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Santiago del Moro reveló el sorprendente beneficio que tendrá el líder de Gran Hermano: “El resto mira”

El conductor compartió en sus historias de Instagram la jugada que podrá hacer un participante y que cambiará el equilibrio de la casa

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La casa de Gran Hermano
La casa de Gran Hermano enfrenta una nueva crisis tras las polémicas declaraciones de Cinzia Francischiello y la reacción de la producción (Captura de video)

Tras los polémicos comentarios de Cinzia Francischiello, la expulsión de Carmiña Masi y la eliminación de Nick Sícaro, la casa de Gran Hermano (Telefe) vive momentos de tensión. Como si fuera poco, en este contexto, este martes, Santiago del Moro reveló el impactante beneficio que obtendrá el líder y cómo afectará al futuro del reality.

“Hoy, 22.30, el líder fulmina y debe elegir solamente 12 para nominar mañana en el confesionario. El resto mira”, escribió el conductor, demostrando el poder que obtendrá un jugador y cómo podrá manipular e incidir en la conformación de la placa. La última en ocupar este rol fue Lola Tomaszeusky. La joven logró este beneficio el martes pasado en un concurso de preguntas y respuestas sobre los 25 años de Gran Hermano. El juego, con formato de opción múltiple y solo una oportunidad, le permitió a la competidora superar a Brian Sarmiento, Catalina “Titi” Tcherkaski, Jenny Mavinga y Franco Zunino y obtuvo el liderazgo.

El liderazgo en Gran Hermano
El liderazgo en Gran Hermano cambia de reglas: sólo 12 participantes serán nominados tras la decisión fulminante del líder

Una semana atrás, el primer participante en convertirse en líder fue Franco Poggio. El joven lo logró tras una prueba particular que no tuvo ni destreza física ni preguntas de conocimiento, sino que estuvo completamente dominada por el azar. La competencia para definir al líder se llevó adelante mediante un desafío de intuición que incluyó globos con nombres en su interior. Cada participante debía pasar al frente y pinchar uno de esos globos. El nombre que aparecía quedaba automáticamente eliminado de la posibilidad de ganar el liderazgo. De esta manera, uno a uno los jugadores fueron quedando fuera de carrera hasta que solo quedaron dos nombres en juego.

Tras la eliminación de Gabriel Lucero, Tomás Riguera y Carla “Carlota” Bigliani y la expulsión de Carmiña Masi por comentarios racistas, la participante que está en el ojo de la tormenta es Cinzia Francischiello. En los últimos días, la joven se vio en el centro de la polémica luego de que LAM (América TV), mostrara un video en el que ella y Solange Abraham hablaban en la cocina. La venezolana pronunció: “Esclava inmunda”, aludiendo a otra persona del reality. Solange la observó, sonrió y continuó con la tarea, restando importancia al comentario. El contexto resultó especialmente delicado tras la reciente sanción a Carmiña.

Carmiña Masi fue expulsada de
Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano por comentarios racistas, intensificando el debate sobre discriminación en el reality de Telefe (Captura de video )

La producción interrumpió abruptamente la transmisión en vivo para contener el escándalo y evaluar los pasos a seguir ante el nuevo incidente. La situación reabrió el debate sobre el ambiente dentro del programa, la comprensión de límites por parte de los participantes y la responsabilidad de la producción frente a conductas que atentan contra la convivencia y el respeto.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato, con numerosos usuarios reclamando una sanción equivalente a la aplicada la semana anterior: “Tendría que tener la misma vara de sanción que la anterior”, “¿No aprendieron?”, “Una cosa es que hagan chistes entre ellas y otra es que hagan chistes de otra persona sin que esté presente”, “Yo creo que es burlarse de los que están siempre en la cocina, tendríamos que sacarla, estaría bueno así aprenden”. La audiencia, por su parte, insiste en exigir coherencia y medidas contundentes ante episodios de discriminación y violencia verbal.

La situación quedó en el ojo de la tormenta luego de que, en la expulsión de Carmiña, Gran Hermano dejara una definición clara sobre el espíritu del programa y los límites que no está dispuesto a tolerar: “Yo no soy un educador ni quiero impartir lecciones a nadie. Cada uno trajo desde afuera su educación. No vengo a educar, pero acá mando yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro. En el mundo el racismo sigue existiendo. En el mundo se mira al otro como un enemigo, con desprecio. En mi casa quiero que se dé un mensaje superador, con el respeto y la inclusión. Hay límites que no deben ser traspasados”.

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