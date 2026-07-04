Virales

El insólito pedido de una novia a un equipo de la NFL llegó hasta el propietario de la franquicia y tuvo un final inesperado

La mujer soñaba con prepararse para su casamiento en una suite presidencial, pero estaba reservada por los Arizona Cardinals. Sin muchas esperanzas, decidió escribirle un mail al entrenador y la historia tomó un giro impensado

Guardar
Google icon

El propietario de los Cardinals, Michael Bidwill, hizo el sueño posible y aparece en un video personal (TikTok: @oliviamarie236)

Lo que comenzó como un pedido “completamente descabellado”, según sus propias palabras, terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas de la temporada 2026 de la NFL.

Olivia Coppoletti, una novia de Nueva York que se casará el 4 de octubre de 2026 en Jersey City, soñaba con pasar la mañana de su boda junto a sus damas de honor en la Suite Presidencial del hotel ubicado frente al salón donde celebrará el evento. Sin embargo, había un problema: la habitación estaba reservada para los Arizona Cardinals, que ese fin de semana enfrentan a los New York Giants.

PUBLICIDAD

El calendario de la NFL finalmente confirmó el escenario que Olivia temía: el mismo día de su casamiento, los Arizona Cardinals debían visitar a los New York Giants en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey. Como el hotel reserva habitaciones para los equipos visitantes que juegan allí, la Suite Presidencial quedó bloqueada para la franquicia de Arizona.

Lejos de resignarse, Olivia decidió escribir una emotiva carta dirigida al entrenador de los Cardinals, Mike LaFleur, aunque reconoció desde el inicio que las probabilidades de éxito eran prácticamente nulas.

PUBLICIDAD

"Sé que hay aproximadamente un 99,9% de posibilidades de que este correo nunca llegue a usted, y una posibilidad aún menor de que, si lo hace, quiera ayudarme“, escribió.

La novia le escribió un correo al entrenador Mike LaFleur con la esperanza de que el cuerpo técnico no utilizara la Suite Presidencial el día de su casamiento (REUTERS)
La novia le escribió un correo al entrenador Mike LaFleur con la esperanza de que el cuerpo técnico no utilizara la Suite Presidencial el día de su casamiento (REUTERS)

En la carta explicó que el hotel no podía confirmarle la disponibilidad de la suite hasta que se conociera el calendario oficial de la NFL, ya que, por contrato, debía reservar habitaciones para los equipos visitantes que juegan en el MetLife Stadium.

Cuando finalmente se publicó el calendario, descubrió que justamente el día de su casamiento coincidía con la visita de los Cardinals. Con humor, incluso le escribió al entrenador: "Sin saberlo, usted se ha convertido en el principal obstáculo entre mi sueño y la suite ideal para mi casamiento“.

Luego realizó un pedido tan inusual como respetuoso: si el cuerpo técnico no tenía previsto utilizar la Suite Presidencial, le preguntó si podrían permitirle reservarla.

Para convencerlos, les ofreció “gratitud eterna”, la satisfacción de hacer feliz a una novia e incluso una invitación para pasar por la fiesta después del partido y brindar con los invitados.

La respuesta que nunca imaginó

Poco después recibió un correo de Mark Dalton, vicepresidente senior de Relaciones con los Medios de los Arizona Cardinals. “Hola, Olivia... quería hacer un seguimiento sobre este tema. ¿Podrías pasarme el mejor número de teléfono para comunicarme con vos?”, decía el breve mensaje.

Aunque esa respuesta ya era inesperada, la verdadera sorpresa llegó tiempo después. Es que la historia llegó hasta Michael Bidwill, propietario de los Arizona Cardinals, quien decidió involucrarse personalmente.

Michael Bidwill, propietario de los Arizona Cardinals, tomó conocimiento de la historia y sorprendió a la novia con un video en el que aceptó su inusual pedido (REUTERS)
Michael Bidwill, propietario de los Arizona Cardinals, tomó conocimiento de la historia y sorprendió a la novia con un video en el que aceptó su inusual pedido (REUTERS)

En lugar de enviar un simple correo electrónico, le grabó un video especialmente para comunicarle que el equipo aceptaba su solicitud y que podría utilizar la Suite Presidencial para prepararse antes de su casamiento.

El gesto sorprendió por tratarse de una petición muy poco habitual y por el nivel de implicación del máximo responsable de la franquicia. Olivia había enviado el mail convencida de que probablemente nadie la leería, pero terminó recibiendo una respuesta directa de uno de los dueños más importantes de la NFL.

Temas Relacionados

CasamientoNFLArizona CardinalsViralesViralNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se infiltró en el metro de Londres para documentar el acoso a mujeres y contó lo que vivió: “Fue escalofriante”

Viajó durante dos meses por siete líneas con cámara oculta y micrófonos, y registró persecuciones, amenazas y tocamientos en trayectos diurnos y nocturnos

Se infiltró en el metro de Londres para documentar el acoso a mujeres y contó lo que vivió: “Fue escalofriante”

De tragar espadas a realizar malabares con motosierras: así Chayne Hultgren se convirtió en récord Guinness viral

El artista australiano conocido como Space Cowboy transformó cada marca en un test de preparación técnica y control corporal, desde sus rutinas callejeras hasta su etapa en galerías de arte contemporáneo

De tragar espadas a realizar malabares con motosierras: así Chayne Hultgren se convirtió en récord Guinness viral

Los hábitos nocturnos que pueden transformar la forma de dormir y ya ganaron espacio entre las redes sociales

Rituales simples antes de acostarse, no prohibiciones ni restricciones, son los que mejor preparan al cuerpo para el descanso. Cuáles aparecen en la selección de más de 1.100 respuestas que recopiló The New York Times

Los hábitos nocturnos que pueden transformar la forma de dormir y ya ganaron espacio entre las redes sociales

Una entrenadora fitness perdió un cliente tras enviarle una foto del Mundial 2026: “No hice nada malo”

La mujer contó en TikTok que la esposa del hombre vio el mensaje y la situación terminó con el fin de la relación profesional

Una entrenadora fitness perdió un cliente tras enviarle una foto del Mundial 2026: “No hice nada malo”

Toby, el gato que sorprendió a su familia con 28 dedos y llegó al Guinness

El felino polidáctilo fue reconocido oficialmente por igualar una marca vigente desde 2002. Su dueña aseguró que lleva una vida normal, aunque requiere un cuidado especial de uñas

Toby, el gato que sorprendió a su familia con 28 dedos y llegó al Guinness

DEPORTES

“Es un extraterrestre”: las alocadas reacciones en El Chiringuito al vibrante 3-2 de Argentina ante Cabo Verde

“Es un extraterrestre”: las alocadas reacciones en El Chiringuito al vibrante 3-2 de Argentina ante Cabo Verde

El gesto de Messi con la periodista Sofi Martínez tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde: “Lo valoro un montón”

Francia-Paraguay, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto quedó 12° en la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone: Antonelli superó a Hamilton y ganó

La fuerte confesión de Lisandro Martínez tras la agónica victoria ante Cabo Verde

TELESHOW

Marky Ramone, un sobreviviente del punk: “La música que hoy suena en la radio es una porquería”

Marky Ramone, un sobreviviente del punk: “La música que hoy suena en la radio es una porquería”

Juan Manuel Artaza: “Le dije a papá que iba a poner el título de Licenciado en Relaciones Públicas en el baño de su casa”

Dalma Maradona cruzó a su primo por su testimonio en el juicio por la muerte de Diego: “Siento que no aportó nada”

Susana Giménez celebró el gol de Messi en Miami y cerró el festejo a su manera: “¡Por favoooor!”

Los primeros días de Juli Puente como mamá: empanadas a las 3 de la mañana, seis pañales en una noche y la Selección en la tele

INFOBAE AMÉRICA

El régimen chino reanudó las patrullas costeras al este de Taiwán pese a la queja de Taipéi y países europeos

El régimen chino reanudó las patrullas costeras al este de Taiwán pese a la queja de Taipéi y países europeos

El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes: “Nos necesitamos unos a otros”

Ucrania volvió a golpear el corazón industrial de Rusia: bombardeó una terminal petrolera en San Petersburgo

Crisis sin fin en Bolivia: cinco claves del conflicto entre el Poder Judicial y el Gobierno

Propuestas para el futuro democrático de Cuba