La fórmula detrás de la medalla de plata británica: cómo Neil Simpson y su guía conquistaron el esquí paralímpico

Juegos Paralímpicos Milán Cortina 2026 - Esquí Alpino Adaptado - Ceremonia de Premiación de la Combinada Alpina Masculina para Discapacitados Visuales - Centro de Esquí Alpino Tofane, Belluno, Italia - 10 de marzo de 2026. Los medallistas de plata Neil Simpson de Gran Bretaña y su guía Rob Poth de Gran Bretaña celebran en el podio tras la victoria en la combinada alpina masculina de eslalon para discapacitados visuales. REUTERS/Stoyan Nenov

Neil Simpson y su guía Robert Poth conquistaron la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Invierno; y lograron la primera presea para Gran Bretaña en la presente edición. Competir en el esquí alpino para atletas con discapacidad visual implica descender las pendientes de las Dolomitas a velocidades de hasta 100 km/h, un reto que exige precisión y una comunicación impecable entre ambos deportistas, según publicó el diario británico The Guardian.

La colaboración entre Simpson y Poth se apoya en un sistema de auriculares Bluetooth a través del cual el guía transmite información en tiempo real sobre cada tramo del recorrido, lo que permite afrontar las curvas y variaciones del terreno con seguridad. De acuerdo con el equipo británico, este mecanismo técnico es fundamental para alcanzar el alto rendimiento en las pruebas.

Simpson, de 23 años, nació con nistagmo, una condición que provoca movimientos oculares involuntarios. Inició su camino en el esquí a los cuatro años en las pistas secas de Aberdeen y luego en Glenshee, antes de debutar en competencias nacionales a los 16.

Su desarrollo estuvo acompañado por su hermano Andrew, quien fue su guía durante muchos años, incluso en los Juegos de Beijing 2022, donde la dupla obtuvo el único oro británico en la categoría super-G para atletas con discapacidad visual. Ambos recibieron la Orden del Imperio Británico ese año, un reconocimiento avalado por la propia monarquía.

Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026 - Esquí Alpino Adaptado - Combinada Alpina Super-G Masculina para Discapacitados Visuales - Centro de Esquí Alpino Tofane, Belluno, Italia - 10 de marzo de 2026. Neil Simpson de Gran Bretaña en acción durante la combinada alpina super-g masculina para discapacitados visuales. REUTERS/Lisi Niesner

La dinámica del equipo cambió cuando Andrew sufrió una fractura que lo dejó fuera de competencia. Fue entonces cuando Robert Poth se sumó como guía principal. En los últimos tres años, Simpson y Poth han trabajado en construir un vínculo de confianza y un lenguaje propio para la competencia.

Simpson explicó al medio británico: “Creo que se trata de adaptarse y de desarrollar la relación con el tiempo. También de ajustar el modo de comunicarnos y ser muy precisos en cómo vamos a operar en carrera”.

Estrategias y comunicación durante la competencia

El funcionamiento técnico de la dupla es meticuloso: Poth actúa como los “ojos” de Simpson, narra el recorrido, las combinaciones y los cambios de terreno a través del sistema Bluetooth. La comunicación es continua; Simpson evalúa la distancia y puede indicar si necesitan acelerar o frenar. Este diálogo constante, perfeccionado en años de entrenamiento, les permite mantener la sincronía y maximizar el rendimiento en las bajadas.

Robert Poth describe su rol como el de “transmitir la mayor cantidad de información posible sobre las combinaciones, los retrasos y el terreno”. Para Simpson, la clave radica en “mantenerse cerca y ajustar la distancia según la situación”. Han desarrollado un lenguaje propio que les permite anticipar los movimientos y corregir errores en tiempo real durante la bajada.

El entorno competitivo de los Juegos Paralímpicos

Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026 - Esquí Alpino Adaptado - Eslalon Combinado Masculino para Discapacitados Visuales - Centro de Esquí Alpino Tofane, Belluno, Italia - 10 de marzo de 2026. Neil Simpson de Gran Bretaña en acción durante el eslalon combinado masculino para discapacitados visuales. REUTERS/Lisi Niesner

ParalympicsGB, la delegación oficial británica en los Juegos Paralímpicos de Invierno, llegó a estos Juegos con expectativas moderadas: el objetivo era alcanzar entre dos y cinco medallas, lejos de las seis obtenidas en Beijing 2022. El nivel de competencia ha crecido notablemente, con récord de atletas y países participantes en Milano Cortina. Rivales como el italiano Giacomo Bertagnolli, ganador del oro en la combinada, y el austríaco Johannes Aigner, vencedor en dos pruebas de discapacidad visual, marcan la pauta en el evento.

El inicio de los Juegos fue desafiante para el equipo británico. Simpson finalizó en cuarta posición tanto en descenso como en super-G, y cedió temporalmente el título logrado en la edición anterior. La dupla recuperó la confianza con un tiempo líder en la sección de eslalon de la combinada, lo que les permitió subir al podio y sumar la medalla de plata para Gran Bretaña.

Perspectivas y emociones de la dupla británica

El eslalon y el eslalon gigante se presentan ahora como las mejores oportunidades de medalla para Simpson y Poth. “La actuación fue muy buena y eso nos da confianza para las próximas carreras”, afirmó Simpson. Ambos consideran que la rivalidad eleva el nivel general. Poth reconoció que, al ganar la medalla de plata, sintió principalmente alivio, impulsado por la responsabilidad de estar a la altura de su compañero: “Conozco el nivel de Neil y lo que merece. Esa es la motivación”.

La dupla británica busca ampliar el palmarés de Gran Bretaña en el esquí paralímpico, respaldados por la fortaleza de su vínculo y el dominio técnico de una disciplina que exige precisión absoluta.