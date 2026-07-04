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Guardó la comida en la cesta de la freidora de aire y el detalle no pasó desapercibido para su novia

La joven compartió el curioso hallazgo en su heladera y la escena hizo reír a miles de usuarios en las redes sociales

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Una joven observa una canasta de freidora de aire con pollo cocido y papas, no pudiendo creer lo que había hecho su novio (TikTok: @almagomez616)

Los videos sobre situaciones cotidianas suelen convertirse en un fenómeno viral cuando muestran escenas con las que muchas personas se sienten identificadas. Eso fue lo que ocurrió con una usuaria argentina de TikTok, que compartió la insólita forma en la que su novio decidió guardar la comida y terminó despertando todo tipo de reacciones.

La creadora de contenido, conocida en la plataforma como @almagomez616, publicó un breve clip en el que reveló qué hizo su pareja con un pollo con papas. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue que hubiera guardado la comida en la heladera, sino el recipiente que eligió para hacerlo.

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Al abrir la heladera, la joven mostró que su novio había colocado directamente la cesta de la freidora de aire con el pollo y las papas, sin pasarlos a otro tipo de recipiente.

La cesta de la freidora de aire terminó dentro de la heladera con un pollo con papas (TikTok)
La cesta de la freidora de aire terminó dentro de la heladera con un pollo con papas (TikTok)

La escena provocó la sorpresa de la tiktoker, quien acompañó el video con una frase que rápidamente hizo reír a los usuarios. “Y yo buscando la air fryer”, escribió sobre las imágenes. Además, agregó otro mensaje en tono humorístico: “Mi novio guardando la comida”.

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Como complemento del video, eligió la canción “El hombre que yo amo”, de la cantante chilena Myriam Hernández, lo que le dio un toque aún más divertido a la publicación.

La ocurrencia no tardó en recorrer TikTok, donde acumuló miles de reproducciones y una gran cantidad de comentarios. “Lo sacás y lo pones a calentar, sin ensuciar nada, ahorras tiempo, hago lo mismo”, “¿Tiene 12 años?“, ”Guardale la Play adentro del freezer", “No ponía toda la air fryer porque no le entraba”, “Acabo de guardar la olla con fideos en la heladera”, “Una vez abrí la heladera y había tres ollas, casi me infarto” y “Creo que cocino y te lo guardo como diciendo ‘te esperé’”, son algunos de los mensajes de los usuarios en la publicación.

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