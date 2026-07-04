Fue a ver si una vaca ya había parido y no advirtió que el ternero estaba a su lado

La joven fue a comprobar si la vaca ya había parido, pero no advirtió que la cría estaba a su lado (TikTok: @mariela.acunav)

Una joven que vive en Estados Unidos protagonizó un video viral en TikTok después de no advertir de inmediato que una vaca ya había parido y que el ternero estaba junto a la madre, una escena que expuso con humor cómo el cambio de vida y la distancia del entorno rural pueden alterar la mirada sobre costumbres que antes eran cotidianas.

La grabación fue publicada en la cuenta @mariela.acunav y, según el texto que acompaña al video, surgió durante una visita o estadía de la joven en un establecimiento rural. Su familia le pidió que se acercara hasta el lugar donde una vaca atravesaba las últimas instancias del parto para ver cómo seguía la situación.

PUBLICIDAD

La muchacha aceptó la tarea, tomó su teléfono celular y empezó a filmar a modo de informe en tiempo real para mantener al tanto a sus familiares. Al llegar, enfocó al animal y describió lo que veía, sin notar durante varios segundos un dato central: el ternero ya había nacido y estaba al lado del cuerpo de la madre.

Cuando finalmente reparó en la cría, reaccionó con sorpresa y dijo: “Ay, no te había visto”. Esa frase, pronunciada con naturalidad y entre risas, se convirtió en el núcleo de una secuencia que llamó la atención por el contraste entre una escena habitual para la gente de campo y la demora de la protagonista en reconocerla.

PUBLICIDAD

Una vaca junto a su ternero recién nacido, la escena que dio origen al video viral (TikTok)

El video fue subido a internet por un integrante de su familia, que acompañó las imágenes con una dedicatoria humorística. La broma apuntó a que la joven, después de vivir en territorio estadounidense, ya se había olvidado de los códigos rurales y no identificaba a una vaca recién parida.

“Cuando le pides a tu hermana que vaya a ver una vaquita que está por parir y me manda este reporte”, escribió la mujer que público el video. “Se fue a vivir a estados unidos y ya no reconoce una vaca parida”, agregó.

PUBLICIDAD

La publicación circuló con rapidez en redes sociales y acumula más de un millón y medio de reproducciones. Ese alcance empujó además una conversación en los comentarios, donde muchos usuarios dijeron sentirse reflejados en la situación.

“El ternero ya está en la universidad y todavía no se daba cuenta", “pensé que las vacas no permitían acercarse a los terneros”, “Yo pensando que le tenía que salir otro” y “Ya tiene dos días mi hija”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.

PUBLICIDAD