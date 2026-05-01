Pesaba más de 300 kilos, bajó 100 y completó el Maratón de Europa con bastón y a su propio ritmo

El influencer brasileño celebró su logro en Portugal rodeado de aplausos y abrazos, demostrando que la determinación y el buen humor pueden romper cualquier límite (Captura de video)

El deporte no conoce de límites y tiene siempre historias por contar. Esta vez se trata de Júlio Mamute, el influencer brasileño de 35 años que llegó a superar los 300 kilos, completó los 10 kilómetros del Maratón de Europa en Aveiro, Portugal, con un peso de aproximadamente 200 kilos. En su llegada a la meta, donde abrazó a otros participantes y gritó “soy el último mamut vivo, que se niega a ser extinguido”, expresando su emoción por el logro.

De 300 kilos a cruzar la meta en Europa

Oriundo de Recife, en el noreste de Brasil, Mamute lleva varios años en un proceso de transformación física que comenzó cuando su peso superó los 300 kilos. Según relató en declaraciones recogidas por G1, el portal de noticias brasileño del grupo Globo, la natación fue el punto de partida de su cambio. “Mi maratón no es una carrera. Comenzó cuando pesaba 300 kilos. La natación me salvó. Fue en el agua, con prudencia y estrategia, que bajé 100 kilos”, afirmó el influencer.

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De acuerdo con el portal brasileño, la confianza para participar en pruebas de calle llegó tras su experiencia en la Carrera de São Silvestre, la tradicional competencia de fin de año en São Paulo, en diciembre pasado. “Las puertas se abrieron después de la São Silvestre. Fue un momento en que me desafié a algo extremo y lo logré. Eso me dio confianza para seguir”, explicó Mamute al medio.

La increíble transformación de este carismático brasileño rompió fronteras y ahora lo lleva por el mundo (Captura de video)

Embajador del evento y figura viral

Para la edición 2026 del Maratón de Europa, la organización convocó a Mamute como embajador oficial de la prueba. El influencer completó el recorrido de 10 kilómetros a su propio ritmo, principalmente a pie y con el apoyo de un bastón, en consonancia con su filosofía de respetar los límites del cuerpo.

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“No soy maratonista. Soy el tipo de 200 kilos, de Recife, que llegó a pesar más de 300 y ya bajó más de 100. Hoy estoy participando de seis maratones en el mundo en menos de 60 días", declaró Mamute tras cruzar la meta, según consignó el portal. Durante la carrera, un compatriota lo reconoció entre el público y se acercó a abrazarlo entre lágrimas. “Me dijo que era de Recife, que su esposa me seguía, y fue un abrazo que no voy a olvidar”, relató el influencer.

Una iniciativa solidaria ligada al proceso

Es importante señalar que la transformación física de Mamute no se limita al plano deportivo. En enero de 2026, el influencer anunció una iniciativa solidaria: por cada kilogramo que perdiera, donaría diez kilos de alimentos a personas e instituciones en situación vulnerable. La propuesta, difundida a través de sus redes sociales, busca involucrar a sus seguidores en el proceso y ampliar el impacto de su historia personal.

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El influencer convirtió su cambio físico en una causa social, comprometiéndose a distribuir ayuda a personas vulnerables (Captura de video)

Con más de tres millones de seguidores, el brasileño comparte de forma cotidiana sus rutinas de entrenamiento, pautas de alimentación y las dificultades del proceso. Su estilo directo y con humor genera identificación entre personas que atraviesan situaciones similares. La participación en el Maratón de Europa no fue su primera experiencia en pruebas internacionales, y tampoco será la última.

Seis maratones en menos de 60 días

La agenda de Mamute incluye pruebas en Mendoza (Argentina), Santiago (Chile), Río de Janeiro (Brasil), Phuket (Tailandia) y Tromso (Noruega), antes de que finalice junio de 2026. El objetivo, según declaró el propio influencer al medio brasileño, trasciende lo deportivo: “Quiero viajar por el mundo. Lo voy a lograr”.

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El proceso que llevó a Mamute desde más de 300 kilos hasta las pistas de maratón incluyó seguimiento profesional, modificaciones en la alimentación y actividad física regular. El influencer también recibe apoyo de fisioterapia para sostener el ritmo de competencias internacionales sin comprometer su salud.