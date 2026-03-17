El ranking de los “100 mejores futbolistas de todos los tiempos” que abrió el debate

Pelé, Messi y Maradona integran el podio de la selección. Cristiano Ronaldo recién surge en la quinta ubicación

Por segunda vez en su historia, la revista brasileña Placar se propuso armar un ranking con los 100 mejores futbolistas de la historia. Para eso, realizó una encuesta con 40 periodistas “de la casa y externos, brasileños y extranjeros, hasta llegar a la selección final”. El resultado, como siempre que la pasión por la pelota está en el centro de la escena, abrió el debate y generó polémica.

Según informó Placar, el proceso comenzó con una preselección de 150 nombres realizada por el periodista Rodolfo Rodrigues. “Elaboró una lista amplia con cerca de 150 nombres, recopiló estadísticas y tuvo intensos debates con sus colegas hasta cerrar la lista centenaria”, explicó la revista, que buscó actualizar un trabajo que ya había efectuado hace 27 años.

“La última vez que Placar había realizado una elección de los más grandes había sido en 1999, cuando enumeramos a los 100 Cracks del Siglo", reza su artículo explicativo. Pues bien, las opiniones dieron como resultado que el líder de la lista es Pelé, seguido por Lionel Messi y Diego Maradona en el tercer escalón del podio.

“El Rey lideró incluso entre los 17 votantes extranjeros: fue recordado por todos ellos y recibió ocho menciones como el mejor de todos los tiempos, seguido de Messi (5) y Maradona (3)”, esgrimió la publicación.

“La disputa fue intensa, más equilibrada que nunca, pero, casi 70 años después de que Pelé debutara profesionalmente en Santos, nadie ha sido capaz de superarlo hasta hoy”, concluyó la revista.

En la elección hubo representantes argentinos. Diego Borinsky, biógrafo de Lionel Scaloni y Marcelo Gallardo, y periodista de Cadena 3, puso su voto a Messi como N° 1: “Nunca vi a alguien hacer lo que él hizo con el balón con tanta velocidad, en tan poco espacio y durante tanto tiempo”.

“Brasil fue, por amplísimo margen, el país con más representantes (29), seguido por Italia y Alemania (12 cada uno), Argentina (9), Francia (6), España (5), Países Bajos y Uruguay (4), Hungría e Inglaterra (3) y Portugal (2)”, añadió Placar.

¿Cristiano Ronaldo? Aparece quinto, detrás del trío de punta y del neerlandés Johan Cruyff, y por delante de Ronaldo Nazario, en una puja de alto impacto. “Fueron 192 puntos para CR7 contra 152 del Fenómeno (de acuerdo con la elección de Placar, el primer colocado recibió 10 puntos, el segundo 9, el tercero 8 y así sucesivamente).

Otro argentino es parte del top 20: se trata de Alfredo Di Stéfano, quien surgió en el puesto 11 en la votación. “Pelé solía responder así a quien se atrevía a compararlo con un argentino: ‘Primero ellos tienen que decidir quién es el mejor entre ellos, si Di Stéfano, Sívori, Maradona o Messi, y luego intentar competir conmigo’. Solo que la pelea entre los hermanos parece haberse resuelto y, nos guste o no, el debate dejó de ser una herejía, si es que alguna vez lo fue, después de la Copa de Qatar, cuando Lionel Messi destruyó el único pero de su carrera. Es crack, genio, multirécord... y campeón del mundo. Pelé, Messi, Maradona, Cruyff, Cristiano Ronaldo y otras fieras se sientan en la mesa que les plazca. Ofrezcamos, entonces, una deliciosa charla de bar", invitó al debate la revista. Un debate siempre abierto, que resurge ante la publicación de cada ranking o listado.

Johan Cruyff, con la casaca del Barcelona. El neerlandés relegó a Cristiano Ronaldo (EFE)

EL TOP 20 DEL RANKING DE LA REVISTA PLACAR

1-Pelé (Brasil)

2-Lionel Messi (Argentina)

3-Diego Maradona (Argentina)

4-Johan Cruyff (Países Bajos)

5-Cristiano Ronaldo (Portugal)

6-Ronaldo Nazário (Brasil)

7-Franz Beckenbauer (Alemania)

8-Zinedine Zidane (Francia)

9-Garrincha (Brasil)

10-Ferenc Puskás (Hungría)

11-Alfredo Di Stéfano (Argentina/España)

12-Eusébio (Portugal)

13-Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

14-Michel Platini (Francia)

15-Romário (Brasil)

16-Zico (Brasil)

17-Andrés Iniesta (España)

18-Marco van Basten (Países Bajos)

19-Kylian Mbappé (Francia)

20-Neymar (Brasil)