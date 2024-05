Cómo hacer la transición al dormitorio de un niño mayor sin dramas

Es vital negociar la transformación de la habitación infantil mientras se respetan los sentimientos y la independencia del hijo adulto. (Getty Images)

Cuando Lizzie Haney regresó a casa de sus padres cerca de Grand Rapids, Michigan, para sus primeras vacaciones de Navidad de la universidad en Chicago, descubrió dos cambios en su habitación.

El primero -la “adultización” del espacio por parte de su madre, que quitó los pósters antiguos y añadió ropa de cama y decoración nuevas y más sofisticadas- le pareció un gesto cariñoso, un guiño a los gustos maduros de Lizzie. El otro parecía un ataque personal.

Su padre “había puesto algunos de sus trajes y cosas en su armario”, dice la madre de Haney, Dana Hoebeke. “Estaba vacío. Se lo había llevado todo. Pero se había traído ropa a casa, obviamente, así que volvió a salir y dijo: ‘¿Qué hacen esas cosas en mi armario? Sácalo de aquí’”.

Haney, autoproclamada ordenada, tuvo un primer semestre duro viviendo con dos compañeras de piso poco ordenadas. Así que incluso esta apropiación práctica de su armario, normalmente ordenado, le irritó. “Al volver a casa... la primera vez me puse nerviosa”, dice Haney, de 24 años, que añade que su reacción podría haber sido más moderada si sus padres le hubieran avisado. “La transparencia habría estado bien”.

Una discusión sobre reorganizar el espacio podría mejorar la relación entre padres e hijos adultos. (Getty Images/iStockphoto)

Hablar sobre los cambios previstos en la habitación de la infancia puede evitar herir sentimientos. Pero los terapeutas dicen que este tipo de colaboración también puede servir para ayudar a padres e hijos adultos en la transición a una nueva fase de su relación, marcadamente diferente.

Las ventajas de trabajar juntos

“Cuando los hijos se convierten en adultos jóvenes, ambas partes deben negociar una nueva versión de su relación paterno-filial”, afirma Nanette Freedland, terapeuta familiar de la bahía de San Francisco que asesora regularmente a nidos vacíos.

En concreto, los hijos adultos jóvenes están experimentando una fase posterior a la adolescencia que los psicólogos denominan “individuación”, en la que se establecen como entidades separadas e independientes. Los padres dejan de ser la principal autoridad en la vida del hijo y el joven adulto pasa a ser responsable de la mayoría, o de la totalidad, de sus propias decisiones.

En este momento, incluir a un hijo adulto en la conversación sobre cómo reutilizar su habitación (o incluso una parte de ella) puede allanar el camino para este cambio, porque demuestra respeto por él como adulto maduro. “Es casi una representación de lo que queremos hacer en nuestras relaciones adultas, que es hablar de expectativas y deseos”, dice Tracy Dalgleish, terapeuta familiar de Ottawa y autora del libro “Yo no firmé para esto”.

Trabajar juntos en la remodelación de la habitación refleja el respeto y fomenta la independencia de los hijos. (Archivo)

Invitar al joven adulto a dar su opinión reafirma su nuevo papel dentro de la familia, de modo que tanto el niño como los padres pueden cambiar de marcha y entablar una relación más parecida a la de los iguales. Además, las conversaciones sobre una habitación de la infancia pueden servir de puerta de entrada a temas más difíciles, como si los padres planean reducir el tamaño de la casa y venderla, o qué harían si el hijo mayor tuviera que volver inesperadamente. “Es un tema de conversación maravilloso”, dice Freedland.

Cómo hacer la transición

Los padres deben abordar las conversaciones sobre el dormitorio infantil con delicadeza, pero también con la vista puesta en la resolución de problemas, dice la terapeuta y diseñadora de interiores Anita Yokota, autora del libro “Home Therapy”. Sugiere frases como: “Se trata de negociar el espacio y hacer hincapié en que: ‘No te estamos echando, sino que estamos haciendo una transición en el espacio, ya que ahora hay una nueva estación en nuestra familia’”.

Dos posibles puntos de entrada para la colaboración son:

Comprar una cama nueva. Es probable que tu hijo mayor siga durmiendo en su antigua habitación cuando vuelva de visita, así que es una buena forma de darle voz y voto sobre su comodidad. Yokota sugiere considerar una cama Murphy, que vuelve a estar de moda, gracias a la flexibilidad que proporciona. “Cuando el propietario necesite que alguien duerma en la habitación, puede bajar la cama y seguir teniendo estilo”.

Elegir un nuevo color de pintura. Aunque es probable que padres e hijos adultos no estén de acuerdo en todos los detalles del diseño, elegir un color de pintura puede ser una forma divertida y sencilla de dar un paso hacia la renovación de una habitación. Empiece hablando de sus colores favoritos y de los estados de ánimo que evocan las distintas tonalidades, luego coja algunas muestras y vea a dónde lleva la conversación.

Las conversaciones sobre cambios en la habitación pueden abrir diálogos sobre temas más amplios en la familia. (Getty Images/iStockphoto)

Cuando un hijo adulto se resiste al cambio

En ocasiones, los padres se sorprenden cuando su hijo adulto les dice: ‘No puedes tocar nada en esa habitación. Todo lo que hay ahí es sagrado’”, dice Freedland, quien señala que esto puede indicar que el hijo se siente inseguro sobre su nueva etapa en la vida. “Da mucho miedo irse de casa y cortar lazos”.

Si esto ocurre, Freedland aconseja hacer una pausa en la conversación de la habitación. “Los padres deben tomarse el tiempo necesario para saber qué es lo que preocupa a su joven adulto”, dice. Sin embargo, Dalgleish señala que un primer intento fallido no debería marcar el final de la discusión. “En el papel de padres, tenemos que entender que hay que volver atrás”, dice. “Que sea una conversación incómoda no significa que no la tengamos”.

El descontento de Haney durante su primer semestre en la universidad, por ejemplo, probablemente contribuyó a la intensidad de su respuesta a los trajes de su padre, dice. Pero, de todos modos, se quedaron en el armario. “Mis padres estaban convencidos de que él necesitaba más espacio y, como yo no utilizaba la mitad del armario, no me perjudicaba ni me incomodaba en absoluto”, dice.

Mantener una conversación abierta

Asegurarse de que los hijos adultos entienden que siempre tienen un lugar, en caso de que lo necesiten, se ha convertido en un mantra de crianza en muchas familias, y por buenas razones. Algunos retos específicos de la época para los jóvenes adultos de hoy incluyen: la carga económica a largo plazo de los préstamos universitarios; una crisis de oferta y asequibilidad de la vivienda; y una pandemia que inesperadamente trajo de vuelta a casa a muchos niños “lanzados”.

Elegir juntos una nueva cama o color de pintura puede ser un ejercicio de colaboración valioso. (Getty Images)

De hecho, durante ese periodo, Yokota realizó un rediseño para un cliente cuyos tres hijos, todos en la treintena, volvieron a casa por diversas razones, entre ellas la pérdida del trabajo y el deseo de ahorrar dinero. La casa era lo suficientemente grande como para que funcionara, dice Yokota, pero esta posibilidad de verse sorprendido por circunstancias imprevistas es una de las razones por las que insiste en la importancia de la flexibilidad a la hora de reimaginar los dormitorios de la infancia.

“Las cosas han cambiado mucho”, dice Yokota. “Parece que hay mucho más ‘entrar y salir’ que antes. Hay mucha más fluidez”.

Pero eso no hace menos intensa la mezcla de dolor y emoción que acompaña a la salida del nido de un niño. Elli Gurfinkel, enfermero en Ann Arbor, Michigan, dice que sabía que él y su mujer tenían todo el derecho a hacer cambios unilaterales en la habitación de su hija cuando se fue de casa hace unos años. Pero hablarlo en familia -lo que Maya, su hija, podría seguir queriendo de la habitación, dónde dormiría cuando la visitaran y cómo planeaban Gurfinkel y su mujer envejecer en su lugar- fue una forma de procesar una realidad emocional.

“En nuestra mente, es su espacio, ... así que sentimos que necesitábamos permiso”, dice. “La habitación tenía que cambiar en nuestros pensamientos y en nuestra perspectiva, también, ahora que ella se ha ido. Esa es la parte triste para los padres: Es la manifestación física de su marcha de casa, ¿no? ... Un recordatorio de que se ha ido. Pero así es como debe ser”.

(c) 2024, The Washington Post