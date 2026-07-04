El insólito pedido de una novia a un equipo de la NFL llegó hasta el propietario de la franquicia y tuvo un final inesperado

El propietario de los Cardinals, Michael Bidwill, hizo el sueño posible y aparece en un video personal (TikTok: @oliviamarie236)

Lo que comenzó como un pedido “completamente descabellado”, según sus propias palabras, terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas de la temporada 2026 de la NFL.

Olivia Coppoletti, una novia de Nueva York que se casará el 4 de octubre de 2026 en Jersey City, soñaba con pasar la mañana de su boda junto a sus damas de honor en la Suite Presidencial del hotel ubicado frente al salón donde celebrará el evento. Sin embargo, había un problema: la habitación estaba reservada para los Arizona Cardinals, que ese fin de semana enfrentan a los New York Giants.

PUBLICIDAD

El calendario de la NFL finalmente confirmó el escenario que Olivia temía: el mismo día de su casamiento, los Arizona Cardinals debían visitar a los New York Giants en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey. Como el hotel reserva habitaciones para los equipos visitantes que juegan allí, la Suite Presidencial quedó bloqueada para la franquicia de Arizona.

Lejos de resignarse, Olivia decidió escribir una emotiva carta dirigida al entrenador de los Cardinals, Mike LaFleur, aunque reconoció desde el inicio que las probabilidades de éxito eran prácticamente nulas.

PUBLICIDAD

"Sé que hay aproximadamente un 99,9% de posibilidades de que este correo nunca llegue a usted, y una posibilidad aún menor de que, si lo hace, quiera ayudarme“, escribió.

La novia le escribió un correo al entrenador Mike LaFleur con la esperanza de que el cuerpo técnico no utilizara la Suite Presidencial el día de su casamiento (REUTERS)

En la carta explicó que el hotel no podía confirmarle la disponibilidad de la suite hasta que se conociera el calendario oficial de la NFL, ya que, por contrato, debía reservar habitaciones para los equipos visitantes que juegan en el MetLife Stadium.

PUBLICIDAD

Cuando finalmente se publicó el calendario, descubrió que justamente el día de su casamiento coincidía con la visita de los Cardinals. Con humor, incluso le escribió al entrenador: "Sin saberlo, usted se ha convertido en el principal obstáculo entre mi sueño y la suite ideal para mi casamiento“.

Luego realizó un pedido tan inusual como respetuoso: si el cuerpo técnico no tenía previsto utilizar la Suite Presidencial, le preguntó si podrían permitirle reservarla.

PUBLICIDAD

Para convencerlos, les ofreció “gratitud eterna”, la satisfacción de hacer feliz a una novia e incluso una invitación para pasar por la fiesta después del partido y brindar con los invitados.

La respuesta que nunca imaginó

Poco después recibió un correo de Mark Dalton, vicepresidente senior de Relaciones con los Medios de los Arizona Cardinals. “Hola, Olivia... quería hacer un seguimiento sobre este tema. ¿Podrías pasarme el mejor número de teléfono para comunicarme con vos?”, decía el breve mensaje.

PUBLICIDAD

Aunque esa respuesta ya era inesperada, la verdadera sorpresa llegó tiempo después. Es que la historia llegó hasta Michael Bidwill, propietario de los Arizona Cardinals, quien decidió involucrarse personalmente.

Michael Bidwill, propietario de los Arizona Cardinals, tomó conocimiento de la historia y sorprendió a la novia con un video en el que aceptó su inusual pedido (REUTERS)

En lugar de enviar un simple correo electrónico, le grabó un video especialmente para comunicarle que el equipo aceptaba su solicitud y que podría utilizar la Suite Presidencial para prepararse antes de su casamiento.

PUBLICIDAD

El gesto sorprendió por tratarse de una petición muy poco habitual y por el nivel de implicación del máximo responsable de la franquicia. Olivia había enviado el mail convencida de que probablemente nadie la leería, pero terminó recibiendo una respuesta directa de uno de los dueños más importantes de la NFL.