¿Por qué es tan difícil que los asistentes a la Gala del Met se vistan de acuerdo con la temática?

La Gala del Met celebra su edición anual bajo el intrigante tema "El jardín del tiempo". (Larry Busacca/Getty Images)

Desde hace casi dos décadas, la gala benéfica anual del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art se celebra el primer lunes de mayo.

“Las famosas se equivocaron en el tema más fácil de la historia”, declaró la crítica cultural Mina Le tras la edición “In America” de 2022 del evento (código de vestimenta: “glamour dorado, corbata blanca”); otros observadores se quejaron de cómo muchos invitados se tomaron “dorado” al pie de la letra y acudieron vestidos de oro reluciente en lugar de atuendos inspirados en la Edad Dorada.

Después del evento temático “camp” de 2019, Rebecca Jennings, de Vox, escribió que el tema del año era especialmente difícil de vestir: “Por el sólo hecho de intentar un look camp puro, ya has fracasado en ello -sobre todo si has tenido éxito”.

Cada año, la Gala del Met celebra la inauguración de una exposición con su tema correspondiente; por ejemplo, la del año pasado, dedicada a Karl Lagerfeld, celebró la inauguración de una exposición de Lagerfeld. La de este año se titula “Bellas durmientes: Reawakening Fashion”, mientras que el código de vestimenta de la gala -que, como ha subrayado Vogue este año, puede diferir del tema de la exposición- es “El jardín del tiempo”.

Críticos apuntan a la interpretación literal del tema "glamour dorado" por parte de los invitados. (EFE/Justin Lane)

La exposición se anunció en noviembre del año pasado, y el evento recibió un suplemento de lectura, unos meses más tarde. En febrero, Vogue aclaró que el tema de la gala sería “El jardín del tiempo” -inspirado en un relato corto de J.G. Ballard de 1962 sobre las consecuencias de intentar conservar permanentemente los dones fugaces de la naturaleza- y que la exposición se centraría en “prendas y moda tan frágiles que nunca podrán volver a llevarse -y son, por tanto, bellezas durmientes...”.

El paso del tiempo y sus innumerables víctimas: un tema clásico para una fiesta de disfraces, ¿verdad?

Como sabe cualquiera que haya prestado una atención siquiera pasiva a la Gala del Met de los últimos años, algunos temas dan lugar a participaciones deslumbrantes y memorablemente cohesionadas: la de 2018, “Cuerpos celestiales: La moda y la imaginación católica” de 2018 me viene a la mente.

Otras invitan a una interpretación más amplia, y otras son ignoradas por los asistentes: la edición de 2016 de “Manus x Machina: La moda en la era de la tecnología” de 2016, a pesar de ser una exposición que mostraba la cooperación entre el ser humano y la máquina en la elaboración de la alta costura, dio lugar principalmente a conjuntos metálicos y plateados, y la Gala Met de 2021 (tema de la exposición y de la gala: “En América: un léxico de la moda”) fue un evento en el que todo estaba permitido.

Sin embargo, para las celebridades y sus estilistas, cada tipo de tema -desde los hiperespecíficos a los abiertos a la interpretación, pasando por los ambiguos- presenta sus propios retos.

La exposición de este año en el Met, "Bellas durmientes", presenta moda intemporal y delicada. (Archivo)

Históricamente, los temas de la Gala del Met no solían significar gran cosa. En 1998, por ejemplo, el tema era El cubismo en la moda, pero las fotos no lo decían. “A lo mejor te ponías un vestido con unos pendientes especiales”, dice Brian Meller, estilista neoyorquino representado por Wall Group y veterano de la Gala del Met. “Y ahora, llevar un vestido normal sería, como, el mayor error que podrías cometer”.

Un catalizador obvio de esta transformación es la respuesta instantánea y global que permiten las redes sociales. Antes, “el tema era para divertirse. Ahora el tema se ha convertido en algo muy serio, porque salirse del tema no está bien”, dice Meller riendo. Lo cual no hace sino aumentar las apuestas cuando un tema es, como el de este año, algo vago y cerebral: “Tienes a miles de personas que van a dar su opinión sobre si estaba o no dentro del tema”.

El año pasado, por el contrario, el tema de la Gala del Met fue “Karl Lagerfeld: Una línea de belleza”, en homenaje al legendario (y controvertido) diseñador fallecido en 2019. “Cuando se trata de algo como Karl Lagerfeld, Vogue realmente no tiene que publicar mucho más o darnos mucha más información para que comencemos a hacer una lluvia de ideas”, dice Meller, quien vistió a la actriz Lea Michele para los eventos de 2023 y 2024.

Sarah Slutsky, una estilista neoyorquina con más de una década de experiencia vistiendo a los asistentes a la Gala del Met, está de acuerdo. “La del año pasado fue una de las más literales”, afirma.

Los temas difíciles de interpretar ofrecen un reto creativo para las celebridades y sus estilistas. (Archivo)

Cuando un tema o un código de vestimenta es sencillo, dice Meller, los estilistas esperan ver algunas ideas y motivos coincidentes entre los conjuntos de sus clientes y los de los demás asistentes. Pero cuando hay un abanico más amplio de interpretaciones viables, “tienes que pensar: ‘¿Qué van a hacer los demás? ¿Y cómo lo haces diferente, pero sin alejarte demasiado?”, dice Meller. “Porque aunque sientas que tienes una referencia realmente específica al tema, si eres el único que se ha vestido así, la mayoría de la gente se va a preguntar: ‘¿Por qué te has vestido así?’”.

Georgia Medley, la estilista londinense que vistió a la actriz de “I May Destroy You” y “Black Panther: Wakanda Forever”, Michaela Coel, copresentó la Gala del Met del año pasado. Pero como espectadora, sintió una especie de terror divertido al enterarse de que la exposición se titulaba “Bellas durmientes”, mientras que el tema oficial de la gala era “El jardín del tiempo”.

“Sólo pensaba, oh no - imagínese si lo entendiera al revés”, dice Medley riendo. Dicho esto, Medley señala que Wintour y su equipo de Vogue se ponen a disposición de los invitados y sus estilistas como recurso entre bastidores durante la temporada de planificación, incluso para responder a preguntas sobre el tema. Todo es, como dice Medley, “bastante estratégico”.

Aun así, quienes lo vean desde casa deberían entenderlo antes de tuitear: No todas las celebridades, ni sus estilistas, tienen el control total sobre lo que llevan puesto. Como explica Slutsky, entre cuyas clientas de la Gala del Met figuran Rachel Zegler, Renée Elise Goldsberry y Cynthia Erivo, “depende mucho: ¿Va tu clienta como invitada de un diseñador o una marca? ¿O va como invitada de Vogue, o asiste sin estar vinculada a un diseñador?”.

Cada edición de la Gala Met es una oportunidad única para que los invitados narran historias a través de su vestimenta. (Archivo)

En otras palabras, una asociación con un diseñador o una casa de moda podría determinar a qué archivos o looks de pasarela recientes podría tener acceso una celebridad. O, en el caso de un diseño personalizado, con qué vocabulario visual concreto se interpretará el tema. Algunos se prestarán fácilmente a un tema determinado. Otros, inevitablemente, no. Dicho esto, es preferible un tema más suelto a uno de alto concepto.

Meller también habló claro: Un tema tan amorfo como el de este año podría ser más divertido para los observadores externos que incluso el homenaje a Lagerfeld del año pasado, tan fácil de entender. “Había mucho blanco y negro. Era precioso y quedó muy bien”, afirma.

Pero el tema de este año -que podría producir una lustrosa colección de lo que Vogue describe como florales “melancólicos”- “creo que será más divertido”, dijo. “No es sólo poner a tu clienta en un vestido”, dice Medley. “Estás contando una historia en ese momento”.

(c) 2024 , The Washington Post