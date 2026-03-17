America Inhouse

“La inteligencia artificial es prioridad institucional”: universidad peruana presenta nueva estrategia de gestión educativa y formación docente

La UCV anunció que aspira a convertirse en la primera casa de estudios del país certificada como Gemini Reference, la tercera en Latinoamérica y la quinta en el mundo

Guardar
La Universidad César Vallejo (UCV)
La Universidad César Vallejo (UCV) anuncia estrategia institucional para integrar la inteligencia artificial (IA) en su modelo educativo y en la gestión universitaria. Foto: Infobae Perú

La Universidad César Vallejo (UCV) ha incorporado la inteligencia artificial (IA) como una prioridad en su estrategia institucional, orientada a transformar tanto el modelo educativo como la gestión universitaria. Así lo señaló Jorge Peralta, director de Innovación Tecnológica de la UCV, quien explicó que la iniciativa busca impactar en estudiantes, docentes y personal administrativo a través de la adopción de herramientas y procesos automatizados.

Fiel a la visión institucional de formar jóvenes emprendedores y con rostro humano, la universidad tiene que vincularse con las herramientas, los métodos y los mecanismos que el mundo está requiriendo. La inteligencia artificial se ha convertido en una prioridad institucional”, sostuvo Peralta. El directivo destacó que la tecnología, y particularmente la IA, es clave para la empleabilidad y la capacidad de los egresados de resolver problemas reales en un entorno laboral cada vez más digitalizado.

Implementación de Gemini Pro y formación docente en inteligencia artificial

Como parte de esta estrategia, la UCV ha iniciado la integración de Gemini Pro, una solución de inteligencia artificial desarrollada por Google. Para ello, la universidad adquirió 1000 licencias que permitirán la incorporación de IA en su ecosistema digital institucional y el trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y personal administrativo.

La nueva estrategia de la UCV contempla la integración de herramientas de IA en tres niveles principales. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, los docentes son capacitados para crear agentes inteligentes que personalicen la educación y brinden recomendaciones específicas a cada estudiante. “El proyecto tiene que ver con que los profesores puedan crear sus propios agentes, una arquitectura que permita a los alumnos entrenarla y recibir personalización en su aprendizaje”, explicó Peralta.

Jorge Peralta, director de Innovación
Jorge Peralta, director de Innovación Tecnológica de la UCV. Foto: Infobae Perú

La implementación incluye la creación del programa IA Faculty, una iniciativa de formación docente que ya ha certificado a un grupo de profesores como formadores y que progresivamente llegará a setecientos docentes y trescientos administrativos en todo el país. “No queremos que los profesores piensen que van a entrar a un taller para solo aprender prompts. Lo que queremos es que creen cuadernos inteligentes y agentes de soporte académico para cada estudiante”, remarcó Peralta.

En el ámbito administrativo, la universidad está formando equipos de “data champions” que utilicen herramientas no-code para automatizar tareas rutinarias como reportes y resúmenes, con el fin de ganar eficiencia y liberar tiempo para actividades estratégicas. Según Peralta, “la IA puede generar un aporte significativo en la reducción de procesos repetitivos, y estamos buscando generar una cultura de transformación alrededor de la tecnología”.

Certificación internacional y medición de impacto en la universidad

A nivel institucional, la UCV aspira a convertirse en la primera universidad peruana certificada como Gemini Reference, la tercera en Latinoamérica y la quinta en el mundo, lo que certificaría internacionalmente su capacidad de innovación tecnológica. El principal indicador para lograr esta certificación, según la universidad, será el uso efectivo de las herramientas de IA, la capacidad instalada en la creación de agentes y la transferencia de conocimiento entre profesores y estudiantes.

Peralta concluyó que el objetivo institucional es “poner a la universidad en el lugar donde queremos que esté; que los profesores y los alumnos utilicen la IA como un copiloto, un acompañante y un buen tutor, que les permita liberar tiempo y potenciar su trabajo en beneficio de toda la comunidad educativa”. La iniciativa, según la UCV, se implementa de manera progresiva y con acceso garantizado a todos los campus y estudiantes a nivel nacional.

Temas Relacionados

Universidad César Vallejointeligencia artificialIAUCV

Últimas Noticias

Primer buque hospital construido en Colombia es asegurado para brindar atención en zonas apartadas

Previsora Seguros anunció que respalda la embarcación mediante una póliza que protege la estructura del buque y cubre los riesgos asociados a su operación

Primer buque hospital construido en

Bienestar emocional en la universidad: estrategias para prevenir ansiedad y estrés entre estudiantes

Cuatro de cada 10 jóvenes presentan dificultades emocionales, según estudio global. En ese contexto, la UCV resalta su iniciativa “Blindaje para el Cora”

Bienestar emocional en la universidad:

“Una beca transforma más de una vida”: 80 jóvenes de todo el Perú inician estudios superiores con apoyo integral

Becas BCP es presentado como el principal programa de responsabilidad social del Banco de Crédito, enfocado en cerrar la brecha de acceso a educación superior de calidad y en lograr cambios a largo plazo en la vida de los estudiantes

“Una beca transforma más de

Carreras semipresenciales: cómo funcionan y cuáles son sus ventajas

La Universidad César Vallejo (UCV) señala que su Pregrado Semipresencial combina tecnología y flexibilidad para atender a estudiantes que trabajan o tienen responsabilidades personales

Carreras semipresenciales: cómo funcionan y

Rectora de universidad peruana figura entre las 12 líderes que impulsan la transformación digital en América Latina

Cristina Saksanian, rectora de la Universidad Continental (UC), figura entre las mujeres referentes en innovación tecnológica y educativa en la región, según publicación colombiana

Rectora de universidad peruana figura
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Experto compartió claves para que

Experto compartió claves para que los niños tengan un desarrollo saludable de su identidad en la era digital

Ignacio Mier descarta “fast track” para aprobar Plan B de Sheinbaum, pero asegura que estará para antes de Semana Santa

Ojo conductores: este gasto se disparó y está haciendo más caro tener carro en Colombia

Gobierno Petro está a meses de presentar una nueva reforma y subir el pago de impuestos, pero auguran que “va a fracasar”

Tras la renuncia del titular de Anses, cuántos funcionarios dejaron sus cargos desde 2023 y cuál es el área con más bajas

INFOBAE AMÉRICA
Irán confirma la muerte de

Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

VÍDEO: Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Rusia reconoce que Ucrania cuadruplicó sus ataques contra la infraestructura energética

Crónica del Costa Adeje Tenerife - Atlético de Madrid: 0-1

La Casa Blanca tacha de "falsos" y "absurdos" los motivos de la dimisión del director Centro de Contraterrorismo

ENTRETENIMIENTO

El detrás de escena de

El detrás de escena de Ted 2: improvisación, humor espontáneo y anécdotas insólitas

Los secretos detrás de Virgin River: paisajes reales, casas históricas y un restaurante junto al río que dan vida a la serie

Elton John respalda a Brooklyn Beckham con una invitación VIP a su fiesta de los Oscar

Adrian Grenier, estrella de ‘El diablo viste a la moda’, puso esta condición para regresar a Hollywood

Miley Cyrus revive las mejores canciones de Hannah Montana en el 20° aniversario de la serie