“Saltamos fuera del camino, y simplemente siguió avanzando como si no estuviéramos allí”, escribió Martin, de 42 años, en una queja presentada ante el Departamento de Vehículos Motorizados de California. “Fue aterrador para nuestra familia, parecía que no nos veía en absoluto y no había nada que pudiéramos hacer”.

En San Francisco, donde los ciclistas ya tienen que lidiar con conductores enojados y peatones impredecibles, los coches autónomos representan un nuevo obstáculo. En los últimos años, más de estos vehículos han invadido la ciudad, convirtiéndola en un laboratorio nacional para que las empresas prueben y mejoren la tecnología.

Con el aumento de las muertes de ciclistas - más de 1,100 en las carreteras estadounidenses en 2022, según los datos federales más recientes - las empresas de vehículos autónomos se presentan a sí mismas como parte de la solución. Pero los ciclistas del Área de la Bahía que han tenido experiencia de primera mano con esta tecnología futurista son cautelosos, según entrevistas y un análisis de The Washington Post de casi 200 quejas sobre vehículos autónomos presentadas al Departamento de Vehículos Motorizados de California desde 2021.

Muchos ciclistas tienen la esperanza de un mundo donde los conductores robóticos nunca experimenten rabia al volante o se distraigan con sus teléfonos. Pero algunos resienten ser cobayas para vehículos sin conductor que se desvían hacia carriles bici, frenan repentinamente y confunden a los ciclistas que intentan maniobrar a su alrededor. En más de una docena de quejas presentadas al DMV, los ciclistas describen sustos y casi accidentes - incluido el alarmante encuentro de Martin con un vehículo de Cruise que informó en agosto de 2023.

Cruise, propiedad de General Motors, y Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, son las dos mayores compañías de coches autónomos y han lanzado servicios de tipo taxi para clientes que pagan. Varias empresas más pequeñas, incluidas Zoox, propiedad de Amazon, también están realizando pruebas en San Francisco y otras ciudades.

Cruise y Waymo dicen que priorizan la seguridad de los ciclistas y que los registros de seguridad de sus vehículos son mejores que los de los coches conducidos por humanos.

Aún así, Cruise ya no tiene permiso para operar en California después de que uno de sus coches volcara y arrastrara a un peatón que había sido arrojado a su camino por un conductor humano. Y Waymo, Cruise y Zoox están siendo investigados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras por posibles fallos vinculados a decenas de accidentes, lo que indica un mayor escrutinio a medida que la incipiente industria planea expandirse a nivel nacional.

De las casi 200 quejas al DMV de California analizadas por The Post, aproximadamente el 60 por ciento involucraban vehículos de Cruise; el resto, principalmente de Waymo. Aproximadamente un tercio describe conducción errática o imprudente, mientras otro tercio documenta casi accidentes con peatones. El resto involucra informes de coches autónomos bloqueando el tráfico y desobedeciendo señales de tráfico o marcas viales.

“El coche estaba conduciendo de manera errática y al menos al doble del límite de velocidad en una calle residencial. Casi me atropella mientras montaba mi bicicleta,” decía una queja sobre una interacción con un vehículo de Waymo en marzo de 2022. El autor no proporcionó su nombre al DMV.

Aumentan las quejas sobre conducción errática y casi accidentes de coches autónomos en el Área de la Bahía. (Getty Images)

Solo 17 quejas involucraron ciclistas o interrupciones en los carriles bici. Pero las entrevistas con ciclistas sugieren que las quejas al DMV representan solo una fracción de las interacciones negativas de los ciclistas con vehículos autónomos. Y aunque la mayoría de las quejas describen incidentes relativamente menores, plantean dudas sobre las afirmaciones corporativas de que los autos son más seguros que los conductores humanos, dijo Christopher White, director ejecutivo de la Coalición de Bicicletas de San Francisco.

Los coches robot podrían algún día hacer que las carreteras sean más seguras, dijo White, “pero todavía no vemos que la tecnología cumpla por completo con la promesa. ... Las empresas están hablando de que es una alternativa mucho más segura a la conducción de personas. Si esa es la promesa que están haciendo, entonces tienen que cumplirla.”

Aunque California es el principal campo de pruebas para vehículos autónomos, los reguladores estatales tienen pocas formas de rastrear problemas más allá de los informes ciudadanos - y muchas interacciones no se informan. Eso deja a los funcionarios depender en gran medida de los datos auto-reportados por las empresas, que pueden carecer de detalle.

Los reguladores de California permitieron a Waymo y Cruise expandirse en San Francisco el verano pasado, un momento visto como una victoria para la industria y un paso más hacia la adopción más amplia de la tecnología. Incluso mientras los reguladores federales se endurecen, Cruise está comenzando a devolver su flota a las carreteras de EE.UU. y Waymo ha expandido su servicio de taxi sin conductor en California y Arizona.

Esos movimientos expondrán a más ciclistas a los autos autónomos. Martin, el ciclista de San Francisco, dice que una vez pensó en los vehículos como más predecibles que los conductores humanos. Pero el incidente en el paso de peatones perforó su “idea utópica” de lo que podría ser un futuro gobernado por autos robot.

“Hay esta extraña sensación donde no hay nada que puedas hacer cuando viene directamente hacia ti,” dijo Martin. “No puedes hacer sonar tu campana. No puedes gritarle. Todo lo que puedes hacer es salir del camino rápidamente.”

Un coche autónomo de Waymo golpeó a un ciclista en febrero, causando lesiones no mortales, actualmente investigadas. (Freepik)

Compartiendo las carreteras

Muchos defensores de la seguridad ciclista apoyan la misión de los vehículos autónomos, optimistas de que la tecnología reducirá lesiones y muertes. Rápidamente señalan la carnicería asociada con los coches conducidos por humanos: Hubo 2,520 colisiones en San Francisco que involucraron al menos a un ciclista desde 2017 hasta 2022, según datos estatales analizados por el bufete de abogados local Walkup, Melodia, Kelly & Schoenberger.

En esos accidentes, murieron 10 ciclistas y otros 243 resultaron gravemente heridos, encontró el bufete.

A nivel nacional, 1,105 ciclistas murieron a manos de conductores en 2022, según la NHTSA, la cifra más alta registrada.

Gee Kin Chou, un residente de San Francisco de 73 años que “anda en bicicleta a todas partes”, espera con ansias un futuro con autos autónomos confiables - especialmente a medida que envejece y algún día no podrá subirse a su bicicleta. Para él, los robots son corteses, predecibles y un contraste bienvenido frente a conductores distraídos o ebrios. Pero también ha visto coches autónomos comportarse de manera errática.

En un incidente el pasado verano, que reportó al DMV, un Cruise sin conductor pasó “incómodamente” cerca de él, casi rozando su codo mientras él pasaba en bicicleta por el Jardín Botánico en Golden Gate Park. En un segundo incidente, que no reportó, un Cruise lo cortó a “toda velocidad” mientras esperaba en una intersección.

“Soy un defensor de estas cosas,” dijo en una entrevista. “No espero que sean perfectos, y nunca serán perfectos. Solo quiero que sean mejores.”

Cruise recientemente comenzó a reintegrar sus autos autónomos a las calles de la ciudad, comenzando con conducción autónoma supervisada por humanos en Phoenix y Dallas.

En un comunicado, Cruise dijo que la seguridad alrededor de los ciclistas es fundamental para su misión. La portavoz Hannah Lindow enumeró los protocolos que la compañía desarrolló con la Liga de Ciclistas Americanos. Estos incluyen que los vehículos de Cruise estén programados para desplazarse ligeramente en sus carriles a medida que se acerca un ciclista y “actualizar regularmente” la tecnología de los vehículos para reconocer infraestructuras como carriles bici y zonas de espera para ciclistas.

“La seguridad es el principio definitorio de todo lo que hacemos y sigue guiando nuestro progreso hacia la reanudación de las operaciones sin conductor,” dijo Lindow.

Waymo continúa operando en San Francisco y el mes pasado hizo su servicio de taxi sin conductor disponible para cualquiera que descargue su aplicación. Los coches son una presencia constante en la ciudad, recogiendo y dejando pasajeros como un Uber o un taxi.

Mantener a los ciclistas y peatones seguros es primordial, dijo Anne Dorsey, ingeniera de software en Waymo que supervisa el enfoque de la compañía hacia los usuarios vulnerables de la carretera. “Cualquiera que no esté en una gran caja de metal, es mi trabajo preocuparme por ellos,” dijo Dorsey. Ciclista frecuente, ha pasado toda su vida adulta sin poseer un coche.

La tecnología de Waymo ha sido entrenada en más de 32,186,880 kilómetros de conducción, junto a todo tipo de usuarios de la carretera, desde un grupo de personas con disfraces de dinosaurios hasta alguien haciendo el gusano en una intersección, dijo Dorsey. Sus coches usan múltiples cámaras, radar y un escáner láser para ver lo que está sucediendo en todas las direcciones hasta una distancia de tres campos de fútbol, dijo.

Los coches de Waymo tienen una cúpula sensora en el techo que puede mostrar un mensaje visible desde todas las direcciones alrededor del vehículo. Actualmente muestra un gráfico para informar a otros conductores cuando un coche está deteniéndose para recoger o dejar a un pasajero, pero la compañía está considerando otras formas en que podría usarse para comunicarse con los usuarios humanos de la carretera, dijo Dorsey.

“Como ciclista o peatón, siempre tengo este temor con los conductores humanos de ‘¿Me ve esta persona?’ " Dijo Dorsey, pero no tiene esa preocupación alrededor de los vehículos de Waymo. Los coches están programados para dar a los ciclistas un espacio amplio y pueden reconocer cuando un ciclista es un niño o está montando de manera errática, dijo Dorsey. Los coches advierten a los pasajeros que busquen ciclistas antes de abrir sus puertas, dijo.

Las empresas tecnológicas buscan convencer al público de que sus vehículos son más seguros que los conductores humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustos

A pesar de esas medidas, un coche de Waymo golpeó a un ciclista en febrero, causando lesiones no mortales. El ciclista estaba atravesando una intersección de cuatro vías siguiendo de cerca a un camión cuando el Waymo lo golpeó, dijo la compañía en ese momento. Dorsey declinó comentar sobre el incidente, que aún está bajo investigación por la policía de San Francisco, pero dijo que la compañía estaba aprendiendo de ello.

Mientras tanto, la fracción de quejas al DMV relacionadas con bicicletas demuestra la relación inestable entre los coches autónomos y los ciclistas. En abril de 2023, un Waymo se acercó a un cruce peatonal, confundiendo a un ciclista y provocando que se estrellara y se fracturara el codo, según la queja presentada por el ciclista.

Luego, en agosto, días después de que el estado aprobara una expansión de estos vehículos, un coche de Cruise supuestamente hizo un giro a la derecha cortando el paso a un ciclista. El ciclista intentó detenerse pero luego volcó su bicicleta.

“¡Claramente no reaccionó ni me vio!” decía la queja.

Incluso si se demuestra que los coches autónomos son más seguros que los conductores humanos, deberían recibir un escrutinio adicional y no son la única forma de hacer que las carreteras sean más seguras, dijeron varios ciclistas.

Jane Arc conoce íntimamente los mundos del ciclismo y los coches autónomos. Hoy, se está entrenando para convertirse en triatleta profesional. En 2018 y 2019, trabajó en el equipo de coches autónomos de Uber, desarrollando software para proteger los vehículos contra los hackers. Arc estaba inicialmente emocionada de trabajar en el proyecto, pero luego un coche autónomo de Uber golpeó y mató a Elaine Herzberg mientras empujaba una bicicleta a través de una carretera en Tempe, Arizona. Más tarde, Uber vendió su unidad de conducción autónoma.

“Todos recibimos una llamada de atención de que esto es una cosa real que puede y matará a personas - y ese era el costo de construir este producto,” dijo Arc.

