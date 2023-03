¿Una fuga provocó la pandemia? El debate oscurece el auge de los biolaboratorios de alta seguridad

Hay 69 instalaciones llamadas Biosafety Level 4, o BSL-4 (REUTERS/Thomas Peter/File Photo)

Los laboratorios de alta contención en todo el mundo que realizan investigaciones científicas potencialmente riesgosas están aumentando, a pesar de la falta de un acuerdo global sobre cómo garantizar que sean seguros.

Hay 69 instalaciones llamadas Biosafety Level 4, o BSL-4, diseñadas para estudiar patógenos infecciosos peligrosos en operación, en construcción o planificadas en todo el mundo, según Global Biolabs, un proyecto de seguimiento ejecutado por King’s College London y George Mason University en Virginia. Hace aproximadamente una década, solo había 25.

Estos son los laboratorios en los que los trabajadores usan trajes lunares y manejan virus y organismos mortales, monitoreados por sistemas de seguridad altamente sofisticados.

La seguridad científica ha resurgido como un problema global de alto riesgo en las semanas posteriores a que el Departamento de Energía de EEUU sugirió que tenía inteligencia que mostraba que una fuga de laboratorio era el origen más probable de la pandemia de COVID-19. El miércoles, el Congreso realizará la primera de lo que probablemente será una serie de audiencias sobre el asunto. China ha rechazado la idea de una fuga de laboratorio y el consenso científico sigue siendo que la pandemia comenzó cuando el coronavirus saltó de los animales a las personas.

Los problemas de salud, desde los ataques de ántrax de 2001 hasta los brotes de SARS, Ébola y Zika, han llevado a numerosos países a invertir enormes sumas de dinero en la construcción de este tipo de laboratorios. Más instalaciones que nunca están manipulando, y en algunos casos mejorando genéticamente, patógenos infecciosos. Los laboratorios BSL-4 ahora se pueden encontrar en más de 25 países. Suelen estar ubicados en ciudades, donde un virus suelto u organismo nocivo podría propagarse rápidamente.

Los laboratorios BSL-4 son caros. En los EEUU, puede costar hasta USD 1.250 millones construir uno, y simplemente mantener la seguridad en una instalación de este tipo puede costar más de USD 2 millones al año, dicen los expertos. Pero el costo no ha sido un impedimento. Se han anunciado una docena de nuevas instalaciones BSL-4 desde el comienzo de la pandemia, y la mayoría se está construyendo en Asia, desde India hasta Filipinas. También ha habido un aumento en la construcción de laboratorios que tienen menos medidas de seguridad, llamados BSL-3, donde también se pueden manejar patógenos de riesgo. No existen datos sobre el número de estos laboratorios a nivel mundial.

Durante décadas, científicos de EEUU, China, Rusia, Canadá y Europa han intercambiado ideas para estandarizar la seguridad en medio del auge de la construcción de biolaboratorios. Al menos 15 organizaciones han ayudado a desarrollar pautas para el manejo adecuado de virus y bacterias, pero el problema es que ninguno de los grupos tiene la autoridad para asegurarse de que se implementen.

“Nadie quiere accidentes de laboratorio”, dijo Gregory Koblentz, director del programa de posgrado en biodefensa de George Mason y codirector del proyecto Global Biolabs. “Desafortunadamente, este tema se ha politizado y polarizado. Eso es porque las personas con las voces más fuertes han tenido el micrófono”.

La cooperación global que existía se deshizo durante la pandemia, que ha matado a más de 6,8 millones de personas en todo el mundo. Un grupo de científicos se reunió una vez con regularidad para trabajar para mejorar la seguridad de los laboratorios internacionales, pero las reuniones se estancaron durante la pandemia. “Las cosas han estado en pausa”, dijo James Le Duc, quien anteriormente fue director de una de las instalaciones de biocontención más grandes de EEUU y ha asistido a las reuniones.

El debate sobre los orígenes del COVID ha dificultado que los científicos colaboren de formas que alguna vez se consideraron normales. Antes de la pandemia, los Institutos Nacionales de Salud de EEUU financiaron la investigación en el Instituto de Virología de Wuhan, un centro líder mundial en la investigación del coronavirus. China alberga tres laboratorios BSL-4 y uno más que está planificado.

La idea de que el COVID comenzó con una fuga de laboratorio fue cuestionada desde el principio por la comunidad científica internacional, pero rápidamente encontró el apoyo de los republicanos en EEUU. El mes pasado, el director del FBI, Christopher Wray, dijo en una aparición en Fox News que lo más probable es que la pandemia fuera la resultado de una fuga de laboratorio en China.

El miércoles, los legisladores de EEUU planean interrogar al ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, quien dijo que una fuga de laboratorio es más probable que cualquier otro escenario. Los miembros del comité probablemente se centrarán en lo que ven como intentos de los NIH y otros líderes científicos para minimizar la hipótesis de la fuga de laboratorio, según los documentos publicados antes de la reunión.

Los laboratorios altamente seguros están destinados a garantizar condiciones seguras para estudios riesgosos. La investigación en la que los científicos hacen que los agentes biológicos sean más potentes, y posiblemente más dañinos, puede usarse para comprender futuras mutaciones de virus y desarrollar mejores vacunas. La desventaja es que estos súper patógenos pueden escapar del laboratorio si no se manejan con suficientes prácticas de seguridad.

“Los laboratorios de alta contención son la base de nuestra preparación para una pandemia”, dijo Gerald Parker, director del programa de políticas de bioseguridad y pandemia en la Escuela de Gobierno y Servicio Público Bush de Texas A&M. Pasó más de 30 años trabajando en el gobierno federal en salud global y seguridad nacional. “Por lo general, se hace por las razones correctas, pero tiene que hacerse correctamente”.

A pesar de todo el ruido sobre la teoría de las fugas en los laboratorios de China, el gobierno de EEUU tiene poca visibilidad sobre las investigaciones de alto riesgo que se realizan dentro de sus fronteras.

El año pasado, investigadores de la Universidad de Boston buscaron estudiar la variante omicron combinando partes de ella con la cepa original de COVID. Sus hallazgos causaron un gran revuelo: algunos científicos acusaron al laboratorio de la BU de crear sin darse cuenta una versión más peligrosa del coronavirus.

Los reguladores de EEUU dijeron que no estaban al tanto del estudio y pidieron aclaraciones sobre las subvenciones gubernamentales involucradas, porque ese tipo de financiación les habría permitido revisar el trabajo de BU. Sin embargo, aunque se utilizó dinero federal para comprar equipos, no financió el estudio en sí. El trabajo se realizó en una instalación BSL-3, que estuvo sujeta a la supervisión de un comité universitario y la Comisión de Salud Pública de Boston, dijo la universidad. En esencia, el gobierno de EEUU no tenía autoridad sobre la investigación, incluso si el trabajo potencialmente terminara generando una forma más infecciosa o mortal de COVID. Por su parte, BU dijo que se hizo de manera segura.

“Todo lo que vemos es lo que se publica”, dijo Koblentz. “¿Es la punta del iceberg?”

La Casa Blanca ha hecho de la mejora de la supervisión del laboratorio una prioridad. Y un grupo de asesores federales finalizó una nueva guía para estudios de monitoreo donde las bacterias o los virus se vuelven más letales.

“Los científicos en ejercicio que perderían más autonomía en su investigación dicen que esto va demasiado lejos”, dijo Filippa Lentzos, directora del programa de posgrado en ciencia y seguridad internacional del King’s College London, que dirige el proyecto Global Biolabs con George Mason’s Koblentz. “Pero no creo que esto vaya lo suficientemente lejos”.

El NIH dice que la supervisión del gobierno de EEUU es integral y señala la regulación en torno a la investigación financiada con fondos federales. Pero hay puntos ciegos cuando se trata de investigaciones financiadas con fondos privados, como las que realizan la BU y las compañías farmacéuticas. En la década de 1970, los NIH querían regular la investigación que manipulaba el ADN, iniciada por científicos que iniciarían la empresa de biotecnología Genentech. “Si las pautas de los NIH son necesarias para proteger al público en la investigación financiada por el gobierno federal, está claro que también son necesarias para la investigación y la aplicación financiadas con fondos privados”, escribieron los senadores Edward M. Kennedy y Jacob K. Javits en una carta al presidente Gerald R. Ford en 1976.

Pero los grupos de la industria estaban preocupados por proteger la información de propiedad y las futuras patentes, según un informe de los NIH. Los esfuerzos para crear regulaciones que se habrían aplicado a universidades y compañías farmacéuticas finalmente fracasaron en el Congreso.

La supervisión internacional es aún peor. Los informes sobre el paradero de los laboratorios BSL-3 y BSL-4 son irregulares y las designaciones tienen poco peso. No hay consecuencias a nivel mundial para los accidentes de laboratorio, o procesos establecidos para determinar cómo se tratan si ocurren.

“El hecho de que tengamos que depender de los académicos para contar cuántos hay en el mundo es revelador, porque no hay ningún requisito para que los países declaren que tienen estas instalaciones”, dijo Andrew Weber, ex subsecretario de defensa nuclear, programas de defensa química y biológica en la administración Obama.

En este vacío, las naciones se controlan a sí mismas. Solo un país con una instalación de máxima contención, Canadá, tiene leyes que rigen la “investigación de doble uso” que podría usarse para bien o para mal, según Global Biolabs. Mientras tanto, China, que no forma parte de ninguna red de gestión de riesgos biológicos de alto perfil, promulgó su propia ley de bioseguridad en abril de 2021, parte de la cual se centra en la conducta responsable del laboratorio.

Otros países también avanzan a pesar de la falta de consenso en materia de seguridad. Entre los nueve países que han anunciado planes para construir laboratorios a raíz del brote de COVID, cinco construirán sus primeras instalaciones BSL-4, como Brasil, Kazajstán, Filipinas, Singapur y España, según Global Biolabs.

“Se han convertido en un artículo de prestigio nacional” destinado a demostrar destreza científica, dijo Weber.

Sin embargo, debido al debate sobre los orígenes de COVID, muchos expertos no están dispuestos a abordar el tema de la supervisión internacional de laboratorios de alta contención. Incluso la Organización Mundial de la Salud inicialmente no respondería preguntas sobre los esfuerzos para reforzar la seguridad del laboratorio sin ver las indicaciones con anticipación “para evitar la falta de comunicación” debido a la “obvia complejidad y también la sensibilidad del tema”, dijo Kazunobu Kojima, miembro de la rama de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, dijo por correo electrónico.

Kojima dijo más tarde que la OMS continúa trabajando en estándares globales en coordinación con todos los estados miembros. Un “enfoque factible”, dijo, podría ser iniciar discusiones sobre cómo las naciones pueden regular su seguridad y protección. Eso trasladaría la responsabilidad de la aplicación de nuevo a cada país. No hay planes para crear un organismo internacional que pueda intervenir si algo sale mal.

Rusia se está aprovechando de las crecientes tensiones geopolíticas y aprovechando el lenguaje de los biolaboratorios como una amenaza. En agosto de 2021, el gobierno de Vladimir Putin anunció que crearía 15 laboratorios BSL-4 en todo el mundo para 2024 en un esfuerzo denominado “Escudo sanitario nacional”. Rusia prometió cumplir sus objetivos ampliando una red existente de laboratorios, tanto dentro como fuera del país, en lugares como Guinea y Vietnam. El proyecto Global Biolabs no los ha incluido en su recuento de laboratorios planificados porque no parece que se estén materializando. Pero la postura de Rusia por sí sola muestra cuán cargada se ha vuelto la perspectiva de tener estos laboratorios.

Frente a esta carrera armamentista de los laboratorios globales, “es más importante que nunca que formemos una coalición de la mayoría de los países del mundo para llenar estos vacíos en bioseguridad y protección”, dijo Weber. El problema es que “la cooperación internacional parece imposible hoy”.

