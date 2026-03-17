Evangelina Anderson contó el motivo de su antigua pelea con Wanda Nara: "No se va a fijar en esa clase de chicas"

Evangelina Anderson le contó a Martín Cirio cuál fue el origen de su pelea con Wanda Nara

Durante una charla en pijama con Martín Cirio en el ciclo “A la cama con Martina”, Evangelina Anderson compartió el origen de su antigui distanciamiento con Wanda Nara. Su testimonio incluyó confesiones directas y anécdotas nunca antes contadas.

Durante más de una década, Evangelina y Wanda estuvieron peleadas debido a celos, rumores sobre Maxi López y la fuerte exposición mediática. El vínculo se restableció por la amistad de sus hijas, la convivencia en el mismo edificio y experiencias compartidas en MasterChef Celebrity. Hoy mantienen una relación cercana, dejando atrás rencores del pasado.

La pelea surgió, según Eva Anderson, porque, previo a que Nara conociera a Maxi López, la exbailarina de Pasión de Sábado coincidió con el futbolista en una discoteca. “Antes de que Wanda conozca a Maxi, lo conozco yo en Ink”, relató Anderson. Contó, además, y poniendo énfasis al final de la frase: “Fui a bailar y Maxi me vino a hablar, pero no pasó nada”.

Según Anderson,la revista Paparazzi publicó una nota poco después, mencionándola como “la soltera más codiciada”, donde también figuraba López. Agregó: “Salió Maxi, pero ya estaba con Wanda cuando salió esa revista. Entonces, ella pegó el grito en el cielo como diciendo: ‘Ah, ¿viste? Lo pateó ella y vino conmigo, mirá cómo me está haciendo quedar’”. Recordó, en tono distendido, que “salió una nota que decía: ‘No, no fue así’. Y me tiraron m..., viste, como diciendo ‘No se va a fijar en esa clase de chicas’”. Entre risas, Anderson se llevó el dedo índice a la boca y resumió: “Hermana, estamos las dos así en la tapa de la revista juntas”.

La aparición de Anderson en pijama junto a Cirio en las calles de Buenos Aires como un anticipo a esta nota se viralizó rápidamente. Las imágenes aumentaron el interés sobre la entrevista y reavivaron rumores sobre la relación entre ambas celebridades.

Eva Anderson en pijama durante la conversación con Martín Cirio

El verdadero origen de la pelea

Es cierto que la rivalidad entre Evangelina Anderson y Wanda Nara se gestó en el ambiente del espectáculo tras ese acercamiento inicial de López a Anderson. La difusión mediática de este episodio, sumada a acusaciones y rumores, intensificó la tensión entre ambas figuras.

El periodista Ángel de Brito, en el contexto del Wanda Gate, mencionó: “Evangelina y Wanda se odiaban por Maxi López, que se la quería levantar, primero a Evangelina. Una vez le mandó un anillo de Bulgari a Evangelina, intentaba todo el tiempo. Bueno, creo que no lo consiguió. Creo que no estuvieron. Y después todo eso se trasladó al Bailando”.

La situación se intensificó cuando Anderson fue elegida por la revista Sport de España como la mujer más bella vinculada al fútbol, consagrándose ganadora del “Balón Rosa” en el año 2012. La relación entre Anderson y Nara se tornó una de las enemistades más notorias del espectáculo argentino.

Pero además, durante años, su vínculo se presentó como familiar, como el de primas en entrevistas. “Yo no sé mucho cómo es este tema de nuestro parentesco. Mi papá es tío de Eva, pero ella te lo puede explicar mejor…”, contó primero Wanda. Evangelina, más adelante, sumó detalles: “El tío de Wanda es el marido de mi tía Mónica, hermana de mi mamá”. El descubrimiento surgió casi de casualidad, charlando en los pasillos de Ideas del Sur durante el Bailando. A la tía de Evangelina le llamó la atención el apellido de esa chica que empezaba a sonar fuerte en los medios. “Mi marido es Nara, como Wanda Nara”, le comentó. “¡Fue algo así como Gente que busca gente! Nos pusimos muy felices. Y ahora que somos primas, vamos a pasar Navidad juntitas”, cerró entre risas Evangelina en aquel entonces.

El conflicto, sin embargo, se consolidó durante 15 años. Se vivieron episodios de distanciamiento, declaraciones cruzadas y referencias en distintos programas televisivos.

Eva Anderson con Maxi López y Valu Cervantes

Años de enfrentamientos

Las diferencias trascendieron lo personal y se trasladaron a las redes sociales y los programas de televisión. En Intrusos, Anderson expresó que los rumores y comentarios sobre sus hijos le resultaron particularmente dolorosos: “Lo que más me duele es que por ahí se metan con mis hijos. Y me puedo aguantar cualquier cosa, pero ya que hablen de los chicos, me da ganas de clavar un cuchillito”.

Las acusaciones derivaron en momentos de controversia pública. “Jamás diría una cosa así, ni de los hijos de ella ni de nadie podría decir algo así. Es algo horrible y tocó un tema tremendo”, replicó Nara en defensa propia durante su intervención en el mismo ciclo.

El medio también destacó cómo la hostilidad se intensificó en las redes sociales, especialmente en Twitter. Los cruces y comentarios indirectos se multiplicaron durante certámenes televisivos como el Bailando, situación que mantuvo vigente la enemistad en la escena pública.

Anderson explicó: “Yo nunca tuiteo nada porque no me gusta, la paso mal cuando peleo. Yo soy muy sensible”, marcando el impacto emocional de la exposición.

El abrazo de Wanda Nara y Evangelina Anderson, que superaron su antigua enemistad

Así fue la reconciliación entre Evangelina y Wanda

Con el tiempo, la vida de ambas cambió y los vínculos familiares jugaron un papel central en su reencuentro. La convivencia en el edificio Chateau Libertador, en el barrio de Núñez, y la amistad entre sus hijas fueron determinantes para reanudar el diálogo. Los hijos mayores, Valentino López y Bastian Demichelis, también comparten actividades en River Plate y proyectos empresariales.

La participación conjunta en MasterChef Celebrity resultó decisiva. Durante la eliminación de Anderson en 2024, Nara fue enfática al expresar en pantalla que el programa las había acercado tras muchos años de distanciamiento. La emoción del momento reflejó la superación de viejos conflictos.

Actualmente, el vínculo se desarrolla en un ámbito cotidiano y familiar. El “chat de mamis” y las reuniones de consorcio sustituyeron el foco mediático, consolidando una relación saludable sustentada en el afecto y el acompañamiento de sus hijos.

Después de años marcados por la rivalidad y los rumores, Evangelina Anderson y Wanda Nara lograron dejar atrás las confrontaciones. Hoy su vínculo se caracteriza por la cercanía diaria y la colaboración, evidenciando que ambas supieron transformar el pasado en una etapa de nuevas oportunidades.