Paro de actores en Hollywood: el discurso de Fran Drescher que recordó a “La niñera”

Fran Drescher, habla junto a Duncan Crabtree-Ireland, ambos de SAG-AFTRA, tras el fin de las negociaciones con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), lo que desencadenó una huelga de actores, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 13 de julio de 2023 (Reuters)

Fran Drescher, presidenta de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), pronunció un encendido discurso el jueves al anunciar que los miembros del sindicato se unirían al Writers Guild of America en una huelga, una medida que amenaza con interrumpir las producciones de Hollywood en el futuro inmediato.

Los guionistas y actores piden, entre otras cosas, salarios más altos y barreras contra el uso de la inteligencia artificial. En un discurso de seis minutos, Drescher disparó contra los “multimillonarios” que dirigen los grandes estudios y servicios de streaming, diciendo que se han olvidado de aquellos “que hacen funcionar la máquina”.

“Lo que ocurre aquí es importante, porque lo que nos está pasando a nosotros ocurre en todos los ámbitos laborales cuando los empresarios hacen de Wall Street y la codicia su prioridad”, dijo.

La actuación de Drescher no tardó en suscitar comparaciones con Fran Fine, una mujer de clase trabajadora, de voz fuerte y nasal, a quien la actriz interpretó en la sitcom de los años 90 “La niñera”, que en una ocasión se negó a cruzar un piquete para evitar una huelga.

Cuando las citas del discurso de Drescher inundaron las redes sociales, muchos resucitaron un fragmento de la segunda temporada de su serie, en la que Drescher consolidó su estatus de icono sindical cuando su personaje se negó a entrar en una de las lujosas fiestas de su jefe porque los ayudantes de camarero estaban en huelga fuera. En el episodio, Nanny Fine le dijo a su millonario jefe que no cedería, citando las tres reglas de su madre: Nunca tocar un baño público. Nunca lleves aceite de almizcle al zoo. Y “nunca, nunca, nunca cruces un piquete”.

Drescher, de 65 años, se convirtió en presidenta de SAG-AFTRA, que representa a más de 160.000 miembros, en 2021. En una declaración publicada después de derrotar por un estrecho margen al actor Matthew Modine, Drescher prometió luchar por “más beneficios, contratos más fuertes y mejores protecciones”.

Se espera que los miembros del sindicato se unan a los piquetes el viernes, en un movimiento que cerrará efectivamente el rodaje que ha continuado desde que comenzó la huelga de guionistas en mayo. La última vez que actores y guionistas hicieron huelga al mismo tiempo fue en la década de 1960.

Kim Kardashian con Fran Descher en una fiesta de Dolce & Gabbana en Italia (Instagram)

Drescher fue criticada esta semana cuando se la vio posando para una fotografía publicada en el Instagram de Kim Kardashian desde un evento de Dolce & Gabbana en Italia. Algunos dijeron que Drescher debería haber estado involucrada en las negociaciones sindicales, no “de fiesta” con Kardashian en Europa.

En la rueda de prensa del jueves, Drescher defendió el viaje, diciendo que estaba trabajando con el sindicato en las negociaciones previas a la huelga, incluso mientras viajaba profesionalmente.

“Soy embajadora de una marca de moda”, dijo Drescher refiriéndose a Dolce & Gabbana. Un representante de Drescher no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Post.

Desde “La niñera”, Drescher se ha dado a conocer como una ferviente defensora de los sindicatos. Sus comentarios en contra de la “élite de la clase dominante de las grandes empresas” inspiraron a New York Magazine’s The Cut a nombrarla un “icono anticapitalista” en 2017.

Drescher calificó la huelga de SAG-AFTRA como el momento de la verdad para la industria y el país.

“Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos vamos a tener problemas”, dijo. “Todos vamos a estar en peligro de ser sustituidos por máquinas y grandes empresas, a las que les importa más Wall Street que tú y tu familia”.

Los expertos dijeron que la reacción generalizada al discurso de Drescher tiene mucho que ver con que su personaje de “La niñera” sea conocido por tantos.

“No ha estado mucho en el ojo público en los últimos años, pero tiene una enorme base de fans que la recuerdan de ‘La niñera’, donde su personaje era decididamente de clase trabajadora, pero vivía en la riqueza”, dijo Aymar Jèan “AJ” Christian, profesor de estudios de comunicación en la Universidad Northwestern. “Es casi como si hubiera vuelto a la vida, pero como un personaje más anticorporativo y antirricos, acorde con los tiempos que corren”.

David Schmid, experto en cultura pop y profesor de inglés en la Universidad de Buffalo, dijo que la reacción también “capta la relación de nuestra sociedad con los famosos”. “Un líder sindical anónimo podría haber dado exactamente el mismo discurso, utilizado exactamente las mismas palabras, y habría tenido cero cobertura”, dijo en un correo electrónico. “Sin embargo, si pones esas mismas palabras en boca de un famoso (aunque sea de serie B o C, como Drescher), tienes la cobertura garantizada”.

Schmid señaló que la reacción de Internet también puede sugerir que la huelga es un momento decisivo para el poder del movimiento obrero, no sólo en la industria del entretenimiento, sino en Estados Unidos en su conjunto.

(C) The Washington Post.-

