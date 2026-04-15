Cómo se convirtió en un fenómeno viral el insólito reto de correr 5 kilómetros en espacios diminutos

La comunidad digital del running debate entre la pasión por la creatividad y el escepticismo ante los límites que permite la tecnología

Las tendencias virales de running en espacios reducidos han irrumpido con fuerza en redes sociales, donde atletas y creadores digitales experimentan con carreras de cinco kilómetros en lugares tan inusuales como baños de avión, furgonetas o incluso bañeras. El ingenio en la presentación de estos retos ha ampliado los límites de lo imaginable en el deporte recreativo online, según The New York Times.

El desafío de correr distancias como cinco kilómetros en espacios cerrados se ha popularizado gracias a videos grabados en sitios inesperados y compartidos ampliamente en plataformas como TikTok e Instagram.

Las grabaciones muestran a participantes realizando recorridos en lugares extremos, lo que genera debates sobre la legitimidad y el sentido de estas pruebas atípicas, mientras millones de usuarios siguen y comentan cada nueva hazaña.

Ejemplos y modalidades de retos virales de running

Los retos virales de running en espacios diminutos revolucionan la forma de hacer deporte en casa y en lugares insólitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los formatos más llamativos destacan las maratones en la bañera o las carreras de cinco kilómetros en la cabina de un vehículo policial, dentro del baño de un avión durante un vuelo, o incluso en jaulas para perros.

Muchas publicaciones incluyen las infografías automáticas de aplicaciones de entrenamiento, donde la ruta digitalizada refleja trayectorias caóticas que subrayan el carácter inusual del desafío.

Uno de los casos que más resonó en la comunidad fue el de un pasajero que registró una carrera 5K dentro del baño de un avión utilizando una aplicación de deporte. Aunque el trayecto digital no refleja movimiento real, los datos de distancia y ritmo aportados logran captar la atención, generando miles de vistas.

Protagonistas y métodos creativos en desafíos de running

El conteo de pasos de relojes inteligentes impulsa la popularidad de retos que desafían la lógica del deporte tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejemplo más destacado es el de Jacob Cohen, conocido como @notreallywellness, que ha publicado diariamente desde octubre carreras de cinco kilómetros en escenarios tan insólitos como un retrete portátil, sobre un frigorífico o en una cama de bronceado. En uno de sus primeros intentos, Cohen filmó una carrera alrededor de su mesa de café, logrando hasta 10 veces más visualizaciones que en sus publicaciones habituales.

El algoritmo de conteo de pasos, presente en muchos relojes con GPS y aplicaciones de entrenamiento, permite registrar estas distancias sin moverse del sitio. Cohen reconoce que, en estos espacios, basta con arrastrar los pies o mover el brazo para engañar al reloj y completar el reto.

Su creatividad lo llevó a realizar circuitos en lugares como la cabina del DJ Diplo durante una fiesta o en habitaciones de celebridades, sumando más de 200.000 seguidores atentos a cada experimento.

Videos de carreras en lugares extremos generan debates sobre la autenticidad de los registros y el verdadero sentido del running

Otros aficionados han intentado replicar la tendencia. Uno de ellos es Wyatt Gillespie, quien, inspirado por los videos de Cohen, intentó recorrer cinco kilómetros en un camión de mudanzas, aunque solo pudo mantenerse activo durante tres minutos: “Volaba por las paredes. Apenas conseguí correr tres minutos”, relató en tono humorístico.

Reacciones y debate en la comunidad digital

El crecimiento de estos retos ha generado escepticismo entre parte de la audiencia, sobre todo por la facilidad con que la tecnología puede interpretar movimientos repetitivos como distancias reales, aun sin desplazamiento físico. Como explicó un responsable de producto de una compañía de relojes con GPS, los registros pueden deberse solo a algoritmos que detectan pasos, aunque no haya avance efectivo.

A pesar de las dudas, Cohen defiende el carácter lúdico de la tendencia frente al enfoque estricto del fitness tradicional. Según él, “todo el mundo persigue objetivos poco realistas y resta importancia a lo importante que es salir y moverse”, una crítica a la obsesión por la perfección en la cultura digital del ejercicio y la imagen corporal.

La tendencia de correr en espacios reducidos surge como respuesta a la búsqueda de reconocimiento digital y diversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las carreras en espacios diminutos surgió junto al uso creciente de aplicaciones de entrenamiento tras la pandemia y refleja el deseo de romper con la rutina, buscar reconocimiento digital y encontrar diversión aun en los entornos más limitados.

Así, protagonistas como @notreallywellness y Gillespie han impulsado una nueva ola de retos virales que transforma cualquier lugar en un escenario potencial para el running creativo.