Panamá y Argentina avanzan en hoja de ruta para acuerdo comercial bajo normas del Mercosur

Carlos A. Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, y Juan Manuel Navarro, subsecretario de Política Exterior de Argentina, encabezaron la reunión bilateral en Buenos Aires. Tomada de Cancillería

Panamá y Argentina dieron un paso clave para profundizar su relación económica al acordar avanzar en los términos de referencia que permitirán iniciar conversaciones formales de un acuerdo comercial con el Mercosur, bloque al que Panamá se incorporó como Estado Asociado en 2025.

La decisión se produjo en el marco de la VI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas celebrada en Buenos Aires, donde ambas delegaciones coincidieron en que este proceso podría marcar un punto de inflexión en el intercambio bilateral.

La reunión fue encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos A. Hoyos, y por el subsecretario de Política Exterior de Argentina, Juan Manuel Navarro.

El avance busca reducir barreras, facilitar el comercio y ampliar oportunidades para el sector privado panameño en el Cono Sur.

El interés de Panamá en este acercamiento responde a una estrategia más amplia de integración regional. La adhesión al Mercosur como Estado Asociado abrió la puerta a un mercado ampliado, donde Argentina representa un socio relevante por su tamaño y capacidad productiva.

El inicio de estas conversaciones técnicas permitirá definir las reglas del juego para un eventual acuerdo, incluyendo condiciones arancelarias, acceso a mercados y cooperación económica. Para Panamá, esto implica diversificar destinos de exportación y fortalecer su posición como plataforma logística regional.

La reunión bilateral incluyó temas de seguridad, tecnología, agricultura y cooperación humanitaria. Tomada de Cancillería

Los datos recientes reflejan un movimiento todavía limitado, pero con señales de crecimiento. Entre enero de 2025 y enero de 2026, las exportaciones panameñas hacia Argentina crecieron 51.1% en términos mensuales comparativos, pasando de $31,300 a $47,300. A pesar de este incremento, el intercambio comercial sigue siendo deficitario para Panamá, ya que las importaciones desde Argentina superan los $13 millones mensuales, impulsadas principalmente por camiones, aceite de soja y medicamentos.

El reto, por tanto, no solo es crecer, sino equilibrar la balanza comercial en el mediano plazo.

En cuanto a la oferta exportable, Panamá mantiene una canasta relativamente concentrada. Los poliacetales se posicionan como el principal producto de exportación hacia Argentina, con valores cercanos a los $40,800 a inicios de 2026.

A esto se suman productos químicos y técnicos, así como bienes tradicionales como cacao y tabaco, identificados como oportunidades por el Ministerio de Comercio e Industrias.

La eventual negociación con el Mercosur podría ampliar esta base exportadora, siempre que se logre mejorar la competitividad y el acceso a ese mercado.

Más allá del componente comercial, la reunión bilateral permitió avanzar en otros frentes de cooperación. En materia de seguridad, ambos países coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación frente a amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas, promoviendo además el intercambio de inteligencia y formación policial.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, las exportaciones panameñas hacia Argentina crecieron 51.1% en términos mensuales comparativos. (Cortesía: Autoridad Marítima de Panamá)

Este eje refleja una agenda compartida que va más allá del comercio, incorporando desafíos regionales que requieren respuestas conjuntas.

En el ámbito científico y tecnológico, Argentina presentó sus capacidades en áreas como el desarrollo nuclear aplicado a la salud y la producción de radioisótopos.

Panamá manifestó interés en aprovechar estas experiencias para fortalecer su hub farmacéutico, en línea con su estrategia de convertirse en un centro regional de innovación y servicios de salud.

Este tipo de cooperación apunta a transferir conocimiento y generar valor agregado, más allá de los intercambios comerciales tradicionales.

El sector agropecuario también formó parte de la agenda. Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de reactivar la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, con el objetivo de impulsar la modernización del campo, la transferencia tecnológica y el aumento de la productividad.

Argentina, con amplia experiencia en producción agrícola, se perfila como un aliado clave para Panamá en este proceso, especialmente en un contexto donde la seguridad alimentaria cobra mayor relevancia.

Otro de los puntos abordados fue la seguridad marítima y la gestión de los recursos oceánicos. Se propuso avanzar en un mecanismo bilateral de diálogo sobre políticas oceánicas, enfocado en la lucha contra la pesca ilegal, el monitoreo satelital de flotas y el intercambio de información.

Panamá busca posicionarse como hub logístico y digital para empresas del Cono Sur en la región (Cortesía: Presidencia de la República de Panamá)

Este componente resulta estratégico para Panamá, considerando su posición geográfica y su rol como país marítimo y logístico.

En materia humanitaria, ambas naciones exploraron oportunidades de colaboración con el programa argentino Cascos Blancos. El enfoque incluye asistencia ante emergencias, gestión de riesgos y capacitación técnica, destacando el papel del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá.

Esta plataforma ha ganado relevancia en la región como punto de respuesta ante desastres, lo que abre nuevas posibilidades de cooperación operativa.

El avance hacia un eventual acuerdo con el Mercosur se da en un contexto en el que Panamá busca consolidar su papel como hub regional. En 2025, el país cerró con exportaciones de bienes por $980.1 millones, con un crecimiento interanual de 1.6%, reflejando un desempeño moderado en el comercio global.

La apuesta por acuerdos como el que se negocia con el bloque sur busca precisamente dinamizar ese crecimiento, ampliando mercados y fortaleciendo la inserción internacional de la economía panameña.