Documentos demuestran que Rusia está trabajando para subvertir el apoyo francés a Ucrania

Marine Le Pen (REUTERS/Stephanie Lecocq)

ESTRASBURGO, Francia – Desde el último piso de la casa que comparte aquí con un alto diplomático ruso (a quien le alquila el apartamento de abajo), el hombre que ayudó a financiar la candidatura presidencial francesa de la candidata de extrema derecha Marine Le Pen ha estado trabajando en planes para impulsar al poder a los políticos pro-Moscú.

Te puede interesar: Estados Unidos presentó al G7 un plan para avanzar con la confiscación de USD 300.000 millones de activos rusos

“Tenemos que cambiar todos los gobiernos. Todos los gobiernos de Europa occidental cambiarán”, dijo en una entrevista Jean-Luc Schaffhauser, ex miembro del Parlamento Europeo por el partido de Le Pen. “Tenemos que controlar esto. Toma el liderazgo de esto”.

Para Schaffhauser, tales ambiciones son parte de un esfuerzo de décadas para forjar una alianza entre Rusia y Europa, cuyas perspectivas, por lejanas que sean, quedaron destrozadas por la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022. Pero ahora, a medida que la contraofensiva de Kiev (y Occidente) -la financiación para ello- flaquea y mientras los gobiernos de Europa luchan contra el aumento de los costos de vida, la caída de los índices de aprobación y el ascenso de los populistas de extrema derecha, Schaffhauser y sus asociados rusos ven nuevas oportunidades.

Te puede interesar: Biden pidió al Congreso que apruebe un nuevo presupuesto de asistencia para evitar que Putin “aniquile” a Ucrania

Rusia ha estado intensificando sus esfuerzos para socavar el apoyo francés a Kiev, un frente de propaganda oculto en Europa occidental que forma parte de la guerra contra Ucrania, según documentos del Kremlin y entrevistas con funcionarios de seguridad europeos y figuras políticas de extrema derecha.

Las maniobras –y las conexiones del Kremlin con una serie de partidos de extrema derecha en toda Europa, incluida Francia– preocupan a algunos funcionarios europeos antes de las elecciones al Parlamento Europeo en junio. Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE, advirtió en una conferencia este mes que esas elecciones podrían ser “tan peligrosas como las estadounidenses”, impulsadas por el “miedo” en respuesta a la creciente desigualdad y las amenazas a la seguridad. “Europa está en peligro”, afirmó.

Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Los documentos del Kremlin, obtenidos por un servicio de seguridad europeo y revisados por The Washington Post, muestran que Sergei Kiriyenko, el primer subjefe de gabinete de la administración del presidente Vladimir Putin, ha encargado a los estrategas políticos del Kremlin promover la discordia política en Francia a través de las redes sociales, figuras políticas, líderes de opinión y activistas. Esas figuras no fueron identificadas por su nombre en los documentos vistos por The Post.

Te puede interesar: La Inteligencia del Reino Unido reveló que las bajas diarias rusas en Ucrania aumentaron un 300% en el último año

El objetivo de Moscú es socavar el apoyo a Ucrania y debilitar la determinación de la OTAN, según muestran los documentos. El esfuerzo es paralelo a una interferencia similar en Alemania, donde el Kremlin ha intentado unir a la extrema derecha y a la extrema izquierda en una alianza contra la guerra, informó anteriormente The Post.

Los temas de conversación que amplificaron los estrategas del Kremlin incluyeron el argumento de que las sanciones occidentales contra Rusia han dañado la economía francesa a través de una disminución del comercio, dejando al país en riesgo de caer en “la crisis social y económica más profunda de los últimos años”, además de como afirmar que el suministro de armas a Ucrania ha dejado a Francia sin armas para defenderse.

Varias presentaciones semanales de “panel de control” a funcionarios del Kremlin en 2022 muestran que Moscú pensaba que Francia era vulnerable a la agitación política. Citando encuestas de opinión, los estrategas observaron que el 30 por ciento de los franceses mantenía una opinión positiva sobre Rusia, la segunda más alta entre los países de Europa occidental después de Italia, mientras que el 40 por ciento se inclinaba a no creer en los informes sobre Ucrania de los propios medios de comunicación franceses.

Más tarde, en 2023, el grupo del Kremlin de Kiriyenko ordenó a los estrategas que promovieran mensajes que aumentarían el número de personas en Francia reticentes a “pagar por la guerra de otro país”, según muestra uno de los documentos. También se les dijo que aumentaran “el temor a una confrontación directa con Rusia y al comienzo de la Tercera Guerra Mundial con la participación de Europa”, y que aumentaran el número de quienes quieren “diálogo con Rusia sobre la construcción de una arquitectura de seguridad europea común”. “Se diría que Estados Unidos utiliza a Ucrania como instrumento para debilitar la posición de Rusia en Europa”, afirman los documentos.

El presidente ruso, Vladimir Putin ( FE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN)

Los documentos muestran que las granjas de trolls creadas por los estrategas políticos del Kremlin produjeron y publicaron contenidos y artículos en las redes sociales que criticaban el apoyo occidental al gobierno del presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Una nota escrita por uno de los estrategas en junio de 2023 ordenó a un empleado de una granja de trolls que creara un “comentario de 200 caracteres de un francés de mediana edad” que considera que el apoyo de Europa a Ucrania es “una aventura estúpida”. Se suponía que el francés ficticio también argumentaría que el apoyo a Ucrania se está convirtiendo en “inflación… y caída del nivel de vida”.

Cuando se le preguntó sobre los documentos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que parecían “nada más que la última falsificación o pura basura”, en parte porque Kiriyenko se centra en la política interna y en parte porque “está claro para todos los analistas” que “toda Europa está sufriendo sanciones a Rusia y no es necesario que haya ninguna promoción de esto”.

Hasta ahora, los mensajes del Kremlin han tenido una resonancia limitada en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de Europa para apoyar a Ucrania y una mayoría de la población lo ha respaldado.

Sin embargo, la visibilidad de las cuentas prorrusas en las redes sociales está aumentando en Francia, según Thomas Gomart, director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, y los índices de aprobación de los partidos de extrema derecha de Francia han ido aumentando. La retórica de aliados de Rusia como Schaffhauser -que mantiene conexiones con la extrema derecha del país- sobre el costo de la guerra de Ucrania se combina cada vez más con la idea de que es una aventura estadounidense y que Francia necesita afirmarse como una gran potencia y restablecer las relaciones con Rusia.

Para una parte del establishment francés, la visión de que Francia lidere una gran Europa junto con Moscú es “un sueño que nunca desaparecerá”, dijo Sylvie Kauffmann, directora editorial de Le Monde y autora del reciente libro “Les Aveuglés” o “Los ciegos”, sobre cómo Francia y Alemania malinterpretaron a Putin al tratar de establecer vínculos estrechos con él. “En este sueño somos una gran potencia y Rusia es una gran potencia y somos dos grandes potencias nucleares que se tratan en pie de igualdad”, dijo.

Un hombre pasa frente a Estrellas de David pintadas en una pared en París, 31 de octubre de 2023 (AP Foto/Michel Euler)

Moscú intenta avivar las tensiones

A finales de junio, después de que París estallara en disturbios por el asesinato policial de un adolescente de origen marroquí y argelino, una red de cuentas de redes sociales prorrusas se volvió muy activa, según un estudio realizado por Alto Intelligence, una empresa líder en ciberseguridad. que rastrea la actividad anómala de los medios digitales en toda Europa.

Una pequeña fracción de los perfiles (1,2 por ciento) produjo el 30,6 por ciento de todos los comentarios en los medios digitales sobre los disturbios. Entre las cuentas más prolíficas, el 24,2 por ciento inyectaba mensajes prorrusos en los comentarios. Alto descubrió que la mayoría de las cuentas estaban alineadas con políticos franceses de extrema derecha como Éric Zemmour o Le Pen.

También crece la preocupación de que el Kremlin pueda intentar exacerbar las crecientes tensiones por el conflicto entre Israel y Gaza, dijo un alto funcionario de seguridad europeo, añadiendo que Rusia estaba dispuesta a explotar una amplia gama de cuestiones políticas.

En noviembre, funcionarios franceses dijeron que las huellas dactilares de Moscú fueron encontradas en un intento de avivar las tensiones entre las comunidades judía y musulmana de Francia, ambas las más grandes de Europa, tras la invasión israelí de Gaza. Una pareja moldava fue arrestada por pintar cientos de estrellas de David en las calles de París, y funcionarios franceses dijeron que creían que la pareja estaba actuando siguiendo instrucciones de un empresario moldavo prorruso.

Cuando el organismo de control digital estatal de Francia detectó más de 1.000 robots amplificando fotografías de esas Estrellas de David, las autoridades francesas calificaron el esfuerzo como “una nueva operación de interferencia digital rusa contra Francia” y parte de “una estrategia oportunista e irresponsable destinada a explotar las crisis internacionales para sembrar confusión y crear tensiones” en Francia y Europa.

El organismo de control estatal, Viginum, dijo que tenía un “alto grado de confianza” en que los robots estaban conectados a una red de desinformación rusa conocida como Recent Reliable News, que produce contenido destinado a socavar las posturas de los gobiernos occidentales sobre la guerra de Ucrania. Viginum señaló que una de las principales actividades de los bots era redirigir a sitios web de RRN.

Los sitios web de RRN también han sido un vehículo para una operación rusa conocida como Doppelgänger, que fue expuesta por funcionarios franceses en junio. Clonó y usurpó los sitios de conocidas marcas de medios occidentales como Le Monde de Francia (y, eventualmente, del Ministerio de Relaciones Exteriores francés) para producir contenido falso que incluía representar a Ucrania como un estado nazi y criticar las sanciones contra Rusia como perjudiciales para las economías europeas. Viginum acusó a dos empresas rusas, Struktura y Social Design Agency, de estar detrás de Doppelgänger.

(c) 2023, The Washington Post