“La inteligencia artificial es prioridad institucional”: universidad peruana presenta nueva estrategia de gestión educativa y formación docente

La Universidad César Vallejo (UCV) anuncia estrategia institucional para integrar la inteligencia artificial (IA) en su modelo educativo y en la gestión universitaria. Foto: Infobae Perú

La Universidad César Vallejo (UCV) ha incorporado la inteligencia artificial (IA) como una prioridad en su estrategia institucional, orientada a transformar tanto el modelo educativo como la gestión universitaria. Así lo señaló Jorge Peralta, director de Innovación Tecnológica de la UCV, quien explicó que la iniciativa busca impactar en estudiantes, docentes y personal administrativo a través de la adopción de herramientas y procesos automatizados.

“Fiel a la visión institucional de formar jóvenes emprendedores y con rostro humano, la universidad tiene que vincularse con las herramientas, los métodos y los mecanismos que el mundo está requiriendo. La inteligencia artificial se ha convertido en una prioridad institucional”, sostuvo Peralta. El directivo destacó que la tecnología, y particularmente la IA, es clave para la empleabilidad y la capacidad de los egresados de resolver problemas reales en un entorno laboral cada vez más digitalizado.

Implementación de Gemini Pro y formación docente en inteligencia artificial

Como parte de esta estrategia, la UCV ha iniciado la integración de Gemini Pro, una solución de inteligencia artificial desarrollada por Google. Para ello, la universidad adquirió 1000 licencias que permitirán la incorporación de IA en su ecosistema digital institucional y el trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y personal administrativo.

La nueva estrategia de la UCV contempla la integración de herramientas de IA en tres niveles principales. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, los docentes son capacitados para crear agentes inteligentes que personalicen la educación y brinden recomendaciones específicas a cada estudiante. “El proyecto tiene que ver con que los profesores puedan crear sus propios agentes, una arquitectura que permita a los alumnos entrenarla y recibir personalización en su aprendizaje”, explicó Peralta.

Jorge Peralta, director de Innovación Tecnológica de la UCV. Foto: Infobae Perú

La implementación incluye la creación del programa IA Faculty, una iniciativa de formación docente que ya ha certificado a un grupo de profesores como formadores y que progresivamente llegará a setecientos docentes y trescientos administrativos en todo el país. “No queremos que los profesores piensen que van a entrar a un taller para solo aprender prompts. Lo que queremos es que creen cuadernos inteligentes y agentes de soporte académico para cada estudiante”, remarcó Peralta.

En el ámbito administrativo, la universidad está formando equipos de “data champions” que utilicen herramientas no-code para automatizar tareas rutinarias como reportes y resúmenes, con el fin de ganar eficiencia y liberar tiempo para actividades estratégicas. Según Peralta, “la IA puede generar un aporte significativo en la reducción de procesos repetitivos, y estamos buscando generar una cultura de transformación alrededor de la tecnología”.

Certificación internacional y medición de impacto en la universidad

A nivel institucional, la UCV aspira a convertirse en la primera universidad peruana certificada como Gemini Reference, la tercera en Latinoamérica y la quinta en el mundo, lo que certificaría internacionalmente su capacidad de innovación tecnológica. El principal indicador para lograr esta certificación, según la universidad, será el uso efectivo de las herramientas de IA, la capacidad instalada en la creación de agentes y la transferencia de conocimiento entre profesores y estudiantes.

Peralta concluyó que el objetivo institucional es “poner a la universidad en el lugar donde queremos que esté; que los profesores y los alumnos utilicen la IA como un copiloto, un acompañante y un buen tutor, que les permita liberar tiempo y potenciar su trabajo en beneficio de toda la comunidad educativa”. La iniciativa, según la UCV, se implementa de manera progresiva y con acceso garantizado a todos los campus y estudiantes a nivel nacional.