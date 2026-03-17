¿Reconciliación? María Susini acompañó a Facundo Arana en uno de sus shows de saxo: las imágenes

María Susini reapareció junto a Facundo Arana en su recital de saxo en Mar del Plata y reavivó rumores de reconciliación

Un nuevo episodio en la historia de Facundo Arana y María Susini volvió a encender las especulaciones. Luego de la confirmación de su separación y en medio de una etapa en la que ambos habían optado por el bajo perfil, una serie de imágenes tomadas en Mar del Plata reavivó los rumores de acercamiento entre ellos. Todo ocurrió el viernes pasado, cuando el actor se presentó con su banda en un reconocido bar de la ciudad balnearia y, entre el público, una presencia no pasó inadvertida: la de la modelo, que siguió atentamente el show desde muy cerca del escenario.

Las fotos, difundidas por el periodista Fede Flowers, muestran a María Susini en el lugar donde se desarrolló el recital íntimo de Arana. En una de las postales se la ve sentada, observando la performance del actor mientras él toca el saxo sobre el escenario. En otra imagen aparece ya más cerca del clima distendido del evento, acompañada por otras personas y con el gesto concentrado en lo que sucede frente a ella. Fue suficiente para que las versiones comenzaran a circular a gran velocidad: después de meses de distancia y silencio, la expareja volvía a quedar en el centro de la escena por un encuentro que, para muchos, no tendría nada de casual.

Las fotos difundidas muestran a la modelo observando de cerca el show de Facundo Arana, avivando especulaciones sobre su vínculo actual

Pero la historia no terminó con el recital. Según trascendió, una vez finalizada la presentación musical, Arana y Susini habrían compartido una cena junto a un grupo de amigos en el mismo lugar. Ese dato terminó de alimentar las sospechas sobre una posible reconciliación, o al menos sobre un acercamiento mucho más concreto del que hasta ahora había salido a la luz.

La escena tiene un peso especial porque llega después de un período en el que María había comenzado a mostrarse en redes sociales desde otro lugar, más conectada con la introspección, la naturaleza y los animales. Tras la separación de Facundo Arana, la modelo evitó pronunciamientos rimbombantes y eligió expresarse con imágenes y mensajes sutiles, siempre lejos del escándalo. En febrero, en pleno Día de los Enamorados, sorprendió con publicaciones de fuerte carga simbólica, en las que aparecía con un caballo blanco sobre la arena y dejaba frases que muchos interpretaron como parte de una nueva etapa personal.

La expareja compartió una cena con amigos tras la presentación musical, aumentando las sospechas de un acercamiento sentimental

“Rodeada de animales, así es como se pasa un buen día”, escribió entonces, en una de las publicaciones más comentadas de ese período. Las fotos la mostraban descalza, con un vestido blanco y en contacto pleno con el animal, en una escena de calma que contrastaba con el revuelo mediático que había generado la ruptura. En otros posteos se animó a realizar destrezas ecuestres y dejó ver una faceta enfocada en la conexión con el cuerpo, la serenidad y una búsqueda de equilibrio lejos del ruido de la exposición.

Ese perfil, sin embargo, nunca terminó de despegarse del todo de la historia compartida con Arana. La relación entre ambos siempre despertó interés entre sus seguidores y en el ambiente artístico, no solo por el tiempo que estuvieron juntos, sino también por la familia que construyeron y por la manera discreta en la que llevaron adelante su vida durante años. Por eso, cualquier gesto, coincidencia o reencuentro inevitablemente alimenta todo tipo de lecturas.

En ese contexto, la aparición de Susini en el show de saxo de Arana tiene un valor especial. No se trató de un evento masivo ni de una actividad institucional donde pudiera argumentarse una coincidencia casual. Fue una presentación íntima, en un bar, en un ámbito más reducido y personal. Que ella estuviera allí, siguiendo de cerca el recital, bastó para que la pregunta empezara a instalarse: ¿están intentando darse una nueva oportunidad?