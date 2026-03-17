Zelensky y Starmer reclaman que la guerra con Irán no desvíe el apoyo occidental a Ucrania

El primer ministro británico, Keir Starmer, estrecha la mano del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el número 10 de Downing Street, en Londres, Reino Unido, el 17 de marzo de 2026 REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky y el primer ministro británico Keir Starmer se reunieron el martes en Downing Street con un mensaje común y urgente: el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán no puede convertirse en una cortina que oculte la guerra en Ucrania ni en un pretexto para aliviar la presión sobre Rusia. “

“Creo que es muy importante que seamos claros en que el foco debe permanecer en Ucrania”, declaró Starmer. “No podemos perder de vista lo que ocurre allí y la necesidad de nuestro apoyo”, añadió, según AFP.

La visita incluyó una audiencia con el rey Carlos III en el palacio de Buckingham y una sesión tripartita con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que los tres líderes examinaron la situación en el frente, la seguridad energética ucraniana y los avances hacia una coalición de países dispuestos a garantizar un eventual alto el fuego.

La preocupación tiene fundamento concreto. La administración Trump emitió el 13 de marzo una licencia temporal de 30 días para permitir la compra de crudo ruso varado en el mar, medida adoptada para aliviar la crisis energética desatada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz desde los ataques sobre Irán del 28 de febrero. Starmer advirtió que Putin no puede beneficiarse del conflicto “ni por el precio del petróleo ni por el levantamiento de sanciones”, según AP.

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúnen en el número 10 de Downing Street en Londres, Reino Unido, el 17 de marzo de 2026 REUTERS/Isabel Infantes

Zelensky estimó que esa exención podría aportar a Rusia unos 10.000 millones de dólares adicionales. El centro de análisis CREA calculó que los ingresos rusos por hidrocarburos superaron en un 14% a los de febrero, hasta 588 millones de dólares diarios.

El vínculo entre los dos conflictos no es solo económico. Fuentes de inteligencia occidental citadas por AP confirmaron que Rusia proporciona a Irán información sobre posiciones de fuerzas estadounidenses en la región y que ambos países comparten tecnología y tácticas de drones. Ante el Parlamento británico, Zelenski lo resumió en términos rotundos: “Los regímenes de Rusia e Irán son hermanos en el odio, y por eso son hermanos en las armas.”

El acuerdo suscrito en Downing Street combina la experiencia ucraniana en guerra de drones con la base industrial británica para la fabricación conjunta de sistemas no tripulados, e incluye la creación de un Centro de Excelencia en inteligencia artificial dentro del Ministerio de Defensa ucraniano, financiado con 500.000 libras esterlinas por Londres. Trump rechazó la oferta de Zelensky de colaborar en la defensa antidrones en el Golfo Pérsico, pese a que Kiev posee tecnología probada que los aliados regionales de Washington reclaman con urgencia.

Un buque petrolero en el Complejo Sheskharis, en Novorossiysk, Rusia, el 11 de octubre del 2022 (Foto AP)

Los analistas son contundentes. Ed Arnold, del Real Instituto de Servicios Unidos de Londres, calificó a Ucrania de “el perdedor definitivo” del conflicto con Irán: la guerra consume reservas de misiles antiaéreos estadounidenses que Kiev necesita y desvía la atención de Washington de las negociaciones con Moscú, suspendidas desde el inicio de las operaciones en Medio Oriente. Alexander Stubb, presidente de Finlandia, fue directo: “La economía rusa estaba yendo muy mal hace un par de semanas. Ahora está rebotando”.

En el frente, el Ministerio de Defensa ruso informó de que sus sistemas interceptaron 206 drones ucranianos durante la noche del lunes, 40 con destino a Moscú. La Fuerza Aérea ucraniana reportó que Rusia lanzó 178 drones de largo alcance, 154 neutralizados y 22 sobre sus objetivos. En Zaporiyia, un ataque dañó una terminal de Nova Poshta y dejó ocho heridos.

Tras Londres, Zelensky viajará el miércoles a Madrid para reunirse con Pedro Sánchez antes del Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo en Bruselas. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió que Ucrania “sigue siendo la principal prioridad de seguridad de Europa” y que la atención a Kiev “no se dejará apagar”.