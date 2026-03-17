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Censura en Rusia: el Kremlin emitió una orden de captura contra el director del portal de noticias independiente ‘Meduza’

Iván Kolpakov fue incluido en la lista de buscados tras años de persecución y bloqueos al medio, declarado “indeseable” por Moscú desde 2023

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Iván Kolpakov, director del
Iván Kolpakov, director del portal de noticias independiente Meduza

El Ministerio del Interior de Rusia emitió este martes una orden de detención contra Iván Kolpakov, director del portal de noticias independiente Meduza, que opera en el exilio tras ser bloqueado en territorio ruso.

El nombre de Kolpakov apareció en la lista oficial de personas buscadas, aunque las autoridades no han precisado públicamente el cargo penal que se le imputa. El periodista ya había sido sancionado el año pasado por su vínculo con una organización oficialmente considerada “indeseable” en Rusia.

Desde 2023, tanto los responsables del portal como sus colaboradores han enfrentado procesos judiciales y penas de prisión en ausencia. En agosto, Kolpakov fue multado por identificarse públicamente como editor en jefe del medio, y las autoridades rusas han endurecido la vigilancia sobre cualquier relación con el sitio.

La persecución se ha extendido a otros miembros del equipo de Meduza. En diciembre, la fundadora y editora Galina Timchenko fue condenada a cinco años de cárcel en rebeldía por dirigir una organización “indeseable”, una decisión judicial que la afecta pese a residir en Letonia desde hace años.

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Iván Kolpakov fue incluido en la lista de buscados tras años de persecución y bloqueos al medio, declarado “indeseable” por Moscú desde 2023

El caso de Timchenko marcó un precedente en la ofensiva destinada a desarticular el trabajo de medios independientes rusos en el extranjero. Días atrás, otro periodista vinculado a la plataforma, Dmitry Kuznets, recibió una condena de dos años y medio de prisión en ausencia por su labor en el mismo portal.

Meduza nació en 2014 en Riga, Letonia, fundado por ex integrantes de Lenta.ru, después de que el endurecimiento del control estatal sobre los medios en Rusia obligara a muchos periodistas a salir del país.

Desde entonces, el portal se consolidó como una de las principales fuentes de información rusa no alineada con Moscú, con millones de lectores dentro y fuera del país. Sin embargo, el acceso a su página web está vetado para los usuarios en Rusia, donde las autoridades han bloqueado todas las vías oficiales para acceder a contenidos independientes.

La legislación sobre organizaciones “indeseables”, en vigor desde 2015, faculta a la Fiscalía General para declarar ilegal cualquier entidad extranjera o internacional que considere una amenaza para la seguridad nacional, la defensa o el orden constitucional.

La fundadora y editora Galina
La fundadora y editora Galina Timchenko fue condenada a cinco años de cárcel (REUTERS/Tatyana Makeyeva/Archivo)

Esta calificación implica la prohibición absoluta de actividades dentro de Rusia, la confiscación de activos y la persecución judicial para quienes colaboren, incluso desde el extranjero. La simple participación en el trabajo de tales organizaciones puede ser castigada con hasta cuatro años de cárcel, mientras que la financiación o donaciones pueden suponer hasta cinco años de prisión.

La represión contra Meduza se inscribe en un contexto de censura y cierre de espacios para el periodismo independiente en Rusia, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania y la intensificación de las restricciones a la prensa.

El Kremlin ha utilizado la categoría de “indeseable” como herramienta para silenciar voces opositoras y restringir el flujo de información alternativa dentro del país. En los últimos cuatro años, casi todos los medios independientes han sido clausurados o forzados al exilio, aunque algunos, como Meduza, logran mantener su labor informativa desde el extranjero.

La ley rusa prohíbe a los ciudadanos cualquier tipo de colaboración con entidades consideradas “indeseables”, incluso si residen fuera del país. Esta restricción afecta tanto a periodistas como a lectores y donantes, que pueden enfrentar procesos penales simplemente por interactuar con estos portales o contribuir a su sostenimiento económico.

Censura en Rusia: el Kremlin
Censura en Rusia: el Kremlin emitió una orden de captura contra el director del portal de noticias independiente Meduza

El riesgo legal ha obligado a muchos profesionales de la información a abandonar Rusia y continuar su trabajo desde otras jurisdicciones donde cuentan con mayores garantías de libertad de prensa.

(Con información de EFE)

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