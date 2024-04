Los Juegos Olímpicos de París podrían enfrentar escasez de contratistas de seguridad

Los funcionarios franceses buscan solventar la falta de contratistas de seguridad para los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

Tres meses antes de unos Juegos Olímpicos que presentan desafíos de seguridad sin precedentes en un momento de tensión global, los funcionarios franceses enfrentan una posible escasez de contratistas privados calificados para ayudar a proteger los Juegos.

Los organizadores de París 2024 indicaron que necesitan 22.000 agentes de seguridad privados para trabajar dentro y alrededor de las sedes olímpicas, mientras que 35.000 policías y 18.000 tropas militares francesas aseguran los espacios públicos. Sin embargo, líderes del sector de seguridad privada señalan que una escasez de trabajadores podría dificultar satisfacer la demanda.

“El problema es la fuerza laboral”, dijo Pierre Brajeux, presidente de la Federación Francesa de Seguridad Privada. “¿Tendremos suficientes guardias para asegurar adecuadamente la seguridad de los Juegos? Necesitamos pisar el acelerador”.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos, dijo, “han tenido dificultades para encontrar empresas” a través de cuatro rondas de licitación de contratos.

Una venta especialmente difícil: el trabajo de manejar a los 104.000 espectadores con entrada en las orillas bajas del Sena durante el desfile de barcos flotantes de la Ceremonia de Apertura el 26 de julio. El presidente Emmanuel Macron ha dicho que solo en caso de una clara e inminente amenaza terrorista se modificaría el evento -conteniéndolo en la Plaza del Trocadero frente a la Torre Eiffel o trasladándolo al Stade de France, el estadio nacional.

“No logramos convencer a las empresas para la ceremonia”, dijo el jefe de seguridad de París 2024, Bruno le Ray, a Le Monde la semana pasada.

Algunas empresas de seguridad privada se mostraron reacias a presentar ofertas porque no querían ser responsables de contratos que podrían no ser capaces de cumplir. Incluso antes de los Juegos Olímpicos, el sector evaluó que estaba lidiando con una escasez de mano de obra de 20.000 personas. Aunque ha habido un esfuerzo concertado para capacitar y certificar a más personas, incluido un curso acelerado de tres semanas financiado por la agencia de desempleo de Francia y la administración regional, podría no ser suficiente.

Se requieren más de 22,000 agentes de seguridad privada para las Olimpiadas de París 2024. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, dijo en una entrevista televisiva la semana pasada que el sector necesitaba 8.000 reclutas más para asegurar el personal completo para todos los eventos olímpicos en París.

Sobre todo, los funcionarios franceses quieren limitar la vulnerabilidad de los Juegos - al terrorismo, aplastamientos de multitudes y otras amenazas de seguridad. También están preocupados por una vergüenza como durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando el fracaso de una empresa de seguridad privada para cumplir con su contrato significó que las tropas militares tuvieron que ser llamadas para revisar bolsos.

Algunos funcionarios restaron importancia a las preocupaciones, diciendo que más de 20.000 personas están recién entrenadas o en proceso de formación. Para julio, al menos deberían estar certificados para trabajar en eventos importantes - realizando controles de bolsos y cacheos, interactuando con multitudes, monitoreando comportamientos sospechosos y realizando otros trabajos de seguridad básicos.

“No hay fracaso. Hemos superado los objetivos que nos habíamos fijado”, dijo Marc Guillaume, el administrador jefe de la región de Île-de-France, en una conferencia de prensa el jueves.

Pero los especialistas en seguridad privada dijeron que, aunque aprecian los esfuerzos del gobierno, los funcionarios podrían estar sobreestimando el número de contratistas disponibles y subestimando cuántos contratistas se necesitarán este verano en relación con los Juegos Olímpicos - no solo en los sitios de competencia sino en aeropuertos, estaciones de tren y tiendas departamentales.

Brajeux dijo que los Juegos Olímpicos plantean un “problema en términos de geografía y de tiempo”.

Francia moviliza a 35,000 policías y 18,000 militares para proteger los espacios públicos durante los Juegos. (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

Los Juegos se llevarán a cabo a fines de julio y agosto, cuando alrededor de un tercio de los contratistas de seguridad franceses están tradicionalmente de vacaciones. Y muchos de los contratistas certificados del país no viven en la región de París, donde se celebrará la gran mayoría de las competencias. Puede que no estén dispuestos a pasar semanas en la capital sin sus familias, trabajando largos turnos en el calor opresivo de París.

Las personas recién capacitadas proporcionarán un impulso. Pero no todos serán contratados para los Juegos Olímpicos. Típicamente, solo alrededor del 60 por ciento de aquellos que pasan por la capacitación continúan tomando trabajos de seguridad privada, según estimaciones de la industria. Además, dado que la capacitación no es específica para los Juegos Olímpicos, las personas certificadas este año podrían ser reclutadas para los Juegos - o para sitios de construcción o para reemplazar a personas que abandonan el sector.

Brajeux dijo que las cosas aún podrían darse vuelta. Un último impulso de reclutamiento ahora apunta a atraer candidatos de último minuto, incluyendo estudiantes. “Si hay una gran ola de candidatos”, dijo, “tenemos la capacidad de capacitarlos. Tenemos suficientes instalaciones de capacitación.”

“La gente piensa que uno necesita saber karate para trabajar en seguridad privada, pero no es el caso”, dijo.

Algunos solicitantes para roles en los Juegos Olímpicos han generado ellos mismos preocupaciones de seguridad.

Los funcionarios evaluaron solo una pequeña parte de las 1 millón de personas que quieren evaluar antes del inicio de los Juegos. Pero a fines de marzo, según el Ministro del Interior, Gérald Darmanin, 800 habían sido excluidos de la participación, incluidas 15 personas que estaban en listas de vigilancia de seguridad nacional.

“Hay personas que querían registrarse para llevar la llama, ser voluntarios en los Juegos Olímpicos, y que claramente no tenían buenas intenciones”, dijo Darmanin.

Señaló que los funcionarios también están evaluando a todos los que tienen certificación de seguridad privada “por precaución”, en caso de que se les pueda pedir ayuda en los Juegos Olímpicos. El Ministerio del Interior marcó a 1.392 de ellos, incluidos 102 que estaban en listas de vigilancia.

Para principios de abril, el número total de personas excluidas porque estaban en listas de vigilancia parecía haber aumentado de 117 a 161 personas, según Darmanin: 105 por islamismo radical, 35 por la extrema derecha, 18 de la extrema izquierda y tres por interferencia extranjera. Casi todos eran nacionales franceses.

Si bien esos hallazgos podrían reflejar de hecho la “posibilidad de una infiltración” por grupos militantes como el Estado Islámico-Khorasan, el brazo del Estado Islámico en Afganistán y Pakistán, otras dinámicas también podrían estar en juego, advirtió Marc Hecker, un investigador francés de terrorismo.

Aportes de seguridad internacional, incluidos oficiales y equipo de 50 países, reforzarán las medidas en París 2024. (EFE/IAN LANGSDON/Archivo)

“Las listas de vigilancia son bastante grandes”, dijo. Algunas personas pueden haber terminado en ellas accidentalmente. Otros pueden haber sido sospechosos o condenados por delitos relacionados con el extremismo en algún momento pero están tratando genuinamente de reintegrarse en el mercado laboral.

Brajeux dijo que no estaba preocupado por la exclusión de los contratistas de seguridad. “Al contrario, es reconfortante”, dijo, señalando que menos del 1 por ciento de los guardias fueron señalados por las autoridades. Agregó que aunque se evaluaron 280.000 personas, “solo alrededor de 180.000 personas realmente trabajan en este sector. Algunos han cambiado de profesión, otros murieron”.

Además de la seguridad privada francesa, la policía y el ejército, el plan de seguridad de París 2024 incluye el apoyo de unos 50 países extranjeros que se espera envíen un total combinado de 2.500 oficiales y una variedad de equipos.

Darmanin dijo que se centrarán en “asegurar sus equipos, prestarnos perros antidrogas, antibombas o antiarmas, o estar en contacto con sus compatriotas”. Añadió que podrían estar armados.

Polonia dijo que enviaría soldados, incluidos manejadores de perros, enfocados en detección de explosivos y contrarerrorismo. En Rabat la semana pasada, agradeció a Marruecos por estar entre los que acordaron enviar oficiales de aplicación de la ley este verano, mientras que un comité de seguridad de Qatar visitó la sede de la gendarmería en París para planificar la coordinación.

Aunque los parlamentarios franceses expresaron críticas sobre el historial de derechos humanos de Qatar cuando Francia envió oficiales para ayudar a asegurar la Copa Mundial de Fútbol 2022 allí, los arreglos de este año con Qatar, Marruecos y otros países han provocado menos escrutinio público en Francia.

Hans-Jakob Schindler, director senior del Proyecto contra el Extremismo, dijo que tales acuerdos han estado presentes durante eventos importantes en el pasado, y es probable que sean útiles para aumentar la “capacidad de las fuerzas policiales francesas con individuos que hablen el idioma de los equipos participantes”.

Pero coordinar la seguridad para estos Juegos Olímpicos de alto riesgo seguirá siendo un desafío, incluso con ayuda internacional.

“Realmente no querría ser la persona responsable de los Juegos Olímpicos en Francia este año”, dijo Schindler.

(c) 2024, The Washington Post